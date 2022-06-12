Xanthomák, xanthelasmák - Helyi koleszterinlerakódások
A xanthomák (xantómák) helyi lerakódások a bőrön vagy az inakon, melyek elsősorban koleszterint tartalmazó sejtek felhalmozódásából jön létre. Leggyakoribb megjelenési helye a szem környéke, amit xanthelasmának nevezünk. Jóindulatú elváltozás, de esztétikai problémát jelenthet, illetve sok esetben jelez magas vérkoleszterin-szintet.
A xanthomák megjelenése
Xanthomák több szervet is érinthetnek, de leggyakrabban a bőrön, a szem környékén jelennek meg. A xanthelasma, a leggyakoribb altípus kivételével előfordulhatnak xanthómák a bőr egyéb felületein és az inakon megjelenő csomók formájában is, ezek azonban ritkák. Az egyéb szerveket érintő xanthomák (belső szervekben, csontokon) nagyon ritkák, speciális kórképekhez kapcsolódóan jelentkezhetnek.
A lerakódások alkothatnak kisebb csomókat vagy lapos plakkokat, színük lehet sárga, sárgásbarna vagy vöröses.
A bőrtünetek leggyakrabban felnőttkorban jelentkeznek, de gyermekkorban is kialakulhatnak, elsősorban öröklötten magas koleszterinszint esetén.
Koleszterinlerakódás és a vér koleszterinszintje
A xanthelasmák mind emelkedett vérzsírszint jelenlétében, mind annak hiányában előfordulhatnak. Jelezhetik a vérzsíranyagcsere zavarát (lipidémia), kialakulása gyakoribb kóros koleszterinértékek (elsősorban magas LDL-szint) esetén. Habár a magas koleszterinszint legtöbbször nem vezet xanthelasmához, ha mégis, az az egyetlen látható tünetének tekinthető. Az öröklött zsíranyagcsere-zavar egyes formáiban már 10 éves kor előtt megjelenhetnek az elváltozások.
A bőrön megjelenő xanthomák lehetnek idiopátiásak, azaz ismeretlen eredetűek is, amikor nem igazolható a hátterében lipideltérés. Megjelenésekor ugyanakkor ajánlott a vérzsírszintek (koleszterin, triglicerid) laboratóriumi ellenőrzése, az esetleges eltérés felismerése.
Az egyéb xanthomák jellemzően öröklött vagy szerzett zsíranyagcsere-zavarral vagy hematológiai, vérképzőszervi betegséggel összefüggésben fordul elő. Kivételt képeznek a verruciform xanthomák, melyek jellemzően krónikus gyulladásos bőrbetegségekben alakulnak ki, nem társulnak vérzsírszinteltéréssel.
A xanthomák típusai és tüneteik
Több klinikai formájuk ismert: eruptív, tuberózus, tendinózus, planáris és verruciform xanthomák. A xanthomák altípusai jellegzetesek lehetnek a mögöttük megbújó kórképre, diagnózisuk vezethet az alapbetegség azonosításához és kezeléséhez.
Planáris xanthomák
Lapos, puha tapintatú, sárgás plakkok. Megjelenhetnek a szemhéjak, a nyak, a törzs és a hajlatok bőrén is.
- Leggyakrabban a szemhéjak bőre érintett, az itt jelentkező planáris xanthomákat hívjuk xanthelasmának, előfordulhatnak zsíranyagcsere-zavar jelenlétében és hiányában is.
- A tenyér ráncaiban, az ujjak között kialakuló elváltozások örökletes betegségre jellegzetesek.
- Epepangáshoz társuló koleszterinszint-emelkedésben is planáris xanthomák jelenhetnek meg.
- Az arcon, a nyakon és a törzs felső részén nagy számban megjelenő xanthelasma, mely nem társul vérzsírszint-emelkedéssel, gyakran vérképzőszervi betegségre hívja fel a figyelmet.
Eruptív xanthoma
1-5 mm-es, vörös vagy sárga papulák, amelyek hirtelen alakulnak ki a végtagok, illetve a fenék feszítő felszínein. Előfordulhat köbnerizáció, azaz a bőrsérülések helyén újabb tünetek jelennek meg. Emelkedett trigliceridszinttel társulnak.
Tuberózus xanthoma
Narancssárga vagy vörös papulák, illetve csomók, amelyek az ízületek vagy a végtagok, különösen a könyök és a térd fölött jelennek meg. Egyesével vagy csoportosan helyezkedhetnek el és elérhetik a 3 cm-es méretet. Emelkedett koleszterinszinttel járó állapotokban fordulnak elő.
Tendinózus xanthomák
Kemény tapintatú, elmozdítható, bőrszínű csomókként jelentkeznek az inak vagy szalagok mentén, leggyakrabban az Achilles-ín felett. A tendinózus xanthomák beépülnek az ínba, és velük együtt kitérnek, ahogy az ín az ízület nyújtása és hajlítása során előre-hátra mozog.
