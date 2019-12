Különböző daganattípusok kimutatására is alkalmas az új típusú vérteszt

A rák nem egyetlen betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, amely száznál is többféle megbetegedést foglal magába. A Dana-Farber Rákkutató Intézet az Európai Orvosi Onkológiai Társaság (ESMO) 2019. évi kongresszusán egy olyan új típusú vértesztet mutatott be, amely nagy biztonsággal alkalmas többfajta rák kimutatására is.

A GRAIL, Inc. által kifejlesztett teszt új generációs, metilezés alapú szekvenálási technológiát alkalmaz a DNS-ek vizsgálatára, amelynek során kideríthető, hogy a gének aktívak vagy inaktívak.

A DNS-szekvenálás olyan biokémiai módszer amit a DNS oligonukleotid nukleotid bázisainak, tehát az adeninnek, guaninnak, citozinnek és a timinnek a sorrend-meghatározására használnak. A DNS szekvenciája határozza meg a sejtmagban, a plazmidokban, a mitokondriumban vagy a kloroplasztiszokban azt az örökletes genetikai információt, ami minden élő szervezet működésének alapprogramját adja.

A teszt sikeresen azonosította a rák jelenlétét

Közel 3600 vérmintára alkalmazva - némelyik rákos betegektől, másoktól, akiknél a vérvételkor még nem diagnosztizáltak rákot - a teszt sikeresen azonosította a rák jelenlétét a rákos betegek mintáiból és helyesen azonosította azt a szövetet, ahonnan a rák kezdődött (primer tumor, elsődleges daganata származási szövetet). A teszt specifikusságát – tehát azt a képességét, hogy csak akkor adjon pozitív eredményt, ha a rák ténylegesen fennáll -, valamint azt a képességét, hogy meghatározza a kiindulási, származási szervet vagy szövetet (primer tumor), igen jónak találták a kutatók. Az általános specifitás 99,4% volt, azaz az eredmények csupán 0,6% -a jelezte tévesen a rák jelenlétét.

Az új teszt a szokásos „folyékony biopsziákkal” ellentétben, amelyek genetikai mutációkat vagy más, a rákhoz kapcsolódó változásokat észlelnek a DNS-ben, az úgynevezett metilcsoportokra összpontosít. A metilcsoportok olyan kémiai egységek, amelyek a metilációnak nevezett folyamatban kapcsolódnak a DNS-hez és jelzik, hogy mely gének aktívak és melyek inaktívak. A korábbi genetikai mutáció vizsgálata helyett a metiláció rendellenes mintázata jellemzőbb a rákra és a rák típusára. Az új teszt nulla értéket mutat a genom azon részein, ahol a rákos sejtekben rendellenes metilezési minták találhatók.

“A metilezési alapú vizsgálatok felülmúlják a hagyományos DNS-szekvenálási módszert, és az ilyen vizsgálatok alkalmazhatóak az emberek rákszűrésére, a rák több formájának kimutatására a vérmintákban" - mondta a tanulmány vezető szerzője, Geoffrey Oxnard, MD, a Dana-Farbertől. E kijelentés eléggé megalapozott. A tanulmányban a vizsgálók 3583 vérmintában elemezték a sejtek nélküli DNS-t (a DNS-t, amely a sejtek halálakor bejutott a véráramba), köztük 1530 daganatos betegségben diagnosztizált betegből és 2053 daganat nélküliekből. A betegek mintái több mint 20 rákfajtát foglaltak magukban, beleértve a hormonreceptor negatív emlő-, vastagbél-, nyelőcső-, epehólyag-, gyomor-, fej- és nyak-, tüdő-, nyirok-leukémiát, multiplex mielóma, petefészekrák és hasnyálmirigyrákot.

A magas halálozási arányú rákok kimutatására szolgáló vizsgálat érzékenysége (a rákban már pozitívnak bizonyult betegek vérmintáinak százaléka) 76% volt. Ebben a csoportban az érzékenység 32% volt az I. stádiumú rákos betegek esetében; 76% a II., 85% a III. és 93% a IV. stádiumú rákos betegek esetében. A minták 97% -nál, amelyeknél már ismert volt a származási szövet (primer tumor), az esetek 89% -ban a vizsgálat helyesen azonosította a származási szervet vagy szövetet (pimer tumort).

Forrás: WEBBeteg

Sz. M., fordító; sciencedaily.com

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos