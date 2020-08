Étrend és inzulinkezelés

A cukorbeteg étrend célja az addigi – általában nem megfelelő – étrendnek az egészséges életvitel irányába történő módosítása azért, hogy az optimális testtömeget elérjük és fenntartsuk, valamint az élettani vércukorértékeket elérve és megtartva csökkentsük a vércukor-ingadozásokat.

Az egészséges étrend és életmód betartása mind 1-es, mind 2-es típusú cukorbetegség esetén, terápiától függetlenül fontos.

A ma is elérhető modern inzulinkezelések mellett sem lehet jó anyagcserehelyzetet elérni és fenntartani, ha a beteg nem tartja be a javasolt életmódbeli tanácsokat. Természetesen egyéb társuló akut vagy krónikus betegségek nehezíthetik a javasolt étrend tartását, ezzel az ideális anyagcserehelyzet elérését; ilyenkor az általánosan cukorbetegség esetén javasolt étrenden kívül egyéb tényezőket is figyelembe kell venni. Ezen túlmenően egyéb változó tényezők, így pl. a beteg életkora, fizikai aktivitása, váratlan élethelyzetek, utazás/szabadság stb. is befolyásolhatja az étrendet. Mindezek alapján látszik, hogy az általános szabályok betartása mellett fontos az egyénre szabott (a változó körülmények figyelembevételével aktuálisan változó) étrend kialakítása és betartása, amiben kezelőorvosa, dietetikus tud segíteni.

Hirdetés

Mennyi energiabevitel javasolt cukorbetegség esetén?

Normál testtömegű férfiak, fizikailag aktív nők számára a javasolt energiamennyiség 1800 kcal, míg túlsúlyos cukorbeteg nők esetén 1200 kcal, túlsúlyos cukorbeteg férfiaknál 1500 kcal. A megfelelő étrendnek összetett szénhidrátokban dús, fehérjében, zsírokban szegénynek kell lennie (szénhidrát 50%, fehérje 20%, zsír 30%). Figyelembe kell venni emellett az élelmiszerek vércukoremelő hatását is (pl. a glikémiás index, glikémiás terhelés). Dietetikai szempontból a 30% glikémiás index alatti ételek (lencse, bab, borsó, zöldségfélék) nagyobb mértékben történő fogyasztása javasolt.

Számos, a vércukor-emelkedést befolyásoló tényező mellett azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyéni különbségeket (egyéni szénhidrátfogyasztás, de egyéni konyhatechnika is!), így az általános javaslatokat saját tapasztalat útján szerzett gyakorlat teheti teljessé. Ebben is az étkezések előtt és után (1,5 órával) történt vércukormérések segíthetnek.

Milyen különbségek lehetnek az egyes kezelési formák esetében?

A fenti megfontolások minden cukorbeteg, így az inzulinnal kezelt betegek esetében is megszívlelendők, ugyanakkor a különböző inzulinok és kezelési formák miatt az étkezések gyakoriságában, az étkezés szénhidráttartalmában vannak különbségek.

Bázis inzulinkezelés

2-es típusú cukorbetegek esetén a meglévő tablettás kezelés mellé este, lefekvéskor adott, napi egyszeri, ún. bázis (humán vagy analóg) inzulinkezelés mellett az étkezések gyakorisága megegyezik a korábbi, csak diétával, vagy tablettával is kezelt cukorbetegéhez képest. Ilyenkor, általában 3 óránként a napi ötszöri, esetleg hatszori étkezés (reggeli – tízórai – ebéd – uzsonna – vacsora és szükség esetén utóvacsora) a megfelelő, hogy az egy alkalommal történő magas szénhidrát-, illetve kalóriabevitelt elkerülve megelőzzük – többek között – a vércukorkiugrásokat is. A kisétkezések (tízórai, uzsonna, utóvacsora) szénhidráttartalma általában 15-20 gramm, a főétkezéseké 45-60 gramm.

Humán, keverék inzulinkezelés

A főleg 2-es típusú cukorbetegeknél alkalmazott napi két-három alkalommal a főétkezésekhez adott ún. humán, keverék (premix) inzulinkezelést alkalmazó betegek esetében is az 5-6-szori étkezés javallt, figyelve arra, hogy a humán, étkezéshez adott inzulin hatása a beadás után 20-30 perccel kezdődik, így az étkezéssel az inzulinbeadást követően ennyit kell várni. Kétszeri adás mellett, amikor a déli inzulinadás nem szükséges, napi négy-ötszöri (nincs uzsonna), háromszori adás mellett napi öt-hatszori étkezés javasolt. A humán, étkezési inzulinokra jellemző hosszabb hatástartam miatt a kezelőorvossal és dietetikussal is egyeztetett időpontokban javasolt az étkezés, ettől jelentősen eltérni nem lehet.