Gyakran genetikailag meghatározott, öröklött magas koleszterinszinttel (familiáris hypercholesterinaemia) járó szindrómákban fordulnak elő. A magas koleszterinszint hiányában kialakuló formák egyéb ritka örökletes kórképekre hívhatják fel a figyelmet, mint a cerebrotendinózus xanthomatosis (CTX) és a szitoszterolémia.
Verruciform xanthomák
A verruciform xanthomák vörös, lapos vagy szemölcsszerű papulák, amelyek leggyakrabban a szájüregben vagy a nemi régió bőrén alakulnak ki. Megjelenhetnek önállóan vagy krónikus gyulladásos bőrbetegségekhez társultan.
Diagnózis, kivizsgálás
A diagnózis felállítása során kérdéses esetekben a klinikai gyanú bőrbiopsziával erősíthető meg. A xanthoma típusát és kiváltó okát meg kell határozni a kórtörténet, a fizikális vizsgálat és a releváns laboratóriumi vizsgálatok segítségével. Az öröklött kórképekre a családban előforduló egészségügyi problémák utalhatnak. Az alapbetegségek mellett figyelemmel kell lenni a potenciálisan vérzsírszint-emelkedést okozó gyógyszerekre (pl. ösztrogének, tamoxifen, prednizon, orális retinoidok, ciklosporin, olanzapin, nilotinib és proteázgátlók).
A verruciform formán kívül minden xanthomás betegnél el kell végezni a vérzsírszint mérésére szolgáló lipidpanel vizsgálatot. Amennyiben emelkedett értékek igazolódnak, az eltérés okát tisztázni kell.
Normális vérzsírszinttel és a felső testfélen nagy számban jelentkező planáris xanthomával rendelkező betegeket ki kell vizsgálni az esetlegesen társuló hematológiai betegség kizárására is, ez többféle laborvizsgálatot tesz szükségessé. A bőrtünetek megelőzhetik a vérképzőszervi betegség diagnózisát, így ezen betegek hosszú távú követése indokolt.
|Érdemes orvoshoz fordulni?
|Újonnan megjelenő, sárgás bőrcsomó, plakk vagy az inakon kialakuló kemény csomó esetén érdemes háziorvost vagy bőrgyógyászt felkeresni. Ennek oka egyrészt az, hogy fontos az elváltozás biztos diagnózisa, a xanthomák a beteg számára összekeverhetőek más bőrelváltozásokkal is. Másrészt bár sokszor a xanthoma kialakulásának hátterében nincs azonosítható megbetegedés, ez csak vizsgálat során derül ki, így lehetséges a felismert alapbetegség kezelése. Különösen fontos a kivizsgálás, ha az elváltozások fiatal életkorban jelennek meg, több helyen fordulnak elő, az inakat is érinti.
Differenciáldiagnózis
- A xanthelasmát, a leggyakoribb típusú xanthomát meg kell különböztetni a szem környékén előforduló egyéb bőrelváltozásoktól, mint amilyen a sebaceous hyperplasia, xanthogranuloma, syringoma és a nodularis basalioma.
- Az eruptív xanthomákat a generalizált granuloma annularétól és a xanthoma disseminatumtól kell elkülöníteni.
- A tendinózus és a tuberózus xanthomák hasonlíthatnak egyéb ízületek vagy inak fölött elhelyezkedő csomókhoz. Ilyenek például a reumás csomók rheumatoid arthritisben és a köszvényes tophus. Az alapbetegségek ismerete segítséget nyújt a differenciáldiagnózis szűkítéséhez.
- A száj- és nemi szervek nyálkahártyáján lévő verrucusos xanthomák klinikailag összetéveszthetők a condylomákkal, a szájüregi papillomával, a verrucosus karcinómával és a laphámrákkal.
Szükséges-e a xanthomák kezelése?
A xanthomák általában nem okoznak panaszt, jóindulatú elváltozások. Kezelésük nem kötelező, bár kozmetikai okokból gyakran van erre igény.
Amennyiben vérzsírszint-emelkedés, magas LDL-szint áll a hátterében, annak kezelése szükséges életmódváltással, szükség esetén koleszterincsökkentő gyógyszerekkel. Az eltérés felismerése fontos, mert az emelkedett LDL-szint a szív-érrendszeri betegségek magasabb kockázatával áll összefüggésben. A vérzsírszintek korrigálása jellemzően a bőrtünetek egyidejű javulását eredményezi, bár az elváltozások nem tűnnek el teljesen.
Laboreltéréssel nem járó xanthomák kezelése során hagyományosan sebészi kimetszést alkalmaznak, jó kozmetikai eredményekkel. Egyéb hatékony kezelési módszerek közé tartozik a krioterápia (fagyasztás), a triklórecetsavas kémiai hámlasztás, valamint a lézerkezelés.
Szerző: WEBBeteg - Dr. Müller Mariann, bőrgyógyász szakorvosjelölt
Felhasznált irodalom: Cutaneous xanthomas (UpToDate)