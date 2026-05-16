Hatással van a mentális egészségre, mikor kapja meg a gyermek első okostelefonját

Annyira a mindennapjaink részévé vált a telefonunk, hogy talán el sem bírjuk képzelni, hogy ne vegyük elő megnézni az időt vagy a navigációt vezetés közben, a különféle applikációkat, a közösségi felületeket, zenehallgatást nem is említve. A fiatalok szinte már függenek tőle. De vajon tisztában vagyunk-e az okostelefonok veszélyeivel? Szülőként hány éves gyermekünk kezébe adhatunk nyugodt szívvel telefont?

Azt vizsgálták, hogyan hat a mentális egészségre, mikor kapja meg a gyermek első okostelefonját

Létezik egy kezdeményezés, a Global Mind Project, melynek célja világszerte nyomon követni az emberek mentális egészségét, annak változását, többféle szempontot figyelembe véve. A projekt részeként 163 országból, közel 2 millióan töltöttek ki egy online kérdőívet okostelefon-használattal kapcsolatban. Az adatokat az úgynevezett MHQ skála segítségével értékelték. Ez az önértékelő űrlap 47 kérdésből áll, mely a társadalmi, érzelmi, kognitív és fizikai jólétet méri, és ezek alapján állapít meg egy mentális egészségi pontszámot.

Azok a 18–24 évesek, akik 12 éves korukban vagy korábban kapták meg első okostelefonjukat, alacsonyabb pontszámot értek el az MHQ skálán. Minél korábban volt okostelefonjuk, annál alacsonyabb pontszámuk volt. Akik 13 évesen kaptak először telefont, átlagosan 30 feletti MHQ-pontszámot értek el, míg az 5 éves korukban már okostelefonnal rendelkező fiatalok pontszáma mindössze 1 (!) körüli átlagot mutatott. Ez a tendencia minden régióban, kultúrában és nyelvi területen megfigyelhető volt.

A nemek között is különbség látszott. A nők körében 9,5%­‑kal, a férfiaknál 7,0%-kal nőtt azok aránya, akik negatív MHQ pontszáma öt vagy több súlyos tünetet jelzett, például szorongást vagy nehézségekkel küzdést. A nőknél szignifikánsabb tüneteket találtak: jellemző volt rájuk a csökkent érzelmi rugalmasság, kisebb önértékelés és kisebb önbizalom. A férfiaknál a stabilitás, a nyugalom, az önértékelés és az empátia csökkenése volt észlelhető.

Mely telefonfunkciók okolhatók ezekért a mentális eltérésekért?

A kutatók szerint a tünetek legnagyobbrészt (40%-ban) a közösségi médiához való korai hozzáféréssel magyarázhatók. Nem elhanyagolható az okostelefonok által kiváltott alvászavar (12%) és internetes zaklatás (10%) hatása sem, valamint – telefontól függetlenül – a negatív családi környezet (13%). Ezek a tényezők mind kihatással voltak, vannak és lesznek a fiatalok későbbi mentális fejlődésére is.

Fontos megállapítás, hogy a mesterséges intelligencián alapuló közösségi felületek korai használata növeli a kiberzaklatások esélyét és a családi kapcsolatok megromlásának kockázatát.

Mit lehet tenni a gyerekek védelmében?

A kutatás szerzői elővigyázatosságra intik a szülőket, de szélesebb körben is kiterjesztenék az óvintézkedéseket. Hasonlóan az alkoholhoz és a dohánytermékekhez való hozzáférés korlátozáshoz, a 13 év alattiak okostelefon- és közösségimédia-használatát is szabályoznák. Kötelezővé tennék a digitális írástudás oktatását és érvénybe léptetnék a vállalatok felelősségre vonhatóságát.

A szerzők arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a fiatalok továbbra is egyre korábban kapnak okostelefont és használnak közösségi médiát, az óriási részben lehet felelős a következő generáció közel egyharmadánál jelentkező mentális problémákért. A konkrét tünetek, amelyek legszorosabb összefüggést mutattak a korai okostelefon-használattal: az agresszió, a valóságtól való elszakadás, hallucinációk és öngyilkossági gondolatok.

A szakemberek szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni ezeket az információkat és meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket, korlátozásokat a következő generáció egészsége érdekében, nemcsak a szülőknek, hanem rendszerszinten és globálisan is.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Mental Health — Worrying Impact of Smartphones Before Age 13 (Medscape)