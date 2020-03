Urológiai vizsgálatok - Hogyan készüljön fel rá, mire számítson?

Egy jól felszerelt urológiai rendelőben a vizsgálómódszerek széles tárháza áll az orvos és a beteg rendelkezésére, egy kiemelt intézményben pedig a megfelelő radiológiai háttérrel szinte minden információt megkaphatunk, amire szükségünk van.

Egy urológiai kórkép pontos kivizsgálása és hatékony kezelése (mint minden betegség esetén) elsősorban a kezelőorvos és a páciens kölcsönös bizalmán és együttműködésén alapul.

Az alább felsorolt vizsgálómódszerek nem minden betegség feltérképezéséhez nyújtanak információt, a kivizsgálás menete mindig egyénre szabott. A műtéti körülmények között végzett urológiai diagnosztikai módszerekről más alkalommal írunk.

Urológiai vizsgálat - Az előkészület sokat segíthet

Először néhány jó tanács mielőtt urológushoz indulnánk. A megfelelő előkészület sok segítséget nyújthat orvosunk számára. Először is tájékozódjunk arról, hogy az adott rendelőbe szükséges-e előjegyzés, vagy érkezési sorrendben fogadnak minket.

Meddőségi vizsgálathoz 3-5 napos önmegtartóztatás szükséges. Éhgyomorral történő érkezés bizonyos vérvételi vizsgálatoknál, illetve kontrasztanyagos röntgenvizsgálatnál (urográfia) válhat szükségessé.

A rendelőbe lépés előtt érdemes vizeletünket tartogatni, mivel így a húgyhólyag ultrahanggal megtekinthetővé válik, valamint a vizeletürítés és a vizelet maga is vizsgálhatóvá válik.

A korábbi orvosi (urológiai és nem urológiai) papírjainkat hozzuk magunkkal, készítsünk listát az aktuálisan szedett gyógyszereinkről, és említsük meg az esetleges gyógyszerérzékenységünket. A családban elforduló nagyobb urológiai betegség említése mellett gyógyszer szedését igénylő korábbi és jelenlegi kórképeinket és műtéteinket feltétlenül említsük meg urológusunknak.

A jelenlegi panaszainkról, az azokkal kapcsolatos eddigi kezelésről szintén számoljunk be. Az urológiai fizikális vizsgálat részei a has és a vesetájék, valamint nemi szervek megtekintése, tapintása, mely szintén a vizsgálat része, hiszen a gyakorlott urológus a beteg számára nem feltűnő eltérést is észreveheti.

A végbélen keresztüli prosztatabetapintás

A páciensek által legtöbb fenntartással fogadott eljárás a végbélen keresztüli prosztatabetapintás. A vizsgálat természetesen a beteg kifejezett kérésére mellőzhető, csak ezért panaszaink esetén ne hagyjuk ki az urológus meglátogatását! Egyébként ez is hasonló a nőgyógyász által végzett hüvelyi betapintásnak, melynek során kellő empátiával az orvos nem okoz jelentős fájdalmat a betegének.

Ultrahanggal felszerelt rendelőben lehetőség van a vesék, húgyhólyag, prosztata, ondóhólyagok, herék és mellékherék részletesebb vizsgálatára.

Általában sor kerül még a vizelet vizsgálatára, esetleg vérvételre, mely 50 év felett többnyire magában foglalja a posztataspecifikus antigén (PSA) értékelését is.

Prosztatamegnagyobbodás, egyéb vizelési panaszok esetén sokszor szükség lehet a vizeletürítés vizsgálatára, egy tölcsérbe vizelve az ürítés mennyiségéről és a sebességéről kaphatunk információt.

Súlyos vizelettartási problémák esetén speciális (urodinámiás) szakrendelésen a húgyhólyagon belüli nyomásviszonyokat térképezhetjük fel.

Ennek során a húgyhólyagba és a végbélbe felhelyezett katéterek által regisztrált értékeket elemezzük. Már az általános urológiai kivizsgálás során gyakran vesszük igénybe radiológus (röntgenorvos) segítségét is.

Az egyszerű (vese és húgyhólyag) röntgenfelvétel vese és húgyhólyagkövek jelenlétéről adhat felvilágosítást.

A kontrasztanyagos (betegek által feltöltésesnek nevezett) vizsgálat a vese kiválasztó funkciójáról, az üregrendszerről és az esetleges elfolyási akadályról nyújt felvilágosítást.

Ehhez éhgyomorra történő jelentkezés szükséges, mivel már egy reggeli kávé is gázossá teheti a beleket, ami a vizsgálat kiértékelését nehezíti meg.

CT- és MRI-vizsgálatok - Miről informálnak az adatok?

Bizonyos betegségek esetén szükségessé válhat további vizsgálómódszerek alkalmazása is. A hasi és kismedencei szervekről adnak más-más módon pontos információt a CT és az MRI.

Prosztatadaganat gyanúja, vagy kiterjedésének pontos meghatározása esetén szoktunk rektális (végbélen keresztül történő) MR-vizsgálatot kérni, mivel ilyenkor az eszköz közvetlenül a prosztatát és környezetét látja sokkal pontosabb képet adva.

A vesék pontos működésének megmutatására alkalmazható a vesescintigráfia, csontáttét felkutatására pedig a csontscintigráfia. Ha bármi kérdésünk, aggályunk van a vizsgálatokkal kapcsolatban, kérdezzük meg kezelőorvosunkat!

Mi is megnyugodhatunk, és így nem aggódunk feleslegesen, vagy mulasztunk el az egészségünk szempontjából fontos leleteket.

