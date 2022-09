A szívrohamot követő szívmegállást túlélők korai halálozás veszélyének vannak kitéve

A szívroham és a szívmegállás két különböző dolog. Szívroham (szívinfarktus) akkor áll elő, amikor a szívbe áramló vér útja elzáródik, a hirtelen szívmegállás pedig akkor történik, amikor a szívműködésben zavar áll elő és hirtelen megszűnik a szívverés.

A szívroham keringési, a hirtelen szívmegállás "elektromos" probléma. A legtöbb szívroham nem vezet hirtelen szívmegálláshoz. De amikor hirtelen szívmegállás következik be, annak gyakori oka a szívroham.

Az orvosok a szívrohamban szenvedő betegeket úgy kezelik, hogy megszüntetik a szív koszorúér-elzáródását, valamint egyéb kezeléseket, például béta-blokkolókat alkalmaznak a szív lassítására. A szívleállás gyakori oka a kamrafibrilláció, ebben az esetben a defibrillátor használata életmető. A defibrillátor egy olyan eszköz, amely nagy energiájú áramütést ad le, hogy újra dobogjon a szív.

Mire jutott a kutatás?

Azoknál a betegeknél, akik túlélik a szívrohamot és a hirtelen szívleállást is, nagyobb a kockázata annak, hogy a kórházi elbocsátást követő hat éven belül meghalnak. Erre a következtetésre jutott egy kutatás, amelyet a Journal of the American Heart Association folyóiratban tettek közzé.

Az Imperial College Healthcare NHS Trust és az Imperial College London által vezetett National Institute of Health Informatics Collaborative kutatói által készített tanulmány 13 444 beteg adataira támaszkodik, amelyeket 2010 és 2017 között gyűjtöttek össze.

Ez az első olyan tanulmány, amely szerint a szívinfarktuson, majd hirtelen szívleálláson is átesett betegeknél nagyobb a kockázata a további szövődmények kialakulásának. Azoknál, akiknél a szívrohamot követően szívleállás is volt, kétszer nagyobb valószínűséggel alakultak ki szívritmuszavarok (kamrai aritmia (VA)), mint azoknál, akik “csak” szívrohamot szenvedtek. A szívmegállást szenvedőknél a betegek átlagosan 36%-kal nagyobb valószínűséggel haltak meg a kórházból való hazabocsátást követő három éven belül.

A kutatók szerint a szívmegállást túlélőknél hasznos a beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD) – amely a kóros szívritmusú embereket kezeli. Ennek az az oka, hogy egyes esetekben a szívroham kamrai aritmiához (VA), a szívritmuszavar egy fajtájához vezet. Ilyenkor a szív túlságosan gyorsan kezd el működni, már nem tudja ellátni pumpafunkcióját, szívleállás jön létre.

Dr. Fu Siong Ng, a tanulmány vezető szerzője és a londoni Imperial College szívelektrofiziológiai klinikai vezető oktatója szerint: "A legtöbb, szívrohamban szenvedő betegnél nem lép fel szívmegállás. Vizsgálatunk azonban feltárta, hogy meg kell vizsgálnunk, hogyan kezeljük az ilyen típusú betegeket. Előfordulhat, hogy a szívrohamban szenvedő betegeknek jelenleg kínált kezeléseken túlmenően ezek a betegek részesülhetnek az ICD-kből. Azonban klinikai vizsgálatot kell végeznünk ennek az elméletnek az igazolásához."

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós, fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

Forrás: Survivors of heart attack with subsequent cardiac arrest at increased risk of early death (Medicalxpress)