Pollenallergia - A megváltozott időjárás miatt korábban indul a szezon

A mogyoró már elkezdte a pollenszórást és az éger, a tiszafa, valamint a kőris virágpora is megjelent a levegőben. A pollenallergiásoknak számolniuk kell a megváltozott időjárási viszonyok okozta kellemetlenségekkel.

Az aktuális helyzetről, a megelőzés lehetőségeiről és a tünetek csökkentéséről dr. Balogh Katalin, a Budai Allergiaközpont allergológus főorvosa beszélt.

Támaszkodhatunk a pollennaptárra?

A pollennaptárak sajnos már nem segítenek sokat az aktuális pollenhelyzet megismerésében, ugyanis az időjárás teljesen megváltozott. Nem megszokott dolog, hogy január végén tavaszias idő van. A pollenszezon a mogyróval indul, a korábban megszokott természeti rend szerint február-márciusban, márciusban csatlakozik hozzá az éger és a tiszafa, a kőris pedig csak áprilisban kezdi szórni a virágporát. Most viszont a tavaszias, enyhe hőmérsékletű idő következtében már mindegyik faj pollenje megtalálható a levegőben, és elérheti a tüneteket okozó szintet, sok pollenallergiást felkészületlenül érve. Ráadásul, ha marad az enyhe idő és ahogy egyre beljebb haladunk az allergiaszezonba, úgy fog egyre több allergizáló növény virágzásnak indulni.

Az klímaváltozás következtében a szélsőségek erősödnek fel, így az idei évre ellenpélda is volt nemrégiben, a márciusban is még kitató tél miatt a mogyorópollen és az éger is csak április elején kezdte meg a pollenszórását, holott ezeknek már február-márciusban el kellett volna virágozniuk. Emiatt minden fa egyszerre virágzott, nagyon magas volt a levegőben a pollenkoncentráció, és a botanikai rokonság következtében fennálló keresztreakciók miatt még erősebb tünetek sújtották a betegeket.

Jobb előre felkészülni

Mindezek miatt jobb előre felkészülni, beszerezni a megszokott tüneti szereiket, figyelemmel kísérni az aktuális pollenjelentéseket, és időben elkezdeni a kezelést. A tüneti kezelést akkor célszerű kezdeni, amikor az allergizáló pollen eléri a levegőben a közepes koncentrációt. Nem szabad megvárni az erős tünetek jelentkezését, a legjobb, ha még a panaszok jelentkezése előtt elkezdik szedni a bevált gyógyszereket. Aki még nem vizsgáltatta ki magát, ezt minél előbb tegye meg, hiszen így fogja megtudni, milyen pollenekre figyeljen.

Mire érdemes figyelniük azoknak, akik a most virágzó növényekre allergiások?

Ha magas az allergizáló pollen koncentrációja a levegőben, száraz, napos, szeles idő van, inkább ne szervezzünk szabadtéri elfoglaltságot. Különösen a fizikai megterheléssel járó programokkal kell vigyázni, mert ha nő a légzésszám, sok pollent belélegzünk, és a kellemesnek induló kerékpározásból, futásból akár asztmás roham is lehet.

Aki a mogyoróra, mint ételre allergiás, még nem biztos, hogy a most virágzó mogyoró pollenjére is az lesz. A pollen-étel keresztallergia leginkább a nyírfapollen-allergiás betegeknél fordul elő viszonylag gyakran, leggyakrabban az almára, de más csonthéjas gyümölcsökre is. Ez a tünetcsoport az orális allergia szindróma, jellemzője az adott étel elfogyasztása közben viszketés a nyelven, a szájpadon, az ajkakon. Az ajkak, a nyelv meg is duzzadhat. Ha ilyet tapasztal, azt a gyümölcsöt többé ne fogyassza! De ha soha nem észlelt ilyesmit (mint a pollenallergiások 90 százaléka), nyugodtan ehet bármit.

Nem érdemes próbálkozni különböző „csodadiétákkal”, az egészséges, változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás éppúgy megfelel a pollenallergiás betegeknek, mint bárki másnak, aki egészséges életmódra törekszik.

Megoldás hosszú távra - specifikus immunterápia

Ez az eljárás nemcsak a tünetek csökkentésére alkalmas, de segítségével megszüntethető a szervezet allergénnel szembeni túlzott érzékenysége is. Ma ez az egyetlen olyan ismert kezelés, amely az immunrendszer kórosan fokozott működését fékezi, gyógyszerek nélkül.

A terápia során a beteg az allergiát kiváltó allergén tisztított kivonatát kapja, szigorúan meghatározott adagban és szigorú orvosi felülgyelet mellett, injekció, tabletta vagy cseppek formájában, ami a tüneteket kiváltja. A 3-5 éven át tartó terápiát követően így a szervezet folyamatosan hozzászokik ehhez az anyaghoz, s végül megtanulja panaszok nélkül elviselni azt.

Fontos, hogy a kezelést már a szezon előtt három-négy hónappal el kell kezdeni, így parlagfű-allergiások esetén március végéig – április elejéig, ezáltal már ebben a szezonban is enyhébb tünetekre számíthatnak. A terápiát követően 10-12 éves tünetmentes időszak érhető el.

A kezelés jellemzően 5 éves kor felett alkalmazható, várandósság időszakában nem kezdhető el, azonban a már megkezdett terápia terhesség alatt is folytatható.

(WEBBeteg/Budai Allergiakozpont - Dr. Balogh Katalin, allergológus, fül-orr-gégész)