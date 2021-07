Tények és tévhitek a szénanátháról

Tavasszal sokan megtapasztalják a pollenallergia tüneteit: az orrfolyást, az orrdugulást és a szemviszketést. De vajon a szénanátha tünetei csak tavasszal jelentkeznek? A lakásban tartózkodók megúszhatják a kellemetlen tüneteket? Cikkünkben a pollenallergiával kapcsolatos 9 leggyakoribb tévhitet oszlatjuk el.

A pollenek csak tavasszal okoznak tüneteket a pollenallergiásoknak - Tévedés

Az első pollenszemek már tél végén megjelennek a levegőben, amint kicsit enyhül az idő. Sőt a szezon kezdetén általában sokkal erősebb tüneteket váltanak ki a pollenallergiásokban, mivel ebben az időszakban gyakori megfázásos megbetegedések miatt az orrnyálkahártya is érzékenyebben reagál az irritációra.

Zárt terekben a szénanáthások biztonságban vannak - Nem teljesen

Nem feltétlenül van biztonságban, aki pollenallergiás, zárt térben sem! Valamelyest enyhíthetők a panaszok, ha a lakás szellőztetését eső utánra időzítjük. Vidéken reggel 5 és 10 óra között a legmagasabb a pollenkoncentráció, ezért ekkor ne szellőztessen, nagyvárosokban fordított a helyzet! Ha légkondicionáló berendezést használ, a szűrőket és légcsöveket rendszeresen tisztítani kell! A napközben viselt ruháit ne vigye be a hálószobába!

A pollenallergia nem igényel orvosi kezelést - Tévhit

Aki a szénanátha tüneteit tapasztalja, minden estben forduljon orvoshoz! Laikusként nehéz megállapítani, hogy a tünetek mögött egyszerű megfázás vagy pollenallergia áll-e. Forduljon allergológus vagy tüdőgyógyász szakorvoshoz! Az öndiagnózis azért is kerülendő, mert más komoly betegség is állhat a panaszok hátterében és azért is, mert ha bebizonyosodik, hogy pollenallergiáról van szó, akkor a megfelelő kezeléssel jelentős javulás érhető el, és megakadályozható a súlyos szövődmények kialakulása.

Ha az ember nem vesz tudomást a pollenallergiáról, az magától eltűnik - Nem igaz

A pollenallergiát kezelni kell, különben a tünetek elhúzódhatnak, súlyosbodhatnak. Kezelés hiányában szövődményként allergiás asztma alakulhat ki, vagyis a tünetek átterjedhetnek az alsó légutakra. Ez az állapotromlás megakadályozható a megfelelő gyógyszeres kezeléssel.

A pollenallergia csak szem- és légúti tünetekkel jár - Nem feltétlenül

Sajnos ez sem igaz. Az olyan klasszikus tünetek mellett, mint amilyen az orrfolyás és a szemviszketés, gyakoriak az alvászavarok és a fejfájás is.

A pollenszezon végével az allergiás panaszok is megszűnnek - Nem mindenkinél

Sajnos nem mindenkinél múlnak el a tünetek a pollenszezon végén. Sok pollenallergiás beteg ételallergiában is szenved (keresztallergia). Azoknak, akik a korán virágzó növények pollenjére (pl. nyír, mogyoró) érzékenyek, gyakran okoz allergiás panaszokat a paprika, a paradicsom, az alma, az eper, a kömény és a mandula fogyasztása. Akik a fűfélék pollenjére allergiások, a szója-termékek és a diófélék, mogyoró fogyasztása során gyakran tapasztalnak viszkető érzést az ajkukban vagy a száj-garatüregükben.

Télen nem tapasztalhatók pollenallergiás tünetek - Tévhit

A klímaváltozás, globális felmelegedés következtében a növények életciklusa is megváltozik. Előfordul, hogy a fűfélék és a csalán még novemberben is szórják pollenjeiket, és enyhe teleken már decemberben megjelenhetnek a levegőben a mogyorópollenek.

A pollenszórás csúcsidőszaka a nyár - Nem teljesen

Ha vetünk egy pillantást a pollennaptárra, kiderül, hogy a legtöbb potenciális allergén növény fő virágzási időszaka áprilisra esik. A nyáron virágzó növények virágzási időszaka viszont sokkal hosszabb.

A reggeli szellőztetéssel - bárhol lakunk is - megszabadulhatunk a lakásban lévő pollenektől - Tévedés

Vidéken a pollenkoncentráció reggelente a legmagasabb. Ezért az itt lakóknak tanácsos az esti órákra időzíteni a szellőztetést. A nagyobb városokban viszont pont fordított a helyzet, ott valóban délelőtt célszerű szellőztetni, mivel a pollenkoncentráció estére emelkedik meg.

(WEBBeteg – B. M.; forrás: derwesten.de; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó)