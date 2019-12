5 gyakori ok a pattanások hátterében

A hormonális változások mellett egyéb okokból is megjelenhetnek időnként pattanások az arcon. De vajon igaz-e, hogy a felnőttkori bőrproblémákat a túl sok csokoládé, a stressz, a kozmetikumok vagy egy bőrön élő élősködő, a bőratka is okozhatja?

A zsíros bőrt a fokozott faggyútermelődés okozza, ennek következtében fénylő, tapintása olajos, síkos. Pattanás, vagy más néven akné akkor keletkezik, ha a faggyúmirigy kivezető nyílása elzáródik, benne a baktérium felszaporodik és elindul a gyulladásos folyamat – magyarázza Peterman Krisztina, gyógykozmetikus. Az elzáródás elsődleges oka a fokozott faggyútermelés, a szarusejtek nem optimális leválása, a nem megfelelő bőrápolás vagy nem megfelelő kozmetikum használata, de a mozgáshiány és hormonzavar is szerepet játszhat.

Az étkezések nyomai a bőrünkön

A zsíros bőr örökletes tulajdonság is lehet, de megelőzésében és kezelésében valóban érdemes bizonyos táplálkozási tanácsokat is követnünk. A túlfűszerezett, sós és zsíros ételek fokozhatják a faggyútermelést, épp úgy, mint az olajos magvak, a csokoládé és a kakaó fogyasztása.

Stressz és babrálás

A stressz valóban hatással van az immun- és a hormonrendszer működésére is, ilyen módon pedig közvetve szerepet játszhat a bőr állapotának megváltozásában. Stresszes időszakban a szokásaink is eltérőek lehetnek. Valaki a haját, körmét, arcát babrálja idegességében. Mivel a használati tárgyaink soha nem lehetnek sterilek, így a telefon és billentyűzet után az arcon cirkáló koszos kéz érintése nyomot hagy a bőrön. Kozmetikai kezelések alkalmával jól látható, azt is meg lehet mondani a bőr állapotából, hogy jobb, vagy balkezes-e az illető – számol be tapasztalatairól Peterman Krisztina. Ezen kívül van, aki nassolással gyűri le a feszültséget, a bőr zsírosodását fokozó csokoládé pedig klasszikus „boldogság-forrás” az ilyen helyzetekben. Stresszes időszakban kevesebbet, rosszabbul is alszunk, ami szintén nyomot hagy az arcunkon.

Hiányos bőrápolás

A szép bőr sokak vágya, melynek elérésében valóban nagy segítséget nyújthatnak a megfelelő kozmetikumok. A készítmények helytelen használata azonban csak további problémákhoz vezethet. Ha nem a bőrtípusunknak megfelelő kozmetikumot használjuk, vagy nem fordítunk kellő figyelmet az esti arcápolásra, a napközben hordott smink és egyéb szennyeződések maradványai eltömítik a pórusokat, ami pattanások kialakulását okozza.

A naptej eltömi a pórusokat és pattanást okoz?

A naptejek közt is létezik az arcbőr védelmére kifejlesztett változat, azon belül is találunk problémás bőrre való terméket, amit bátran alkalmazhatunk és a pattanások megjelenésétől sem kell tartanunk. Az elterjedt termékek mellett léteznek kevésbé ismert, gyógyszertárakból beszerezhető, hatékony készítmények is. A naptejek közt ma már mattító hatású készítményeket is találunk szép számmal, így a zsírosabb bőrűeknek sem kell aggódni a fénylő bőr miatt.

Pattanás bőratka miatt

A Demodex brevis az arcbőrön, a faggyúmirigyekben telepszik meg, az ott található fehérjével és zsírral táplálkozik.A faggyúmirigyekben megtelepedő atkák irritálják a pórusokat, hatásukra fokozódik a faggyútermelés, pattanások, kiütések, göbök jelennek meg a bőrön.A problémás bőr kezelése kapcsán ezért érdemes elvégezni az atkaszűrést is, mert eltávolításuk csak célzott kezeléssel lehetséges.

