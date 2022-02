Mikor alakul ki arcüreggyulladás?

Az orrmelléküreg gyulladás kialakulására több tényező is kedvező feltételeket teremthet, ilyen például az arckoponyát alkotó csontok rendellenességei, az orrsövényferdülés vagy az orrpolip. Az orrmelléküreg-gyulladások egy részét azonban nem baktériumok okozzák, sokszor nincs is szükség antibiotikumra, magától gyógyuló folyamat is lehet.