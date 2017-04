Az allergia gyakori fül-orr-gégészeti szövődményei

Allergiaszezonban sajnos nem elég a magas pollenkoncentrációval megbirkózni, a légúti allergiásokra további megpróbáltatások is várnak. Kellemetlen tüneteket okozhat, ha nem körültekintően választanak orrspray-t, gyógyszermellékhatásként pedig orrszárazság is jelentkezhet és gondjaik adódhatnak akkor is, ha repülőre ülnek. Azok pedig, akik most nem megfelelően kezeltetik a betegségüket, később a krónikus arcüreggyulladással is megküzdhetnek.

Károsodott orrnyálkahártya: a nem megfelelő orrspray-k használatának következményei

A megfázás és nátha esetén használt orrcseppek remek segítséget nyújtanak egy-egy betegség idején, ha az orrdugulással, orrfolyással is jár. Ezek a készítmények azonban csakis a betegség idején, a betegtájékoztatóban megadott, általában 7-10 napig használhatóak. Ha ennél hosszabb ideig használjuk, akkor azzal az orrnyálkahártyát is tönkretehetjük – figyelmeztet dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa.

Allergia esetén ne ezeket keressük, hanem a kimondottan allergia elleni orrcseppeket, orrsprayket, (antiallergikumok) amelyeket huzamosabb ideig, akár egész szezonban használhatunk. Segítségükkel hatékonyan gátolható többek között az orrnyálkahártya megduzzadása, a fokozott orrváladékozás és a kínzó tüsszögési inger. Mivel hatásukat közvetlenül az orrnyálkahártyán fejtik ki, az allergiás tüneteket gyorsan és hatékonyan szüntetik meg.

Orrszárazság: gyógyszermellékhatás is lehet

A száraz orrnyálkahártya minden lélegzetvételnél feszítő érzése nemcsak kellemetlen, de számos egészségügyi problémához is vezethet: gyakori orrvérzés jelentkezhet, a betegek fogékonyabbá válhatnak a fertőzésekre. Bizonyos gyógyszerek – például a nátha, allergia kezelésében is használt – dekongesztánsok, antihisztaminok szedése is száríthatja az orrnyálkahártyát.

Ha ilyen tünetet észlelünk, jelezzük kezelőorvosunknak, elképzelhető, hogy a gyógyszer cseréjével orvosolni tudjuk a problémát. Addig is fogyasszunk legalább 2-2,5 l folyadékot naponta. Az alkohol és a koffein szárít, ezek fogyasztását csökkentsük. A tengervizes orrspray naponta több alkalommal is, mellékhatások nélkül használható az orrnyálkahártya nedvesítésére. A speciálisan e célra kifejlesztett készülékkel és fiziológiás sóoldattal végzett orrmosás nemcsak a panaszok enyhítésében segít, de megtisztíthatjuk vele az orrüreget a kórokozóktól, szennyeződésektől is.

A barotrauma következményei

Repülés során, fel- és leszállás során jelentkező füldugulás, fülfájás természetes jelenség, amely a legtöbbször magától elmúlik. Bizonyos betegségek esetén azonban gyakoribb a kialakulása. Ez lehet akár egyszerű nátha, aminek következtében a nyálkahártya megduzzad, az orr eldugul, így a fülkürt sem tud megfelelően szellőzni. Okozhatja még orrmelléküreg-gyulladás, középfülgyulladás, de az orrdugulás szénanátha tünete is lehet. Gyerekek hajlamosabbak a repülésnél jelentkező füldugulásra, fülfájásra, mert náluk a fülkürt laposabb szöget zár be, nyálkahártyája könnyebben beduzzad ezért nehezebben nyílik meg, mint felnőtt korban. Ha a füldugulás tartóssá válik, a hallásunk nem tér vissza teljesen, vagy fülcsengés jelentkezik, javasolt orvoshoz fordulni.

Krónikus arcüreggyulladás

Ha az arcüreggyulladás időről-időre kiújul, akkor a fertőzések mellett más lehetséges kiváltó tényezőket is figyelembe kell venni. A nyálkahártya krónikus duzzanatát okozhatja például egy fel nem ismert légúti allergia, melynek kezelése nélkül az arcüreggyulladást sem tudjuk végleg megszüntetni. Ilyen esetben javasolt allergia vizsgálatot is végeztetni. Feleslegesen szedett gyógyszerek, orrcseppek és a betegséggel járó rossz közérzet, fájdalom helyett, visszatérő panaszok esetén mindenképp javasolt a fül-orr-gégészeti kivizsgálás!

dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus