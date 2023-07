Anyák és az alváshiány

Az anyák többsége számára az alváshiány – akárcsak a lebüfizett póló vagy a kekszmorzsák a táskában - az anyaság állandó velejárója. Ám az alváshiány nem csak az újszülöttek édesanyját érinti, hanem az állandó rémálmokkal küzdő ovisok, illetve a bulizni járó, vagy a vizsgáira készülő kamaszok anyukáit is.

Szakértők szerint egy bizonyos idő után a szülők hajlamosak alulbecsülni a megfelelő alvásmennyiség jelentőségét, noha az számos komoly problémát okozhat az anya egészségére, így az egész család életminőségére is.

Természetes, hogy szeretne jobban, és többet aludni, mint azt most teheti, de sajnos az alvási tanácsok többsége csak arról szól, hogyan javíthat az alvási környezetén, illetve miként nyugtathatja le magát elalvás előtt, ami mind szép és jó, ám nem segít olyankor, mikor az éjszaka folyamán már hatodszor ébred, hogy visszategye a cumit a kicsi szájába. Pontosan jól tudja, mi zavarja az alvásban: az anyaság. De vajon mit tehet ez ellen?

Ma még kevés adat áll a szakértők rendelkezésére arról, hogyan változtatja meg a szülővé válás az alvási szokásokat, ám számos anekdota bizonyítja, hogy jelentősen csökken az alvásmennyiség. Noha az apák is bizonyára jóval kevesebbet alszanak, miután szülővé váltak, az anyák többet szenvednek az alváshiánytól.

Az anyák alvásminőségének romlása már a gyermek születése előtt megkezdődik ( az állandó nyomás, ami a hólyagra nehezedik, illetve a nagy pocak okozta kényelmetlen testhelyzet megnehezíti az alvást) és egészen a gyermek óvodás korának végéig is eltarthat.

Egyes kutatások szerint a kisiskolásoknak is mintegy 14 százaléka rendszeresen ébreszti szüleit az éjszaka folyamán. Az anyákat sújtó alváshiánynak nem csak a gyermek éjszakai ébredése az oka, hanem az is, hogy a szülők egyre később fektetik le gyerekeiket, s egyre tovább engedik nekik, hogy este fennmaradjanak. Miután az anyák általában éjszaka intézik mindazt, amire nappal nem marad idejük, így egyre később fekszenek le ők is, ami nagymértékben hozzájárul az alváshiányhoz.

Egészségügyi hatások

Sajnos a mai világban a túl sok, vagy elegendő alvás a gyengeség jele, így egyre több hátrányos helyzetű anyának „kell büszkén vállalnia”, mennyi mindent képesek megcsinálni kevés alvás mellett is. Pedig a megfelelő mennyiségű alvás ugyanolyan fontos, mint az egészséges táplálkozás vagy rendszeres testmozgás.

Az alváshiány összefügg a gyenge munkahelyi teljesítménnyel, az elhízással, cukorbetegséggel, szívbetegségekkel.

Ne feledje, ha állandóan fáradt, az az egész családra kihat, míg ha kipihent, azzal jobb anya is lehet, hiszen úgy sokkal könnyebb hetedszer is elénekelni ugyanazt a dalt, vagy elmesélni ugyanazt a történetet.

A kimerültség mindemellett számos kockázattal jár, hiszen aki fáradt, többet hibázik: könnyebben csúszik el, vágja meg magát zöldségszeletelés közben, vagy felejti el bekapcsolni a gyereket az etetőszékben. Különösen veszélyes, ha a kimerült anya autót vezet, ami szörnyű következményekkel járhat.

Tippek az alváshiány legyőzésére

Felkészülés – Ha kisgyermeke van, fel kell készülnie arra, hogy az éjszaka folyamán többször is fel kell ébrednie. Éppen ezért fontos, hogy hamarabb feküdjön le, hogy alkalmazkodjon a helyzethez. Ha gyermeke esetleg mégsem ébreszti fel, örülhet az extra pihenőnek.

