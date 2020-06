A nyári táborok, óvodai, bölcsődei ügyeletek nem maradnak el.

Novák Katalin családügyi államtitkár tájékoztatása szerint: országszerte az ellátásra jogosult gyermekek mintegy tíz százaléka – 30 ezer óvodás, 4500 bölcsődés – veszi igénybe az intézményes felügyeletet. Ez a szám jóval magasabb, mint a koronavírus-járvány kitörésekor volt, amikor az EMMI adatai szerint napi három–ötezer óvodást jelentettek be az intézményekbe. A magasabb létszám miatt is fontos a gyermekek szempontjából, hogy fokozatosan visszatérhessenek az ügyeletes bölcsődékből a saját intézményeikbe, a megszokott környezetükbe, a már ismert gondozókhoz. A veszélyhelyzet nem múlt el, csak enyhült, és csökkent a beazonosított koronavírusos betegek száma, egyre kevesebben szorulnak kórházi ápolásra és lélegeztetőgépre. Ezzel együtt mindenhol szigorúan be kell tartani a gyermekek, a szülők és a dolgozók egészségének védelmére irányuló szabályokat. A nyári táborok nem maradnak el a kialakult helyzet miatt. A korábban megszokott módon lehet táboroztatni idén nyáron is. A napközis Erzsébet-táborok június 29–től indulnak szerte az országban. Ide is kétszer annyian jelentkeztek a diákok, mint tavaly, így most 100 ezer gyermeket fogadnak, adta hírül Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A gyermekeknek a lakóhelyükhöz közel nyújtanak tartalmas kikapcsolódást, sport- és kulturális, szabadidős programokat. Napi négy étkezést is biztosítanak a diákok számára. Bármely egyéb táborozás megkezdése előtt kötelező az épületnek, annak környezetének, a belső helyiségeknek, szobáknak, konyháknak, ágyaknak, szekrényeknek, mosdóknak, toaletteknek, zuhanyzóknak, ajtóknak, asztaloknak, konyhai felszereléseknek és berendezéseknek a teljes fertőtlenítése az előírt, egészségre ártalmatlan készítményekkel. Az ágyakat kötelező 1,5 méteres védőtávolságban elhelyezni egymástól. A szülők készíthetnek a gyermekeik úti csomagjába kézfertőtlenítőt, zuhanyzáshoz papucsot, igény szerint saját poharat, evőeszközt, WC-papírt, papír zsebkendőt s olyan ruhákat, amit a hűvösebb és a jobb időjárás során felvehet a gyermek. Vannak, akik ragaszkodnak a saját párnájukhoz, lepedőjükhöz, takarójukhoz. Ennek szabályáról időben tájékoztatást kell kérni a tábort vezető tanároktól. Az ilyen jellegű programok során, főszabály szerint, minden nap alaposan ki kell takarítani, fertőtleníti a szobákat, egyéb helyiségeket, továbbá nagy figyelmet kell fordítani a keletkezett szemét, hulladék napi rendszeres ürítésére zárt tasakban, szemeteszsákban. A 300 fő feletti táborokban minden esetben kötelező előírás a tábori orvos jelenléte az adott területen. Ha valaki a táborban megbetegszik, elkülönítőben kell vigyázni rá védőfelszerelésben, s azonnal értesíteni kell a tábor orvosát és a szülőket. A védőfelszerelés szabályos meghatározását a tábort szervezőknek pontosítaniuk kell a területileg illetékes tiszti főorvossal. Ajánlatos, hogy a szülők mindent pontosan megbeszéljenek gyermekükkel a táborléttel kapcsolatosan,s a kötelező higiénés szabályok betartását illetően, pánikkeltés nélkül, de nem eltitkolva, hogy a koronavírus-járvány még nem szűnt meg, csupán „csendesedett”.