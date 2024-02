Szemölcsök: a leggyakrabban feltett kérdések

Hogyan kapható el a szemölcs? Megfertőz másokat, vagy átterjedhet egyéb testrészeimre? Elmúlhat kezelés nélkül is? Mikor forduljak vele orvoshoz? Gyakori kérdések a szemölcsökről.

Hogyan kapható el a szemölcs?

A szemölcsöket okozó vírus legkönnyebben sérült bőr, beszakadt köröm, borotválkozás miatti sérülések mentén juthat a szervezetbe. Sokaknak eszébe sem jut, de kiemelkedően fontos uszodában, szaunában, edzőtermekben a saját papucs, saját törölköző.

Gyermekeknél sokkal gyakoribb a szemölcsfertőzés, mivel immunrendszerük még nem alakult ki teljesen, így védtelenebbek a humán papilloma vírus (HPV) különböző törzseivel szemben. Nekik óvodában, iskolában javasolt a saját kis törölköző kézmosáshoz, arcmosáshoz.

Fertőző-e a szemölcs?

Igen. Könnyen elkapható a fertőzés, ha hozzáérünk egy már fertőzött személy szemölcséhez, de úgy is, ha csak megérintünk egy tárgyat, melyet fertőzött személy használt, pl. törülközőt, vagy a fürdőszoba szőnyeget.

A szemölcsöm továbbfertőzhet-e egyéb testrészeimet?

Igen, nagyon sok esetben a beteg saját magát fertőzi tovább. Ezért is fontos, hogy ne piszkálja a szemölcsöt és azonnal alaposan mosson kezet, ha megérintette azt. Borotválkozás, vakarózás útján könnyen továbbterjedhet és több tíz szemölcs jelenhet meg egy személy bőrén. Ha azon a területen van szemölcse, ahol borotválkozik, jó ha tudja, hogy a borotva a szemölcs érintése révén további testfelületre továbbíthatja a fertőzést.

Megelőzhető a szemölcsfertőzés?

A szemölcsfertőzést ugyan nem lehet teljes biztonsággal megelőzni, de vannak módszerek, amelyekkel csökkenthető a fertőzés rizikója. Az egyik legfontosabb dolog, hogy rendszeresen mosson kezet és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy bőre egészséges maradjon. A körömrágás rossz szokása kaput nyit a fertőzések előtt. Mindig használjon tiszta törölközőt, a közös zuhanyzók igénybevétele esetén viseljen papucsot.

Egy háztartásban élők között, ha előfordul a szemölcs, akkor javasolt a külön törölköző kézmosáshoz is. Óvakodjon attól, hogy a szemölcs hozzáérjen az Önnel együtt lakók bőréhez és amennyiben teheti, fertőtlenítse a használati tárgyakat.

Miért van néhány szemölcsben fekete pont?

Ha közelebbről megnézi, látható, hogy ezek a fekete pontok vérerek, melyek a szemölcsöt ellátják tápanyagokkal és oxigénnel. Ez is egy diagnózispont a bőrgyógyásznak: a szemölcs tetejét megkaparva apró, pontszerű vérzések jelennek meg ezekből a kis vérerekből.

A szemölcsök elmúlnak maguktól?

Némely szemölcs kezelés nélkül is megszűnik, némelyek pedig nem, de egy-egy szemölcs kezelés nélküli megszűnése több hónapot vagy évet is igénybe vesz. Jó tudni, hogy a szemölcs jelenléte a továbbfertőzés rizikóját is magában foglalja. Bőrgyógyászok azt tanácsolják, hogy a kezelést (akár otthoni, akár orvosi) érdemes megkezdeni már akkor, mikor megjelenik a szemölcsfertőzés. Az időben elkezdett kezelés is időt vesz igénybe, amíg a szemölcs eltűnik, de ha kezelés nélkül marad, akkor évekig elkísérheti a pácienst.

Mikor keressek fel orvost szemölcsfertőzéssel?

Sok bőrgyógyász egyetért abban, hogy a közönséges szemölcs kezelésére pár hónapig megfelelőek a vény nélkül kapható készítmények. Ha a kezelés ellenére nem múlik el a szemölcs, vagy az állapot rosszabbodik, célszerű orvosi segítséget igénybe venni. A bőrgyógyászok által használt módszerek hatékonyabbak és gyorsabban vezetnek eredményre.

Ha autoimmun betegsége, ha rosszindulatú megbetegedése van, kemoterápia, vagy biológiai terápia alatt áll, esetleg egyéb immunrendszert gyengítő állapot áll fenn, akkor javasolt a bőrgyógyász felkeresése a szemölcs megjelenésekor. Ennek két oka van. A szemölcs megjelenése jelezhet más, megbúvó kórokokat és a paraneopláziás szindróma része is lehet. A másik indok az, hogy immunkomprimált embereknél a szemölcs nehezebben kezelhető, az otthoni készítmények a legtöbb esetben hatástalanok és nagyobb az önfertőzés veszélye is.

Talpi szemölcs

Melyek a leghatékonyabb otthoni módszerek szemölcs ellen?

Bár a vény nélkül kapható terápiás eszközöknek hetek vagy hónapok szükségesek a megfelelő hatás eléréséhez, a szalicilsav tartalmú tapaszok és oldatok, melyek a felső bőrréteget hámlasztják, előírásszerű alkalmazás mellett igen hatékonyak. A további fertőzés elkerülése érdekében az elhalt bőrréteget erre a célra elkülönített eszközzel távolítsa el, majd ismét kezelje a felületet oldattal vagy tapasszal, mindaddig míg a szemölcs el nem tűnik. A sikeres kezelést követően dobja el az eszközt, amivel a szemölcshöz ért.

Kezelheti-e gyógypedikűrös, manikűrös a kézfejen, lábfejen megjelent szemölcsöket?

Bár a gyógypedikűrösök nagyrész jó eredményeket ér el a tyúkszemek kezelésével, a szemölcsöket célszerű orvosra hagyni, akár kézfejen, akár lábfejen jelennek meg. A pedikűrős és manikűrös segíthet felismerni a szemölcsöt, de kezelést nem kezdhetnek meg.

Szerző: Magyar Zsuzsanna, újságíró-szerkesztő - WEBBeteg

Lektorálta: Dr. Kádár Eszter