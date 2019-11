Véralvadásgátló kezelés pitvarfibrillációban

A ritmustalan szívverés, össze-vissza pulzus hátterében, különösen idősebb korban, az esetek egy részében pitvarfibrilláció áll. A 65 év feletti népesség 3-5 százalékában fordul elő ez a ritmuszavar, 80 év felett a gyakoriság eléri a 8 százalékot is.

A magas vérnyomás, koszorúér-betegség, szívelégtelenség, billentyűbetegségek, szívműtét utáni állapot, veleszületett szívbetegség, illetve egyéb kórállapotok (tüdőbetegségek, pajzsmirigybetegség, ionháztartás zavara és rendszeres alkoholfogyasztás, stb.) is fokozhatják a pitvarfibrilláció megjelenésének kockázatát. Az esetek kis részében (főleg fiataloknál) nem derül fény a kiváltó okra.

A pitvarfibrilláció (szívremegés) felismerése nagyon fontos, mert az egyik legsúlyosabb szövődménye a szívpitvarban kialakuló vérrög, amely a keringésbe jutva egy verőérben elzáródást okozhat. Az érelzáródás súlyos vérellátási zavarhoz vezethet egy adott szervben. Amennyiben agyi keringési zavar alakul ki (stroke), féloldali bénulás, beszédzavar, legsúlyosabb esetben halál lehet a következménye.

A pitvarfibrilláció kezelhető!

A vérrög képződés gátlására szerencsére van terápia, így az időben felismert, és megfelelően kezelt pitvarfibrilláló páciensek elkerülhetik a ritmuszavar legveszélyesebb következményét. Normál esetben a véralvadás során több lépcsőből álló folyamat eredményezi a vérzés megszűnését. A vérrög képzésének gátlása során a gyógyszerek ebben a folyamatban gátolnak egy-egy lépést. Megfelelően beállított kezelés esetén nincs lényeges kockázata egy nagyobb vérzésnek, viszont a veszélyes vérrög kialakulása elkerülhető.

Hagyományos terápia

A hagyományos kezelés során úgynevezett K-vitamin hatását gátló (K-vitamin antagonista) terápiában részesül a beteg. Ez egy régóta bevált, jól használható kezelési mód. Nagyon pontos gyógyszerszedés szükséges az orvosi utasításnak megfelelően. 3-5 hetente (kezdetben gyakrabban) vérvétellel kell ellenőrizni a véralvadásgátlás mértékét. Ennek mérőszáma az INR. Ebben az esetben a kívánatos INR érték 2-3 között van. Sajnos, bizonyos ételek befolyásolják a gyógyszer hatását, így ezeket csak mértékkel lehet fogyasztani a K-vitamin antagonista terápiában részesülő betegeknek.

Új lehetőségek

Napjainkban, már egyre szélesebb körben hozzáférhetőek más vérrögképződést gátló gyógyszerek is a pitvarfibrilláció BIZONYOS TÍPUSAIBAN szenvedő betegek számára. A véralvadást más ponton blokkolják ezek az új típusú véralvadásgátló szerek, mint a K-vitamin antagonisták. Mivel más a hatásmechanizmus, ezért rendszeres vérvétel, vagy speciális diéta nem szükséges, de a rendszeres háziorvosi és szakorvosi kontroll továbbra is nélkülözhetetlen, illetve elengedhetetlen a pontos gyógyszerszedés is. A szakmai szabályok nagyon szigorúan körülírják, hogy kik kaphatnak ilyen gyógyszert, a magyar egészségbiztosítás pedig csak meghatározott feltételek esetén támogatja ezt az újfajta kezelést.

Szövődmények

A hagyományos és az újfajta gyógyszeres kezelés is véd a szívpitvarban kialakuló vérrög ellen, és mindkét terápia – főként nem megfelelő alkalmazás estén – vezethet néha vérzéses szövődményhez. Vérzéssel járó beavatkozás, műtét esetén változtatni kell a terápián, az orvos utasítása szerint.

A megfelelő terápiát minden esetben a beteg és a kezelőorvos közötti megbeszélés után kell kiválasztani, figyelembe véve elsősorban a szakmai szabályokat, valamint a pénzügyi lehetőségeket és a beteg kívánságát is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász