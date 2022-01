A lábszárfekély otthoni ápolása

A visszérbetegség következtében kialakuló lábszárfekély a bokák és a lábikra közötti területen létrejövő elváltozás.

Európa lakosságának ¼-ét érinti, a vénás fekély, pedig 1%-ban fordul elő, de ennek a száma folyamatosan növekszik, hiszen az erre a betegségre hajlamosító tényezők száma is növekvő tendenciát mutat. A hajlamosító tényezők között elsőként kell megemlíteni az elhízást, a cukorbetegséget, a dohányzást, a mozgásszegény életmódot, illetve a várandósság hónapjait.

Az elváltozás külső megjelenését tekintve általában felületes, szabálytalan szélű. Alapja sárgás, lepedékkel fedett terület. A környező bőr sötéten elszíneződött, tömött tapintatú, vizenyős duzzanat veszi körül, a lábon tágult, kanyargós lefutású vénák láthatók.

A lábszárfekély kezelése

A mai modern gyógyászat számos kezelési lehetőséget kínál fel a szóban forgó betegség kezelésére. Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy orvosi „felügyelet” nélkül semmilyen gyógymódot se alkalmazzunk az érintett területen (ez alatt a belsőleg ható gyógyszerek is értendőek).

Rugalmas pólya

Az egyik lehetséges kezelési mód, ami talán a legelterjedtebb a hétköznapokban: a fásli (rugalmas pólya) felhelyezése. A pólyának két fő típusa van: a hosszú megnyúlású vagy nappal viselt pólya, és a rövid megnyúlású vagy tartósan viselt pólya. Az előbbi hazánkban jobban elterjedt, a betegek könnyen felhelyezik reggel, este eltávolítják, a fürdést, mosdást sem befolyásolja. A tartósan viselt pólyát hetente egyszer cserélik, előnye, hogy a mélyvénákra jobban hat.

Fontos a pólya helyes felhelyezése, az ujjak tövétől a bokák és a sarok fedésével térdig szükséges a lábat befáslizni, figyelve arra, hogy a rétegek 1/3 részben mindig fedjék egymást. A rugalmas harisnyát a betegek kényelmesebbnek ítélik, készíthetők egyéni méretre is.

A rugalmas pólya (fásli) felhelyezése A rugalmas pólya felhelyezése nagy gyakorlatot igényel, betanítását az orvos vagy gyógytornász végzi. Felhelyezése felkelés előtt, fekvő vagy ülő helyzetben kell, hogy történjen. A feltekerést a lábujjak tövénél kell elkezdeni és a térdig folytatni, belevéve a sarkakat is, olyan módon, hogy a pólyamenetek egymást tetőcserépszerűen félig átfedjék. Fontos a helyes alkalmazás, mert a nem megfelelő, túl szoros pólyázás ártalmas lehet, a túl laza pedig hatástalan.

Sebkezelés

Azt fontos megemlíteni, hogy ha a betegség már előrehaladott állapotban van, akkor jelentős hangsúlyt kell fektetni az orvosi utasítás szerinti sebkezelésre. A kezelés történhet antibiotikus kezeléssel, a különböző fertőzések elkerülése végett. Manapság könnyen be lehet szerezni különböző, ún. intelligens kötszereket, amik az esetlegesen termelődő váladékot és szagokat is felfogják. A korszerű kötszerek előre csomagoltak, különféle bevonatokkal rendelkeznek, amelyek megkötik a sebváladékot, hidratálják a sebet és nagy a nedvszívó képességük. A megfelelő kötszertípus kiválasztása tapasztalt szakemberek feladata. A rugalmas pólyát a kötszer felett is alkalmazni kell, sőt a fekély gyógyulása után is.

Gyógyszerek

Számos keringést javító gyógyszer van forgalomban, közülük egyesek az artériás keringést javítják, mások a vénákra hatnak. Egyesek infúzióban is adhatók. A gyógyszeres kezelés azonban nem helyettesíti sem a kompressziós kötést, sem a korszerű kötszerekkel folytatott sebkezelést, sem a műtétet. A fentiekben említett gyógymódokat együttesen használva lézeres kezeléssel komoly javulást érhetünk el.

Bőrátültetés

A nem gyógyuló fekélyek esetén bőrátültetést is szoktak végezni, monokromatikus lámpával vagy lézerrel is lehet kezelni. Az utóbbi módszerek a hajszáleres keringést javítják. A rendszeres séta javítja a vénás keringést.

A lábszárfekély kialakulásának megelőzése

A megelőzésre nagyon kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen a fekély kialakulásával egyéb kockázatokkal (pl. sebfertőzés) kell számolnunk. Visszérbetegségek során mérsékelt testmozgással, a napi többszöri sétával, rugalmas pólya, harisnya, kényelmes cipő használatával jelentősen csökkenthetjük a fekély kialakulásának kockázatát.