– Ha kisgyermeke van, fel kell készülnie arra, hogy az éjszaka folyamán többször is fel kell ébrednie. Éppen ezért fontos, hogy hamarabb feküdjön le, hogy alkalmazkodjon a helyzethez. Ha gyermeke esetleg mégsem ébreszti fel, örülhet az extra pihenőnek. Napközben is lehet szundítani – Ha a gyerek még alszik napközben, hacsak teheti, használja ki ezt az időt egy kis szunyókálásra!

– Ha a gyerek még alszik napközben, hacsak teheti, használja ki ezt az időt egy kis szunyókálásra! Hétvégén gondolni kell a pótlásra – Sok alváshiánnyal küzdő szülő hétközben a felelősségteljes munkavállaló, szülő, és a háztartást vezető személy hármas feladataival küzd, és nincs ideje eleget aludni. Ilyen esetben használja ki a hétvégét az alváshiány pótlására. segít, ha a házastársak megbeszélik, melyik nap ki aludhat tovább, vagy ha sikerül egy kis időre a nagyszülőkre vagy gyermekfelügyelőre bízni a gyereket, míg Önök alszanak egy kicsit.

– Sok alváshiánnyal küzdő szülő hétközben a felelősségteljes munkavállaló, szülő, és a háztartást vezető személy hármas feladataival küzd, és nincs ideje eleget aludni. Ilyen esetben használja ki a hétvégét az alváshiány pótlására. segít, ha a házastársak megbeszélik, melyik nap ki aludhat tovább, vagy ha sikerül egy kis időre a nagyszülőkre vagy gyermekfelügyelőre bízni a gyereket, míg Önök alszanak egy kicsit. Segítsen megtanulni gyermekének aludni! – Természetesen nincs semmi rendkívüli abban, ha egy újszülött hatszor ébreszti fel az éjszaka folyamán. Legalább 3-6 hónapra van szüksége egy csecsemőnek arra, hogy rendszeres alvási ritmust alakítson ki. Azonban ha idősebb gyermek számára okoz gondot az éjszakai alvás, beszéljen a gyerekorvossal!Esetenként a gyerekek maguk fejlesztenek ki alvásproblémákat. Legtöbbször olyan apró változtatások, mint következetesebb lefektetési szokások, vagy sötétítő függöny alkalmazása nagy javulást hozhat. A gyermek alvásproblémájának a megoldása a kulcsa az Ön nyugodt alvásának!

– Természetesen nincs semmi rendkívüli abban, ha egy újszülött hatszor ébreszti fel az éjszaka folyamán. Legalább 3-6 hónapra van szüksége egy csecsemőnek arra, hogy rendszeres alvási ritmust alakítson ki. Azonban ha idősebb gyermek számára okoz gondot az éjszakai alvás, beszéljen a gyerekorvossal!Esetenként a gyerekek maguk fejlesztenek ki alvásproblémákat. Legtöbbször olyan apró változtatások, mint következetesebb lefektetési szokások, vagy sötétítő függöny alkalmazása nagy javulást hozhat. A gyermek alvásproblémájának a megoldása a kulcsa az Ön nyugodt alvásának! Relaxálás lefekvés előtt – Valószínűleg pontos lefektetési rituálét dolgozott ki gyermek számára, ám semmit önmaga számára. Pedig szakértők szerint a lefekvési rituálé mindenki számára fontos. Ezért ne közvetlenül mosogatás vagy az e-mailek megválaszolása után menjen ágyba! Olvasson egy kicsit, vagy hallgasson olyan zenét, mely segíti ellazítani – mindez elősegíti a mélyebb alvást.

Az alvást komolyan kell venni

Természetes, hogy most úgy gondolja, nincs napi nyolc órája az alvásra, hiszen ki fog elmosogatni, bepakolni a mosógépbe, majd kiteregetni, tízórait csomagolni, vagy a gyerek iskolai bulijára sütit sütni?

Azonban gondolja át: ha állandóan fáradt az alváshiánytól, az ébrenléttel töltött óráiban mennyire lesz eredményes, vagy élvezetes társaság a család számára? Mi az előnye az alvásidő csökkentésének, ha másnap zombinak érzi magát a fáradtságtól? Ne feledje, ha a nap 16 órájában hatékony szeretne lenni, ahhoz a maradék 8-at végig kell aludnia! Nincs más titok.

(WEBBeteg - Cs. K., fordító, Forrás: WebMD; lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)