Szívritmuszavar terápia: a kardioverzió

Bizonyos ritmuszavarok esetén szükség lehet a szívritmus gyógyszeres vagy eszközös helyreállítására - ezt nevezzük kardioverziónak.

Az esetek egy részében a nagyon szapora szívverés, amely hirtelen alakul ki és veszélyezteti a létfontosságú szervek vérellátását, azonnali beavatkozást igényelhet, a ritmuszavar megszüntetése életmentő lehet. Más esetben egy hosszabb ideig fennálló, szabálytalan ritmus helyreállítása a normál szinusz ütemre jobb közérzetet, jobb terhelhetőséget eredményezhet, további állapotromlást előzhet meg.

Tervezett beavatkozásként kardioverzióra általában pitvarfibrilláció miatt kerül sor.

Mit jelent a pitvarfibrilláció?

A pitvarfibrilláció egy olyan ritmuszavar, mely során a szív nem ritmusosan húzódik össze, ezért a pulzus tapintásakor nem ütemes lüktetés tapasztalható, hanem ritmustalan pulzációt lehet érezni. Normális esetben a szív működését az úgynevezett bal pitvarban található szinusz csomó irányítja, de pitvarfibrilláció esetén a szívpitvarban és környékén sok elektromos impulzus keletkezik, mely a pitvar-kamrai csomón keresztül elérve a szívkamrákat, aritmiás szívösszehúzódásokat vált ki. Amennyiben ez a diagnózis áll a szabálytalan ritmus hátterében, további teendők vannak.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

A pitvarfibrilláció egyik legsúlyosabb szövődménye a vérrögképződés okozta érelzáródás lehet, ha ez az agyi ereket érinti, stroke-ot is okozhat; féloldali bénulással, beszédzavarral, illetve még súlyosabb következményekkel is járhat.

Bővebben A pitvarfibrillációról részletesen

Melyek a kezelési lehetőségek?

Pitvarfibrilláció esetén először részletes kardiológiai vizsgáltra van szükség, mely során a kardiológus szakorvos igyekszik kideríteni a ritmuszavar okát. Ha lehetőség van rá, akkor a ritmusos szívműködés helyreállítása is megtörténhet, gyógyszeres vagy elektromos kardioverzióval. Az utóbbi években egyre több esetben alkalmazzák a katéterablációt is a ritmuszavar megszüntetése érdekében. Ha erre nincs mód, akkor a pulzusszám optimalizálása a cél, a gyógyszerek beállítása néha hosszabb időt is igénybe vehet.

A kezelés egyik legfontosabb célja a stroke megelőzése. Ezért vérrög kialakulását megakadályozó gyógyszert kell szedni a legtöbb pitvarfibrillációban szenvedő személynek, ezt a betegek gyakran – tévesen – vérhígító kezelésnek hívják. A vérrög képződését megakadályozó kezelésnek többféle módja van. A megfelelő kezelésről a pácienssel is egyeztetve a szakorvos dönt.

Olvasson tovább A véralvadásgátlókról

Elektromos kardioverzió szükséges – Mi fog történni?

A pitvarfibrilláció kezdetétől is függően rövidebb vagy hosszabb ideig vérrögösödést gátló gyógyszer alkalmazására van szükség általában, ez lehet injekció, vagy tabletta is. A beavatkozás napján éhgyomorra kell maradni. Az esetek egy részében nyelőcsövön keresztül végzett szív ultrahanggal (egy vékony csövet kell lenyelni) ellenőrzik, hogy nincs-e apró vérrög a szívüregben, amely a ritmus helyreállítás során elszabadulva a test valamely pontján vérellátási zavart okozhatna. Általában az előkésztés során alkalmaznak ritmusszabályozó gyógyszert is, néha már emellett helyreáll a normás szinusz ütem.

Amennyiben elektromos helyreállításra van szükség, akkor egy rövid vénás altatás során, ellenőrzött mennyiségű elektromos impulzust vezetnek át a mellkason megfelelő pozícióba helyezett speciális elektródákon keresztül, ennek hatására a megszűnő ritmuszavar helyett ismét a szinusz ritmus tud érvényre jutni. Amennyiben minden rendben van, hamarosan az otthonába távozhat a beteg. A beavatkozást követően is szükséges gyógyszereket szedni és ellenőrzésre járni.

„Elektromos áramot vezetnek a testembe, nem lesz ebből baj?”

Mint minden orvosi beavatkozásnak, a kardioverziónak is van némi veszélye. Természetesen a beavatkozás kockázta eltörpül a várható előnyöktől. Még gyógyszeres beavatkozás esetén is előfordulhat az eredetitől eltérő másik fajta ritmuszavar kialakulása, illetve kórosan lassú ritmus. A problémák elkerülésére gyógyszeres és elektromos szívritmus helyreállításra csak sürgősségi ellátására alkalmas helyen kerülhet sor, ha szövődmény észlelhető, itt minden lehetőség adott ennek ellátására.

A ritmuszavar megszüntetését követően ezért szükség van még legalább néhány órás EKG monitorozásra. Az elektromos kardioverziót követően az elektródáknak megfelelő helyen bőrirritáció alakulhat ki, ez általában néhány nap alatt megszűnik, de szükség esetén égési sérülésre való krémekkel enyhíthetők a tünetek.

„Kardioverzióm volt, nem lesz újabb ritmuszavarom?”

Sikeres kardioverzió után hónapokig, évekig is fennmaradhat a szinusz ritmus, amely segít a jobb erőnlét megtartásában, csökken a szívelégtelenség kialakulásának a kockázata. Sajnos azonban kardioverziót követően ismét kialakulhat pitvarfibrilláció (sokszor kórélettani okok miatt), ennek megakadályozására gyakran tartós gyógyszeres kezelésre van szükség.

Az esetek egy részében nem lehet sem gyógyszerrel, sem elektromos kardioverzióval tartós szinusz ritmust biztosítani, de ekkor sem kell elkeseredni. Ha nem jár jelentős panasszal a ritmuszavar, akkor a gyógyszerek megfelelő beállításával tartós jó állapot biztosítható. Amennyiben a ritmuszavar életminőséget befolyásoló panaszokat okoz, elektrofiziológiai kezelési lehetőségek (szívkatéterezéssel, szükség esetén pacemakerbeültetéssel) is hozzáférhetőek a rászorulók részére hazánkban is.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus szakorvos