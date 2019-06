Száraz, hámló bőr - Mik lehetnek a kiváltó okok?

A bőr az emberi test legelső védelmi vonala, épsége, integritása igen fontos a különféle környezeti ártalmak, kórokozók elleni védekezésben. Az egészséges bőr kellően hidratált, ép, jó turgorú (vízzel kellően telített). Sokan szenvednek ugyanakkor a hámló, irritált, sebesülésre hajlamos bőrüktől. Mi lehet ennek a hátterében? Mit tehetünk ezek megelőzéséért, kezeléséért?

Gyakori kiváltó ok a bőrgomba

Száraz, hámló bőrt (a napégésen túl) rengeteg külső és belső tényező előidézhet. Ezek közül az egyik leggyakoribbak a különféle gombás eredetű bőrfertőzések: makacs hámlás, bőrszárazság, ezzel párhuzamosan bőrviszketés, kipirosodás jellemezheti többek közt a bőrgomba jelenlétét. A jelenség elsősorban a testhajlatokban (combtő, hónalj, kéz- és lábujjak köze, hölgyeknél az emlő alatti terület) lép fel, de súlyosabb (pl. immunhiányos megbetegedés), vagy esetleg elhanyagolt estben akár az egész testfelületre kiterjedő is lehet.

Tudjon meg többet! Bőrgombásodás - Ön hajlamos rá?

Allergia is kiválthatja

Allergiás eredet is okozhat bőrtüneteket, és itt nem csak a „klasszikus” kiütéses, viszkető hólyagokra kell gondolni. Egy krónikus táplálékallergia bizony megnyilvánulhat a bőr nagyfokú szárazságában, korpázó jellegű hámlásában, pirosasságában. Ugyanígy, hámlást okozhatnak a széles körben elterjedt, különféle tusfürdők, szappanok, egyéb kozmetikai cikkek használata. Ezek „kiszűrése” bizony, nem egyszerű, sok esetben hosszú hónapok „tesztelése” vezethet nyomra. A táplálékallergiák kivizsgálása szakorvosi feladat.

Hirdetés

Sokaknak jelent problémát az ekcéma

Az ekcémás bőr is viszketéssel, hámlással, bőrvörösséggel jár. Ez a betegség a bőrgyulladások egyik formája, mely akár már csecsemőkorban is felléphet. Létrejöttében genetikai ok ugyanúgy szerepet játszhat, mint valamilyen külső tényező. Akut szakaszában erős viszketés mellett apró felnyíló, nedvező hólyagok, krónikusabb szakaszában a bőr pigmentálódása, repedezése, hámlása jellemzőbb. Számos formája közül egy meglehetősen gyakori típus a kiszáradás miatti ekcéma: főként idősebb embereken, a faggyúmirigyek életkorral járó csökkent működése következtében kialakuló száraz, lemezekben leváló bőr és hámhiányos területek jellemzik.

Bővebben Az ekcéma kiváltó okai és típusai

Az endogén (belső ok miatt kialakult) ekcémák egy speciális formája az úgynevezett atopiás dermatitis: leggyakrabban csecsemő-, kisgyermekkorban jelentkezik, a bőr erőteljes viszketésével, hámlásával jár, az irritált bőrfelületen apró, nedvező hólyagok is megjelenhetnek. Elsősorban az arcon, a haj-homlok határán lép fel. Későbbi életkorban is manifesztálódhat, azonban ilyenkor már inkább az ízületek hajlító felszínén, bőrrepedezés, hámlás, viszkető érzés kíséretében. Diagnosztizálása, kezelése bőrgyógyász feladata, aki enyhébb esetben vény nélkül is beszerezhető készítményeket, súlyosabb esetben akár receptköteles, kortikoszteroidtartalmú szereket javasolhat.