Humán intenzív inzulinkezelés

Zsírszegény tejtermékek: 1,5% zsírtartalmú tej

kefir

joghurt

sovány sajtok

sovány tehéntúró

csökkentett zsírtartalmú tejföl

Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegek esetén is alkalmazott humán intenzív ("teljes") inzulinkezelés során - amikor a főétkezések előtt, napjában 3 alkalommal adott étkezési inzulin és az alap inzulinszintet biztosító, napi egy vagy két alkalommal adott ún. bázis inzulinkezelés mellett is napi öt-hat alkalommal történő étkezés javasolt, utóvacsora nem mindig szükséges. Az étkezések szénhidrátbevitele az előzőekhez hasonlóan alakul. Itt is figyelni kell, hogy a humán, étkezési inzulin beadása után 20-30 perccel lehet étkezni, és a humán inzulinok hatástartama miatt az étkezések időpontjától jelentősen eltérni nem lehet.

Analóg premix inzulinkezelés

A főleg 2-es típusú cukorbetegeknél alkalmazott, napjában két alkalommal (ha az ebédhez is szükséges, akkor háromszor) adott analóg premix inzulinkezelés mellett a napi háromszori étkezés elegendő. Ennek hátterében az analóg a keverék inzulin étkezési inzulin komponensének ultragyors hatása áll. Ezekben az esetekben a főétkezések előtt beadott inzulinok után azonnal lehet étkezni, kis étkezések nem szükségesek, és a főétkezések időpontjai is rugalmasabban kezelhetőek.

Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegnél alkalmazott analóg intenzifikált inzulinkezelés (napjában 3 alkalommal adott analóg étkezési inzulin és a hozzá kapcsolódó, alap inzulinszintet biztosító napi egy vagy két alkalommal adott, ún. analóg bázis inzulinkezelés) mellett szintén a napi háromszori étkezés elegendő a már részletezett okok miatt. Ennél a terápiánál is az inzulin főétkezések előtti beadása után közvetlenül lehet étkezni, kisétkezések nem szükségesek, a főétkezések időpontjai rugalmasabban kezelhetőek.

Inzulinpumpa kezelés

Magyarországon az Egészségügyi Biztosító által támogatott módon 1-es típusú cukorbetegek esetén lehetőség van bizonyos kritériumok teljesülése esetén inzulinpumpa kezelésre. Ezen terápia során az ultragyors analóg inzulin előre meghatározott program szerinti folyamatos adagolása biztosítja a bázis inzulin szintjét, az étkezésekhez szükséges inzulint ugyanazon inzulin esetileg elindított bólusa biztosítja.

E kezelés mellett is a napi háromszori étkezés elegendő az analóg intenzifikált inzulinkezeléshez hasonlóan. Ennél a terápiánál is a bólus analóg inzulinok beadása után azonnal (a beadás a főétkezés előtt történik) lehet étkezni, kisétkezések nem szükségesek, a főétkezések időpontjai rugalmasan kezelhetőek.

Milyen gyakran ajánlott a vércukorszint mérése?

Mind az analóg, mind a humán inzulinkezelés esetén elengedhetetlen a vércukorszint rendszeres (napi 4-6 alkalommal történő) ellenőrzése. Egyrészt az egyes étkezések szénhidráttartalma különböző lehet, s szükségessé válhat az étkezési inzulin dózismódosítása a kezelőorvossal egyeztetett módon; ilyenkor az aktuális terápiamódosítást ellenőrizni, korrigálni tudjuk.

Ugyanakkor megszokott ételek és azonos inzulindózisok mellett is számos tényező befolyásolhatja a vércukorértékeket. A kóros értékeket időben észlelve és korrigálva lehet a tartósan jó anyagcserét fenntartani, amiben kezelőorvos és dietetikus tud segíteni sémák adásával, de a pontos beállításban a betegek egyéni tapasztalatainak, a betegtársak jó tanácsainak is kiemelkedő szerepe van.

(WEBBeteg - Dr. Brasnyó Pál belgyógyász, nefrológus, diabetológus)