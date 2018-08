A klímaberendezések hatásai az egészségünkre

A nyár és a kánikula beköszöntésével, aki teheti, kocsijában, lakásában, munkahelyén használja a klímaberendezés hűsítő hatását. Manapság már nem is tudjuk, akarjuk elkerülni, hogy találkozzunk a klíma hatásával, ami nem feltétlen jelent csak mindig pozitív dolgokat.

Tény, hogy egy lehűtött helyiségben jobban lehet koncentrálni, hatékonyabb a munka, kellemesebb és pihentetőbb az otthonlét, az alvás, illetve az általános közérzet. Ha épp klímavásárlás előtt áll, érdemes jól körülnézni a piacon, nem mindig az akciós és olcsóbb termék a jobb. Fontos figyelembe venni az ár, energiafogyasztás mellett a szűrő jellegét (antiallergén), ami az egészségünkre nézve sokat számít.

Klíma: Milyen hatásai vannak a szervezetünkre?

A nem megfelelő klímakörülmények az egész szervezetünkre hatással lehetnek, de elsősorban a légző rendszerünkre és a vérkeringésünkre. A hideg - meleg környezeti változásokhoz mindenki másképp tud alkalmazkodni. Az ideális klíma általi hőmérséklet megítélése elég szubjektív, így a tünetek jelentkezése igen változó lehet, attól függően ki mennyire érzékeny.

A klimatizált helyiség levegője gyakran száraz, ez okozhat légzési panaszokat, légszomjat, a szem, a torok és az orrnyálkahártyák szárazságát. Emellett fejfájást, szédülést, kimerültséget is tapasztalhatunk. Sokaknál jelentkezik megfázásos, allergiás tünet (orrfolyás, tüszkölés, köhögés, könnyezés), akár kötőhártya-gyulladás és fogfájás is. A száraz levegő a bőrünkre is szárító hatással van. Ha a hideg levegő közvetlenül ér minket, akkor ízületi fájdalmak és gyulladások is kialakulhatnak.

A klímaberendezés ugyanazt a levegőt forgatja, hűti és szűri, ami a helyiségben van, vagyis friss levegővel nem cseréli ki. Ez jótékony lehet olyan embereknél, akik erősen szenvednek a pollenek okozta allergiától, mivel a kintről érkező allergének nem jutnak be, illetve a helyiségben lévőket pedig a légkondicionáló pollenszűrője kiiktatja.

Ha azonban a klíma légtisztító és szűrő rendszere nem kellően tiszta, akkor ebben az esetben akár még több gondot is okozhatnak, mivel ez a zárt rendszer kedvez a baktériumok, vírusok és gombák elszaporodásának. Igen ritka, de annál veszélyesebb lehet a legionellosis és a szisztémás gombafertőzés, melyek kórokozói a légkondicionáló rendszerében megtelepedve, és a levegőbe jutva okozhatnak megbetegedést.

Ön tudta? Ezt a rejtélyes betegséget, a legionellsist egy USA-béli szállodában 1976-ban veteránok találkozásán észlelték először. A résztvevők nagy számban egy tüdőgyulladáshoz hasonlatos tüneteket produkáló betegségben szenvedtek. A több mint 4000 részvevő közül, majdnem 30-an meghaltak. A betegség megállapítása után a fertőzés eredetét kezdték keresni. A későbbiek során megállapították, hogy a betegség főleg az öregekre, cigarettázókra, tüdőbetegségben szenvedőkre, és a legyengült immunrendszerű emberekre jelent fokozott veszélyt.

Legionellosis

A betegséget a levegőbe porlasztott fertőzött vízcseppek okozzák. Klinikai tünetek azonban csak akkor következnek be, ha más rizikótényező is jelen van, mint pl.: dohányzás, idült tüdőbetegség, immunhiányos állapot, cukorbetegség, krónikus vesebetegség. A betegség 2-10 napos lappangási időt követően, influenzához hasonló tünetekkel - magas lázzal (Pontiac-láz), felfájással, izgatott köhögéssel, mellkasi- és izomfájdalommal - kezdődik. Elsősorban a tüdőben okoz gyulladásos folyamatot, amely röntgenképe igen változatos lehet.

Súlyos és kezeletlen esetekben, a primer tüdő gócokból a kórokozó a bőrbe, szívbe, májba és a belekbe jutva, igen változatos tünetekkel járó gyulladásos betegség kialakulásához vezethet. A diagnózis fontos részét képezi, a baktérium kitenyésztése a testnedvekből és a vérből. A kezelés során széles spektrumú antibiotikumot kell használni.

Szisztémás gombafertőzés

A gombafertőzés még gyakoribb lehet, mint a legionellosis. Sokszor egyszerre több gombafaj okozza a betegséget. Ebben az estben is főleg a legyengült szervezetek, a krónikus betegségben szenvedők vannak kitéve a fertőzés okozta súlyos tünetek jelentkezésének. A gombák spórája a légutakba jutva, főleg alsó légúti megbetegedést és tüdőgyulladást okoz. A radiológiai vizsgálat során nem lehet egyértelműn eldönteni a fertőzés okát, ezért fontos a vérből történő gomba antigének kimutatása. Ha ez nem jár sikerrel, akkor a tüdőből szövettani mintavételt kell venni. A kezelést minél hamarabb el kell indítani, mivel nem kezelt esetben a gomba megtámadhatja a szívet, a vesét, a szemeket és akár agyhártyagyulladást is okozhat.

Hogyan védekezhetünk a betegségek ellen?

Az előzőekből kiderül, hogy az egészségünk múlhat a különböző speciális szűrök rendszeres karbantartásától.

Akár otthon, a munkahelyen, az autóban felszerelt klímát évente legalább egyszer vegyszeresen ki kell tisztíttatni. Ha azonban szakember szerint a szűrőt már nem elég vegyileg kezelni, akkor az egészet ki kell cserélni. Ezzel sok bajt előzhetünk meg. Emellett gondoskodjunk a mérsékelt hűtésről, ne tartózkodjunk a klímából kiáramló hideg levegő útjában.

Nem szabad elfelejtkezni a rendszeres szellőztetésről sem. A "szárító" hatás ellen bőséges folyadékbevitellel, hidratáló krémek és műkönny használatával védekezhetünk. Ha klimatizált helyen dolgozunk, vagy épp vásárolunk, érdemes magunkkal vinni vékony kardigánt, pulóvert, ezzel védekezni a meghűlés ellen. Immunrendszerünket C-vitaminnal erősíthetjük.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lajtos Melinda, tüdőgyógyász