Viszonylag gyakori (és egyre inkább elterjedő) betegség a seborrhoeás dermatitis. Ez egy olyan, genetikai eredetű megbetegedés, amely bizonyos külső, akár környezeti tényezők hatására aktiválódhat, és onnantól kezdve sajnos krónikus lefolyású, azaz, mindig jelen lesz, hol enyhébb, hol súlyosabb formában. A betegség a bőr gyulladásával, lemezes jellegű hámlásával, erős viszketéssel, kipirosodással jár. Igen sok esetben a korpásodó haj hátterében is ez a kórkép bújik meg. A pontos diagnózis felállítása bőrgyógyász szakorvos feladata, ahogyan a tüneti kezelés megtervezése, javaslatai is.

Amikor a viszketés egy figyelmeztető jel Szinte mindenki tapasztalta már legalább egyszer az orvosok által pruritus néven emlegetett idegesítő, elhúzódó viszketést. Noha legtöbbször ártalmatlan és viszonylag rövid időn belül magától elmúlik (pl. szúnyogcsípés), akár egy háttérben meghúzódó, súlyos betegség jele is lehet. Nem mindig bőrbetegség áll a viszketés hátterében! Cikkünkből megtudhatja, milyen más betegségekre utalhat még a viszketés.

Amikor a viszketés egy figyelmeztető jel

Bőrviszketést, hámlást okozhatnak táplálkozási hiányállapotok

Leggyakrabban az elégtelen B-vitamin-bevitel, vagy a túlzásba vitt A-vitamin. Ez utóbbiért leggyakrabban az ezzel dúsított krémek, tusfürdők tehetők felelőssé: helyileg alkalmazva nagy dózisban a kívánttal pont ellentétes hatást érhetnek el, a bőr gyógyítása helyett sokkal inkább károsíthatják azt – nem árt ezzel tisztában lenni.

Egyéb betegségek a hámló bőr hátterében

Számos belgyógyászati eredetű kórkép járhat a bőr viszketésével, hámlásával: a cukorbetegség egyik első jele lehet a viszkető, hámló, sérülékenyebb és nehezen gyógyuló bőr. Bizonyos májbetegségek is járhatnak ilyen tünetekkel, ugyanis a máj elégtelen működése következtében a bőrben felszaporodhatnak az epesavak, amelyek kínzó viszketést okozhatnak. A pajzsmirigy-alulműködés a bőr sápadtságával, szárazságával, viszketésével, apró hámlásával is járhat. Mindezek miatt a makacs, elhúzódó, bőrgyógyászatilag negatív esetekben mindenképpen javasolható egy alapos belgyógyászati jellegű kivizsgálás is (laborok, ultrahang).

Kórokozók

Mindezeken túl egyes baktériumok és vírusok is megbújhatnak a hámló bőrrel járó állapotok mögött. A bőr hámlása ilyenkor a legtöbb esetben „csupán” részjelenség, a diagnózis felállítását megkönnyítheti az egyéb tünetek fennállása.

Esetenként, a fertőzések hatására aktiválódó immunrendszer a saját struktúrákat, esetünkben a bőrt támadja meg. Az így kialakult különféle autoimmun kórképek számos módon, köztük a bőr hámlásában, berepedezésében is megnyilvánulhatnak.

Szteroidtartalmú készítmények

A bőr sérülését okozhatják a helytelenül (tartósan vagy nagy dózisban) alkalmazott külsőleges, szteroid tartalmú kenőcsök, krémek használata. Érdemes tudni, hogy a szteroidok egyik mellékhatása (a sok egyéb közül), hogy a bőrt vékonyítják, integritását bonthatják, gyógyulási hajlamát jelentős mértékben csökkenthetik. Így ezen készítmények alkalmazása során különösen fontos a szakorvosi javaslat pontos betartása.

Látható tehát, hogy még egy ilyen „banálisabb” tünet, mint a bőrhámlás hátterében is mennyi különféle kórok bújhat meg. Az öngyógyítási kísérletek kudarca esetén tehát mindenképen érdemes szakértőhöz, első körben bőrgyógyászhoz fordulni, aki a megfelelő kivizsgálási folyamatokat elindítja, illetve ezek eredménytelensége esetén célzottan a további szakterületekre irányít bennünket.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit