A legjobb tippek száraz bőr ellen

Az őszi-téli időszakban az érzékeny bőr gyakori problémája a fokozott szárazság. A fűtési szezon kezdetével a lakások levegője gyakran túl száraz, és emellett a hűvösebb, szeles időjárás is kiszáríthatja bőrünket. A kezek és a lábak szakszerű ápolásához Peterman Krisztina kozmetikusa ad tanácsokat.

Érzékeny kezek

A kézfejeken alig található a nedvesség pótlását biztosító faggyúmirigy, és emellett a kézmosások során naponta több alkalommal is a víz, szappanok, fertőtlenítők és forró levegő szárító hatásának vetjük alá. A bőr ezért ezeken a területeken gyakran válik szárazzá, érdessé, súlyosabb esetben ki is repedezhet.

A legfontosabb a megelőzés, melynek legalapvetőbb elemei hideg napokon a kesztyű viselése és a megfelelő kézápoló krém rendszeres használata. Alkalmanként érdemes intenzíven hidratáló terméket is használnunk. Miután alaposan a bőrbe masszíroztuk a krémet, tekerjük körbe a kézfejeket, húzzunk fel egy vékony pamutkesztyűt, így a hatóanyagok még inkább felszívódnak. A pakolást néhány órára, vagy akár egész éjszakai is hagyjuk a bőrön, hogy hosszútávon biztosítsuk az elvesztett nedvesség pótlását.

Szalon kezelés

A megelőzés és az otthoni praktikák gyakran kevésnek bizonyulnak és a makacs kézszárazság a hűvösebb napok beköszöntével évről-évre visszatér. A probléma ellen szakszerű segítség is létezik: a SPA kezelés. Első lépésben édes mandularadírral eltávolítjuk az elhalt hámsejteket és közben az értékes hatóanyagokkal ápoljuk, kondicionáljuk is a bőrt.

Ön tudta? Bőrünk össztömege teljes testsúlyunk 10-15 százaléka. Egy átlagos termetű felnőtt esetén felülete 2 m2. Vastagsága a különböző területeken 1-5 mm között van.



Az egészséges bőr titkai

A kézmasszázs segít csökkenteni a bőr öregedését, az ezt követő csillogó kézmaszk hatóanyagai pedig garantálják a bőr védelmét. A kezelést végül a hosszú távú puhaságot biztosító paraffinos kézfürdő teszi teljessé.

Ápolt lábak - télen is

A hűvösebb hónapokban hajlamosabbak vagyunk megfeledkezni a ruhával fedett testrészek gondos ápolásáról, pedig a hideg sajnos a lábszárakat is gyakran kikezdi, hatására itt a bőr repedezett lehet, a szárazságtól viszkethet. Megelőzésképpen használjunk rendszeresen testápolót. A legjobb hatást nedves bőrön, fürdés után alkalmazva érhetjük el. Ugyanez igaz a sarkak esetében is, fontos, hogy kirepedezés ellen rendszeresen használjunk az elhalt hámréteget eltávolító bőrradírt és a nedvesség pótlását biztosító, speciálisan erre a célra kifejlesztett hidratáló terméket.

Otthon is elvégezhető, relaxáció gyanánt is hatásos program, ha forró gyógynövényes fürdőt készítünk körömvirágból, szezám-, vagy napraforgómag olajból. Ez nemcsak a bőrnek jelent felüdülést, de segítségével átmelegedhetünk, ellazulhatunk lefekvés előtt.

Kényeztetés a száraz lábaknak is jár!

Természetesen a lábak ápolására is létezik szakszerű megoldás, a SPA lábápolás. A lábfürdőt és fertőtlenítést követően első lépésként itt is az elhalt hámsejtek eltávolítása történik, majd a svéd masszázs fogásait alkalmazva a lábszáron is bőrápolóval tápláljuk a bőrt. Ezt követi a lábmaszk, majd tetszés szerint a paraffinos lábfürdő.

