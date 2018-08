A szellemi leépülés lelassítható!

Amikor egy szerettünk vagy talán a legfontosabb ember az életünkben a szellemi hanyatlás első jeleit mutatja, tisztában lehetünk vele, hogy a lejtőn sajnos már nemigen van megállás. Vagy mégis? Egyes kutató-orvosok szerint remény még ilyenkor is van: a folyamaton jelentős mértékben lassíthatunk és a beteg állapotában is javulást érhetünk el. Az időskori demenciával kapcsolatos kérdéskört szakértőnkkel, dr. Bezzegh Attila laboratóriumi szakorvossal jártuk körül.

Nehezen lehet elképzelni annál kétségbeejtőbb érzést, mint amikor a szemünk előtt romlik le idős szüleink, nagyszüleink, hozzátartozóink szellemi állapota. Tudjuk, hogy idővel a hanyatlás olyan mértékű lesz, hogy nemcsak magát nem tudja már ellátni, de kommunikációra sem lesz képes.

A demencia, vagyis a tartós, egyre fokozódó mentális leépülés, köznyelven elbutulás ezen foka viszonylag hamar eléri az embert - a páciens maga kevésbé van ezzel tisztában, mint a szerettei, akik nap mint nap látják, mi történik. Idősebb korban gyakran láthatóak a szellemi leépülés jelei - a demencia legjelentősebb kockázati tényezője ugyanis az életkor.

Az időskori elbutulás során hanyatlani kezd a gondolkodás, a teljesítőképesség, az érzelmek, valamint azon képességek, hogy másokkal együtt tudjon működni az illető - a társas tevékenységekre való képesség.

Szellemi teljesítőképesség és B12

Egy 2010-ben megjelent, nagy lélegzetű finnországi tudományos vizsgálat egyértelműen bebizonyította az összefüggést az aktivált B12-szint és a szellemi teljesítőképesség között: az Alzheimer szindrómás betegek 20-25 évvel korábban levett vérmintáiban, savóiban lényegesen kevesebb volt az aktivált B12-szint, mint a későbbiekben szellemileg nem leépült társaiknál. Így, ha valakinél idősebb korban alacsony a B12-szint, igen gyakran láthatóak nála a szellemi leépülés jelei.

Mindezt megerősíti szakértőnk, dr. Bezzegh Attila laboratóriumi szakorvos is, aki személyes tapasztalata miatt kezdett el komolyabban foglalkozni a demencia és a közismert Alzheimer-kór nehéz kérdéskörével, valamint ezek lehetséges orvoslásával.

Tudta? A B12 jótékonyan hat a fejlődő magzatra. Érdemes alkalmazni azért is, mert jó hatással van a csontanyagcserére. Sőt, még a szívbetegek gyógyulását is elősegíti.

„Édesapám rövid pár év alatt gyors szellemi hanyatláson ment keresztül - a demencia olyan fokáig, hogy már kommunikációra sem volt képes és önmagát sem tudta ellátni. Ebben az időszakban olvastam először a nagy mennyiségű B12 esetleges hasznosságáról, meglehetősen komplikáltan, de végül sikerült beszereznünk, és már két-három hét után döbbenetes hatást tapasztaltunk: édesapám felkelt az ágyból, elkezdett velünk beszélgetni, sétált, emlékezett, éjjel aludt, nappal fenn volt, jókedvű lett és nem szorongott”– meséli Bezzegh doktor.

Ekkor határozta el, hogy komolyabban kell foglalkoznia ezzel a problémával, valamint a B12-vitaminnal, mely B6 vitaminnal és folsavval (B9 vitamin) kiegészítve segíthet a vitaminraktárak „visszatöltésében”, ugyanis a demenciában szenvedő betegek B12-raktárai kimerült állapotban vannak. A raktárak visszatáplálása pedig jótékonyan hat az illető szellemi teljesítőképességére.

A rövid távú memória csökken és/vagy kiesik, a beteg depressziós lesz, alvászavarai vannak, felborul az alvás- és az ébrenlét természetes ciklusa. Nem ritkák az üldöztetéses téveszmék, a szorongás sem. Lényegében a demenciában szenvedő ember mind inkább teherré válik környezete számára.

A jól ismert Alzheimer-kór szintén demenciakórkép: a leggyakoribb oka az időskori elbutulásnak, mely során a korábban egészséges agyszövet elsorvad.

Nem feltétlenül jár az időskorral...

Joggal gondolhatjuk, hogy az értelmi és érzelmi képességek hanyatlása az emberek többségénél az időskor egyik egyenes következménye, ez azonban nem feltétlenül igaz. Léteznek ugyanis olyan ősi molekulák, melyek nélkül az ember legalapvetőbb sejtfunkciói is csak károsodottan működnek, s már a korai hiányállapot is megmutatkozik komplex biokémiai, élettani eltérésekben.

Az elbutuláshoz szintén köthető ilyen fajta hiányállapot, mely akár már 20 évvel (!) az időskori demencia jelentkezése előtt nyilvánvaló lehet a szervezetben, időskorban pedig nagymértékben csökkenti a szellemi teljesítőképességet.

Egy olyan ősi vegyületről van szó, melynek szintézisére gyakorlatilag a baktériumok és a gombák is képesek, szüksége van rá minden állati típusú élőlény szervezetének. Nem másról, mint a B12-molekuláról beszélünk, mely központi szerepet játszik a sejt szaporodásában és optimális működésében.

Jobb hangulat, erő és pihentető alvás

A B12-vitamint az emberi szervezet maga nem képes előállítani. Csak és kizárólag állati eredetű táplálékkal vihető be a szervezetbe.

A B12-vitamin felszívódása egy igen összetett folyamat, mely már a gyomorban megkezdődik és a vékonybél utolsó szakaszában fejeződik be. A felszívódás előfeltétele a megfelelő diéta – tartalmazzon a táplálék B12-vitamint -, valamint a jól működő emésztőrendszer, a megfelelő gyomorműködés.

Fontos tudni azonban, hogy 30 éves kor felett a gyomor olyan elváltozásokon megy keresztül, mely miatt csökken közreműködése a B12 felszívódásában - így a korábban még elegendő B12-tartalmú élelmiszerből is egyre kevesebb vitamin képes felszívódni. Ezért szép lassan kiürülnek a szervezet B12-raktárai.

Márpedig ez a vegyület olyan metilációs folyamatokat indít el a sejtekben, melyek hatására az illető jobb hangulatba kerülhet, ereje és alvása is kielégítőbb lehet. Ha nincs is jele a szellemi leépülésnek, idős embereknél akkor is igen hasznos.

A demencia, így az Alzheimer-kór kezelése orvosi segítséget és gyógyszereket igényel, azt vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel gyógyítani nem lehet.

Azonban a gyógyszerek mellett adott táplálék-kiegészítők segítségével az esetlegesen kiürült B12-vitamin-raktárak feltölthetők és így csökkenthetők a hiány okozta tünetek.

Végeredményben a gyógyszeres kezelés, a demencia elleni egyéb orvosi javaslatok és a táplálékkiegészítővel visszapótolt vitaminok együttes hatására csökkenhet a leépülés tempója, akár évekkel lelassítva a beteg szellemi hanyatlását, ami egy fontos családi esemény előtt cseppet sem lényegtelen előny.

Hiszen ki ne szeretné, hogy idős nagymamája, nagypapája vagy édesanyja, édesapja elfogadható szellemi állapotban vehessen részt az esküvőjén, vagy láthassa az unokáját, dédunokáját? A demenciában szenvedő idős szerettünk ugyanígy szeretné...

