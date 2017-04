Mi okozhatja a szaglás csökkenését?

A szaglás csökkenését nátha, vagy túlzásba vitt orrcsepp-, orrspray-használat is okozhatja, de orrpolip miatt is bekövetkezhet. A szagok érzékelésére való képesség elvesztése korral is járhat, de súlyos betegségeket is jelezhet.

A szaglás folyamata

Öt érzékszervük egyike; a bőr, a szem, a fül és a nyelv mellett az orr is fontos információkat közvetít a külvilágról. A szaglás receptorai az orrüreg felső részében elhelyezkedő szaglóhámban találhatók. A szaglóhámról érkező ingerületet a szaglósejtek a koponyában lévő szaglóközpont felé vezetik – foglalja össze röviden a szaglás bonyolult mechanizmusát dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész főorvos. A szaglás csökkenése a folyamat bármely résztvevőjének átmeneti, vagy tartós zavara miatt bekövetkezhet.

A fantozmia A fantozmia a szaglási hallucinációt jelenti. Ugyanúgy előfordulhat hallucináció a szaglószervünk esetében, mint a többi érzékszervünknél. Látási, hallási hallucinációkról gyakrabban lehet hallani, ezzel szemben a szaglási hallucináció viszonylag ritka jelenség.

Komoly betegséget is jelezhet a szaglási hallucináció

Hipozmia és hiperozmia

A szaglás minősége egyénenként eltérő lehet. Az emberek átlagosan 2-4 ezer szagot tudnak megkülönböztetni. A hiperozmia a szagokra való szokottnál nagyobb érzékenységet jelenti: ízlelő és szaglóképességükről híresek például a borkóstolók, kávészakértők és a parfümőrök. Hipozmia esetén a szaglóképesség csökkenése következik be, ennek oka leggyakrabban nátha, allergia: az eldugult orr miatt nem jutnak el a szagok a szagló receptorokhoz.

A szaglás csökkenése dohányzás miatt, vagy a kor előrehaladtával is csökkenhet, emellett az orrmelléküregek gyulladása, orrmandula túltengés, orrpolip, vagy a fejet ért sérülés miatt is bekövetkezhet. A szaglást ezen kívül vegyszerek tartós belélegzése és bizonyos gyógyszerek – vérnyomáscsökkentők, savlekötők - szedése is károsíthatja.

Tartós szaglásvesztés: anozmia

A már említett, szagláscsökkenést előidéző okok következtében a szaglás tartós elvesztése is bekövetkezhet, ezt az állapotot anozmiának nevezzük. A szagérzékelés képességének hiánya lehet ideiglenes, vagy állandó, jelentkezhet már a születéstől is –kongenitális anozmia - de előfordulhat, hogy valaki csak bizonyos szagokat– specifikus anozmia - nem képes érzékelni. A maradandó szaglásvesztésért az orrban található szagló receptorok elhalása vagy agysérülés is felelős lehet. Kutatások szerint az anozmia a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór első tüneteként is jelentkezhet.

Tesztelje szaglását!

Az anozmiát legegyszerűbben a mindenki számára ismert illatok segítségével lehet ellenőrizni. Ha bizonytalanok vagyunk a szaglás minőségével kapcsolatban, a citrom, fahéj, kávé, fokhagyma közül különösen érdemes a fokhagymával próbálkozni, mert a jellegzetes szagát adó metilmerkaptán nevű vegyületet tartalmazó levegő, már 10-6 mg/l koncentrációban szagérzetet kelt – javasolja dr. Augusztinovicz Monika.

Visszanyerhető a szaglás?

A fül-orr-gégész elmondta, hogy szagláscsökkenés, vagy anozmia esetén az első lépés mindig a fül-orr-gégészeti vizsgálat, melynek segítségével feltérképezhető az orrüreg és a szaglóhám állapota is. Itt fény derülhet arra, ha a panaszok hátterében például orrpolip, orrsövényferdülés áll. Ilyen esetekben a szaglás jó eséllyel visszaállítható.

Ha a fül-orr-gégészeti vizsgálat nem mutat eltéréseket, a kiváltó okok keresés más - neurológiai és belgyógyászati – irányba folytatódhat. Amennyiben a panaszok az idegek sérülésével függnek össze, a gyógyulás nehezebb, bizonyos esetekben pedig nem állítható helyre a szaglás.

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Augusztinovicz Mónika, fül-orr-gégész, allergológus)