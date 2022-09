4 ok a CRP-vizsgálat elvégeztetésére

Egy vérvizsgálatból is sokat megtudhatunk egészségi állapotunkról. A szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat a CRP-szint ellenőrzésével ki lehet mutatni. Arról, hogy pontosan mit mutat ez az érték, és milyen tünetek kapcsán érdemes ellenőriztetni, dr. Kádár János immunológus beszélt részletesebben.

CRP (C-reaktív fehérje) A CRP a gyulladásos eredetű betegségek jó jelzője, plazmából mért koncentrációja a gyulladásos elváltozás súlyosságával párhuzamosan változik. A C-reaktív fehérjét gyulladás esetén termelik a májsejtek, a gyulladás kezdetére és erősségére azonnal reagálva. A CRP feladata, hogy segítse a szervezet nagy falósejtjeinek (makrofág) munkáját a testidegen, illetve károsodott sejtek bekebelezésekor.



A CRP (C-reaktív protein) egy olyan fehérje, amely a szervezetben zajló gyulladás esetén a májban termelődik, és segíti a fehérvérsejtek egy típusának működését. A fehérvérsejtekről tudjuk, hogy fontos szerepet játszanak a fertőzések leküzdésében, a kórokozók semlegesítésében. A CRP-szint emelkedése tehát arra utal, hogy a szervezetben valahol egy ilyen „küzdelem” zajlik, gyulladás jött létre. Dr. Kádár János hangsúlyozza, hogy a gyulladás helyéről önmagában a magas CRP-érték semmit nem árul el, ezért a laboreredmény önmagában nem, csak a többi vizsgálati lelettel és a beteg panaszaival összevetve ad iránymutatást a diagnózishoz.

1. Vírus, vagy baktérium? Megelőzhető a felesleges antibiotikum szedés

Az őszi-téli időszakban gyakori megbetegedések kapcsán segítséget nyújthat a CRP-szint ellenőrzése. Torokfájás esetén például nehéz eldönteni, hogy szükség van-e antibiotikumra, vagy sem. A felesleges gyógyszerszedés elkerülhető, ha ellenőriztetjük a CRP-szintet. Ha magas értéket kapunk, akkor feltehetőleg – amennyiben a beteg egyéb tünetei is erre utalnak - bakteriális fertőzéssel állunk szemben, melynek kezeléséhez antibiotikumra van szükség.

2. Segíthet meghatározni, hogy meddig szükséges gyógyszert szedni

A CRP-szint azt is elárulja, hogy antibiotikum kúra esetén mikor lehet abbahagyni a gyógyszer szedését. A CRP-szint ugyanis a gyulladás létrejöttét követően hat óra múlva megemelkedik, a gyulladás elmúltával pedig 24 óra után csökken. Amennyiben ez bekövetkezik, az iránymutatást nyújthat a kezelőorvos számára a gyógyszeres kezelés befejezésére. Ez hasznos lehet például egy tüdőgyulladás esetén, amelynél a tünetek jellemzően hosszan, a gyulladás lezajlását követően is fennállnak.

3. Elhúzódó lázas állapot, hőemelkedés esetén

A láz legtöbbször valamilyen vírusos, vagy bakteriális fertőzés velejárója, de okozhatja autoimmun betegség, valamely szerv gyulladása, a hőszabályozás zavara, hormonbetegség, daganatos betegség, sőt még gyógyszerhatás is. Mire a betegek immunológushoz kerülnek, többségük már túl van egy-két antibiotikum kúrán is, a láz azonban továbbra is fennáll – számolt be tapasztalatairól az Immunközpont főorvosa.

A tartós láz mellé gyakran gyengeség, fáradtság, csökkent teljesítőképesség, fokozott verejtékezés és étvágytalanság is társul. Más vizsgálatokkal kiegészítve a CRP-szint ellenőrzése elhúzódó lázas állapot esetén is fontos támpontot nyújthat a diagnózishoz.

4. Ízületi fájdalmak kapcsán

Ízületi fájdalom lehet a korral járó, a porcok kopásából eredő, de okozhatja autoimmun betegség, rheumatoid arthritisz (RA), másnéven sokízületi gyulladás is. A RA kezelésében nagyon fontos a korai diagnózis, mert így lehet megelőzni a betegség egyéb, ritkább megjelenési formáit és szövődményeit. Fontos tehát az ízületi fájdalom okának felderítése, a CRP pedig ebben is segítséget nyújthat: az ízületi kopás ugyanis nem, az RA viszont megemeli az értékét a szervezetben.

