Többen szenvednek krónikus vesebetegségben, mint gondolnánk - Ma van a Vese Világnapja

Sokkoló adatokról lehet tudni világszerte a krónikus vesebetegségről, Magyarországon mintegy 1,5 millió vesebeteg él. A hivatalos adatok nem tükrözik hűen a valóságot, ugyanis a CKD-sek (idült vesebetegség) száma aluldiagnosztizáltnak számít, így valójában jóval több a vesebeteg hazánkban, mint ahányan tudnak a problémáról.

A Vese Világnapja alkalmából megrendezett sajtótájékoztatón Dr. Ladányi Erzsébet és Prof. Dr. Wittmann István beszéltek arról, hogy a CKD mennyire elterjedt Magyarországon és világszerte, mégsem kap elegendő figyelmet. A Vese Világnapját 2006 óta minden év március második csütörtökén tartják.

Az idült vesebetegség (CKD) a cukorbetegséghez és a magasvérnyomás betegséghez hasonlóan népbetegség; hazánkban habár mintegy 1,5 millió embert érint, mégis kevés szó esik róla, pedig hatékony kezelésével megelőzhetők a szövődményei – hívták fel szakértők a figyelmet a közelgő Vese Világnap alkalmából rendezett sajtóbeszélgetésen.

Hangsúlyozták: 65 év felett minden harmadik ember él a CKD valamilyen formájával, amelynek felismerése a korai, tünetmentes időszakban azért fontos, mert még az enyhe krónikus vesebetegséggel élőknél is növekszik más súlyos problémák kockázata. Ilyenek például a szív- és érrendszeri betegségek, a szívinfarktus és a stroke, a 2-es típusú cukorbetegség előfordulása pedig másfélszer magasabb a krónikus vesebetegek körében.

A néma gyilkos

A néma gyilkosként is emlegetett CKD világszerte egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent. A legfrissebb szakmai becslések szerint globálisan ma már a felnőtt lakosság 15-20 százalékát érinti, előfordulása valamivel gyakoribb a nőknél és az idősebbeknél - 65 év felett, különböző mértékben, de minden harmadik embert érint.

A Magyarországon is néma népbetegségnek számító idült vesebetegség szerencsére időben felismerve jól kezelhető és a betegség súlyos szövődményeinek kialakulása megelőzhető – hívták fel szakértők a figyelmet.

Az idült vesebetegség korai diagnózisa lehetőséget ad arra is, hogy az elérhető korszerű terápiák alkalmazásával elkerülhető legyen az életminőséget jelentősen rontó dialízis, illetve a veseátültetés. A becslések alapján 10 krónikus vesebeteg közül 9 azonban nincs tisztában azzal, hogy beteg. A krónikus vesebetegség bármely életkorban bárkit érinthet, de minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy a betegség valamilyen formája kialakul nála.

Dr. Ladányi Erzsébet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban a TritonLife Miskolci Nefrológiai Központ osztályvezető főorvosa, a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke, és Prof. Dr. Wittmann István egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum vezetője, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, a Magyar Nephrologiai Társaság alelnöke szeretné mindenki figyelmét felhívni a szűrővizsgálatok fontosságára és hangsúlyozták, hogy egy egyszerű laboreredmény és vizeletminta is kimutathatja, ha baj van a vesével, csak az erre való figyelem nem kap olyan hangsúlyt, mint a többi általános szervi probléma, mint pl. a koleszterinszint értéke.

Miből lehet tudni, ha baj van?

A vese működésének károsodását a becsült glomeruláris filtrációs ráta (eGFR) segítségével lehet megbízhatóan megítélni. Ennek értéke 90 felett normális, ha azonban 3 hónapon túl ismételten 60 alatti, akkor idült vesebetegségről beszélünk. A vese szerkezeti károsodása jellemzően ultrahangvizsgálattal ismerhető fel.

A sokáig tünetmentes betegség csak akkor azonosítható időben, ha tudatosan keressük, ugyanis az idült vesebetegség épp olyan észrevétlenül alakulhat ki, mint a magasvérnyomás vagy a cukorbetegség.

Számos oka lehet annak, hogy valakinél kialakul a vesebetegség. A leggyakoribb okok közé tartozik a cukorbetegség, a magasvérnyomás betegség (hipertónia), a szívbetegség, a vesében fellépő gyulladás, a magas koleszterinszint, illetve vizeletelfolyási akadály vagy nehezítettség, ami például vesekövek vagy prosztataproblémák miatt is kialakulhat. Bizonyos gyógyszerek, például fájdalomcsillapítók tartósan és rendszeresen történő használata is vesekárosodást okozhat. Családi halmozódás is előfordulhat, vannak ugyanis örökletes vesebetegségek.

Egy kutatás szerint a tartósan alacsony eGFR-értékű betegek mintegy fele nem diagnosztizált. Mindebből az a sajnálatos tény következik, hogy az előrehaladott CKD-betegek jelentős részét, akár 30-50 százalékát úgy kezdik dializálni, hogy korábban sosem kaptak szakorvosi kezelést vagy nefrológiai ellátást – figyelmeztetett a pécsi kutatás vezetője, Prof. Dr. Wittmann István.

A világszerte akár egymilliárd embert érintő idült vesebetegség minden korosztályra kiterjedő prevalenciáját elsősorban a diabétesz, a magasvérnyomás, az elhízás és a világ népességének általános öregedése okozza – szögezik le a tanulmány készítői.

A kutatásban vizsgált krónikus vesebetegek 70,2 százaléka magasvérnyomásban, 41,5 százaléka cukorbetegségben, 20,5 százaléka szívelégtelenségben, 9 százaléka szívinfarktusban, 10 százaléka stroke-ban szenvedett. A kezdeti stádiumban jellemzően tünetmentes krónikus vesebetegség korai felismerése és hatékony terápiája jelentősen javíthatná mind a vese, mind a betegek túlélését, valamint a betegséggel élők életminőségét is.

Szakértők ezért azt tanácsolják, hogy mindenképp fel kell keresni a háziorvost, ha:

vizeletét véresnek látja;

gyakori vizelési ingere van, különösen, ha ez fájdalmat vagy égő érzést okoz;

duzzanat (ödéma) jelentkezik a lábán, a kezén vagy az arcán;

addig nem tapasztalt magas vérnyomás jelentkezik;

gyakran fáradtnak, enerváltnak érzi magát anélkül, hogy ennek bármilyen nyilvánvaló oka lenne.

Ugyanis ezek a tünetek már arra utalhatnak, hogy baj van a vesével.

Szerző: Berényi Bianka