Xanthomák, xanthelasmák - Helyi koleszterinlerakódások

A xanthomák (xantómák) helyi lerakódások a bőrön vagy az inakon, melyek elsősorban koleszterint tartalmazó sejtek felhalmozódásából jön létre. Leggyakoribb megjelenési helye a szem környéke, amit xanthelasmának nevezünk. Jóindulatú elváltozás, de esztétikai problémát jelenthet, illetve sok esetben jelez magas vérkoleszterin-szintet.

A xanthomák megjelenése

Xanthomák több szervet is érinthetnek, de leggyakrabban a bőrön, a szem környékén jelennek meg. A xanthelasma, a leggyakoribb altípus kivételével előfordulhatnak xanthómák a bőr egyéb felületein és az inakon megjelenő csomók formájában is, ezek azonban ritkák. Az egyéb szerveket érintő xanthomák (belső szervekben, csontokon) nagyon ritkák, speciális kórképekhez kapcsolódóan jelentkezhetnek.

A lerakódások alkothatnak kisebb csomókat vagy lapos plakkokat, színük lehet sárga, sárgásbarna vagy vöröses.

A bőrtünetek leggyakrabban felnőttkorban jelentkeznek, de gyermekkorban is kialakulhatnak, elsősorban öröklötten magas koleszterinszint esetén.

Koleszterinlerakódás és a vér koleszterinszintje

A xanthelasmák mind emelkedett vérzsírszint jelenlétében, mind annak hiányában előfordulhatnak. Jelezhetik a vérzsíranyagcsere zavarát (lipidémia), kialakulása gyakoribb kóros koleszterinértékek (elsősorban magas LDL-szint) esetén. Habár a magas koleszterinszint legtöbbször nem vezet xanthelasmához, ha mégis, az az egyetlen látható tünetének tekinthető. Az öröklött zsíranyagcsere-zavar egyes formáiban már 10 éves kor előtt megjelenhetnek az elváltozások.

A bőrön megjelenő xanthomák lehetnek idiopátiásak, azaz ismeretlen eredetűek is, amikor nem igazolható a hátterében lipideltérés. Megjelenésekor ugyanakkor ajánlott a vérzsírszintek (koleszterin, triglicerid) laboratóriumi ellenőrzése, az esetleges eltérés felismerése.

Az egyéb xanthomák jellemzően öröklött vagy szerzett zsíranyagcsere-zavarral vagy hematológiai, vérképzőszervi betegséggel összefüggésben fordul elő. Kivételt képeznek a verruciform xanthomák, melyek jellemzően krónikus gyulladásos bőrbetegségekben alakulnak ki, nem társulnak vérzsírszinteltéréssel.

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A xanthomák típusai és tüneteik

Több klinikai formájuk ismert: eruptív, tuberózus, tendinózus, planáris és verruciform xanthomák. A xanthomák altípusai jellegzetesek lehetnek a mögöttük megbújó kórképre, diagnózisuk vezethet az alapbetegség azonosításához és kezeléséhez.

Planáris xanthomák

Lapos, puha tapintatú, sárgás plakkok. Megjelenhetnek a szemhéjak, a nyak, a törzs és a hajlatok bőrén is.

Leggyakrabban a szemhéjak bőre érintett, az itt jelentkező planáris xanthomákat hívjuk xanthelasmának, előfordulhatnak zsíranyagcsere-zavar jelenlétében és hiányában is.

A tenyér ráncaiban, az ujjak között kialakuló elváltozások örökletes betegségre jellegzetesek.

Epepangáshoz társuló koleszterinszint-emelkedésben is planáris xanthomák jelenhetnek meg.

Az arcon, a nyakon és a törzs felső részén nagy számban megjelenő xanthelasma, mely nem társul vérzsírszint-emelkedéssel, gyakran vérképzőszervi betegségre hívja fel a figyelmet.

Eruptív xanthoma

1-5 mm-es, vörös vagy sárga papulák, amelyek hirtelen alakulnak ki a végtagok, illetve a fenék feszítő felszínein. Előfordulhat köbnerizáció, azaz a bőrsérülések helyén újabb tünetek jelennek meg. Emelkedett trigliceridszinttel társulnak.

Tuberózus xanthoma

Narancssárga vagy vörös papulák, illetve csomók, amelyek az ízületek vagy a végtagok, különösen a könyök és a térd fölött jelennek meg. Egyesével vagy csoportosan helyezkedhetnek el és elérhetik a 3 cm-es méretet. Emelkedett koleszterinszinttel járó állapotokban fordulnak elő.

Tendinózus xanthomák

Kemény tapintatú, elmozdítható, bőrszínű csomókként jelentkeznek az inak vagy szalagok mentén, leggyakrabban az Achilles-ín felett. A tendinózus xanthomák beépülnek az ínba, és velük együtt kitérnek, ahogy az ín az ízület nyújtása és hajlítása során előre-hátra mozog.

