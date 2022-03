Miben különböznek a nők szívbántalmai a férfiakéitól?

A szívbetegség a vezető halálok a nők körében az Egyesült Államokban. Ennek - bármilyen furcsa - részint az az oka, hogy a nők több mint 30 százalékkal tovább várnak, mint a férfiak, hogy kórházba kerüljenek, miután először észlelték a szívroham tüneteit. Sőt, a nőknél 50 százalékkal nagyobb az esélye annak, hogy a szívrohamot követően rosszul diagnosztizálják őket.

Az American Heart Association (AHA) kijelentette, hogy minden harmadik nő szívbetegségben fog meghalni és hogy az 55 év alatti nőknél tovább nő a szívbetegségek száma.

“Szeretném, ha minden nő tudná, hogy minthogy van szíve, veszélyben van, de a legfontosabb, hogy minden nő megértse, hogy a szívbetegségek az esetek 80 százalékában megelőzhetők” – mondta Dr. Suzanne Steinbaum kardiológus és az AHA szóvivője a Healthline-nak.

Vajon mi okozza a nemek közötti egyenlőtlenségeket? A szakértők szerint az alábbiak:

1. A tudatosság hiánya

Dr. Elsa-Grace Giardina, a New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center Kardiológiai Osztályának Női Egészségügyi Központjának igazgatója szerint a nők kevesebb mint 60 százaléka ismeri fel, hogy a szívbetegség a vezető halálok a nők körében.

“Még a szívinfarktuson átesett nők is azt gondolják, hogy valamilyen rákban fognak meghalni, nem pedig szívbetegségben – különösen mellrákban vagy kisebb mértékben tüdőrákban” – mondta Dr. Elsa-Grace.

„Ahogy a nők elmennek az éves mammográfiára, minden nőnek el kellene menni az éves szívvizsgálatra is” – állapította meg Dr. Steinbaum.

2. A férfiaktól eltérő tünetek

A nők a szívbetegségnek finomabb jeleit tapasztalhatják.

Ha homályos tünetekkel jelentkeznek, nem biztos, hogy az orvos azonnal felismeri, hogy ezek a tünetek szívbetegséghez kapcsolódnak. Gyakran a tüneteiket félreértik és a gyomor-bélrendszerrel kapcsolatosnak tekintik.

A “finom jelek” a következőek lehetnek: légszomj, hányinger, hányás, fáradtság, hátfájás, izzadás, állkapocs fájdalom.

3. A nők hiánya a tanulmányokban

Korábban “mindenki úgy tudta”, hogy a szívbetegség a férfiak betegsége, ezért elsősorban a férfiak szívproblémáiról készültek tanulmányok.

„A NIH csak 1993-ban nyilatkozott arról, hogy a nőket ugyanúgy be kellene vonni a vizsgálatokba, mint a férfiakat. Az az érdekes, hogy elérkeztünk a 2000-es évekhez és ez nem igazán történt meg. Csak az elmúlt 15 évben kezdődött meg a nők szívbetegségeinek mélyebb kutatása” - mondta Dr. Steinbaum.

Végül is: mit tehetnek a nők, hogy a helyzet megváltozzon?

Sok tekintetben ugyanazt mint a férfiak: ideális esetben a nő nem dohányzik, mértékkel fogyaszt alkoholt, heti 150 perces mérsékelt testmozgást végez, fenntartja a súlyát, eleget alszik, ideális esetben legalább 7 órát éjszaka.

Steinbaum hozzátette, hogy a nők körében gyakoribb depresszió szintén növeli a szívbetegségek kockázatát. Ezenkívül a kutatások azt is kimutatták, hogy azoknál a nőknél, akik ízületi gyulladásban vagy azzal kapcsolatos rendellenességekben szenvednek, megnő a szívbetegség kockázata. Ugyanez a helyzet azoknál a nőknél, akiknek a terhesség alatt magas a vérnyomásuk vagy terhességi cukorbetegségük alakul ki.

Bár még nem ismert, hogy ezek az állapotok miért teszik ki a nőket fokozott kockázatnak, valószínű, hogy közük lehet a koszorúerekben vagy az endokrin rendszerben fellépő változásokhoz.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Heart Disease Affects Women Differently: What We Can Do About It (Healthline)