Gyakran genetikailag meghatározott, öröklött magas koleszterinszinttel (familiáris hypercholesterinaemia) járó szindrómákban fordulnak elő. A magas koleszterinszint hiányában kialakuló formák egyéb ritka örökletes kórképekre hívhatják fel a figyelmet, mint a cerebrotendinózus xanthomatosis (CTX) és a szitoszterolémia.

Verruciform xanthomák

A verruciform xanthomák vörös, lapos vagy szemölcsszerű papulák, amelyek leggyakrabban a szájüregben vagy a nemi régió bőrén alakulnak ki. Megjelenhetnek önállóan vagy krónikus gyulladásos bőrbetegségekhez társultan.

Diagnózis, kivizsgálás

A diagnózis felállítása során kérdéses esetekben a klinikai gyanú bőrbiopsziával erősíthető meg. A xanthoma típusát és kiváltó okát meg kell határozni a kórtörténet, a fizikális vizsgálat és a releváns laboratóriumi vizsgálatok segítségével. Az öröklött kórképekre a családban előforduló egészségügyi problémák utalhatnak. Az alapbetegségek mellett figyelemmel kell lenni a potenciálisan vérzsírszint-emelkedést okozó gyógyszerekre (pl. ösztrogének, tamoxifen, prednizon, orális retinoidok, ciklosporin, olanzapin, nilotinib és proteázgátlók).

A verruciform formán kívül minden xanthomás betegnél el kell végezni a vérzsírszint mérésére szolgáló lipidpanel vizsgálatot. Amennyiben emelkedett értékek igazolódnak, az eltérés okát tisztázni kell.

Normális vérzsírszinttel és a felső testfélen nagy számban jelentkező planáris xanthomával rendelkező betegeket ki kell vizsgálni az esetlegesen társuló hematológiai betegség kizárására is, ez többféle laborvizsgálatot tesz szükségessé. A bőrtünetek megelőzhetik a vérképzőszervi betegség diagnózisát, így ezen betegek hosszú távú követése indokolt.

Érdemes orvoshoz fordulni? Újonnan megjelenő, sárgás bőrcsomó, plakk vagy az inakon kialakuló kemény csomó esetén érdemes háziorvost vagy bőrgyógyászt felkeresni. Ennek oka egyrészt az, hogy fontos az elváltozás biztos diagnózisa, a xanthomák a beteg számára összekeverhetőek más bőrelváltozásokkal is. Másrészt bár sokszor a xanthoma kialakulásának hátterében nincs azonosítható megbetegedés, ez csak vizsgálat során derül ki, így lehetséges a felismert alapbetegség kezelése. Különösen fontos a kivizsgálás, ha az elváltozások fiatal életkorban jelennek meg, több helyen fordulnak elő, az inakat is érinti.

Differenciáldiagnózis

A xanthelasmát, a leggyakoribb típusú xanthomát meg kell különböztetni a szem környékén előforduló egyéb bőrelváltozásoktól, mint amilyen a sebaceous hyperplasia, xanthogranuloma, syringoma és a nodularis basalioma.

Az eruptív xanthomákat a generalizált granuloma annularétól és a xanthoma disseminatumtól kell elkülöníteni.

A tendinózus és a tuberózus xanthomák hasonlíthatnak egyéb ízületek vagy inak fölött elhelyezkedő csomókhoz. Ilyenek például a reumás csomók rheumatoid arthritisben és a köszvényes tophus. Az alapbetegségek ismerete segítséget nyújt a differenciáldiagnózis szűkítéséhez.

A száj- és nemi szervek nyálkahártyáján lévő verrucusos xanthomák klinikailag összetéveszthetők a condylomákkal, a szájüregi papillomával, a verrucosus karcinómával és a laphámrákkal.

Szükséges-e a xanthomák kezelése?

A xanthomák általában nem okoznak panaszt, jóindulatú elváltozások. Kezelésük nem kötelező, bár kozmetikai okokból gyakran van erre igény.

Amennyiben vérzsírszint-emelkedés, magas LDL-szint áll a hátterében, annak kezelése szükséges életmódváltással, szükség esetén koleszterincsökkentő gyógyszerekkel. Az eltérés felismerése fontos, mert az emelkedett LDL-szint a szív-érrendszeri betegségek magasabb kockázatával áll összefüggésben. A vérzsírszintek korrigálása jellemzően a bőrtünetek egyidejű javulását eredményezi, bár az elváltozások nem tűnnek el teljesen.

Laboreltéréssel nem járó xanthomák kezelése során hagyományosan sebészi kimetszést alkalmaznak, jó kozmetikai eredményekkel. Egyéb hatékony kezelési módszerek közé tartozik a krioterápia (fagyasztás), a triklórecetsavas kémiai hámlasztás, valamint a lézerkezelés.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Müller Mariann, bőrgyógyász szakorvosjelölt

Felhasznált irodalom: Cutaneous xanthomas (UpToDate)