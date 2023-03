Jóindulatú érdaganat - A hemangióma

A hemangióma egy olyan jóindulatú érdaganat, amely a test felszínén és a belső szervekben egyaránt előfordulhat. Kialakulásának pontos oka nem ismert, ezért jelenleg nincs lehetőség a megelőzésére. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat a hemangiómáról.

Mikor beszélünk hemangiómáról?

Az élet kezdetén (a méhen belül) az erek helyi fejlődési zavara következtében egy kis vérrel telt érgomolyag alakulhat ki a test egy vagy több pontján – ez a hemangióma, azaz egy jóindulatú veleszületett érdaganat, amely ritkán igényel speciális kezelést.

Hogyan ismerhető fel?

A hemangiómának többféle típusa van, attól függően, hogy milyen erekből áll (kapilláris, véna, artéria). Az alak és a megjelenés függ attól, hogy felszínesebben (bőrön) vagy mélyebben (belső szervekben) található-e az elváltozás. Általában vörös vagy kékes elszíneződésű, lapos vagy dudoros, kerek vagy szabálytalan alakú elváltozás látható a felszínhez közeli érdaganatok esetén. A hemangiómát alkotó erek egyenletes vagy barlangos tágulata okozza a jellegzetes formát.

Eltüntethető a hemangióma?

A születés után a bőrön látható eltérések egy része a gyermek fejlődése során eltűnik, némelyek azonban növekedésnek indulnak, gyakran születést követő harmadik-ötödik hónapra érik el legnagyobb méretüket. Az úgynevezett tűzfoltot kapillárisokból álló hemangióma okozza, leggyakrabban arcon, tarkótájon helyezkedik el, „gólyacsípés”-nek is nevezték régen. A bőrelváltozás pszichológiai szempontból viselőjét zavarhatja, ennek lézeres kezelése sikeres lehet.

Okozhat szövődményeket?

Ritkán, a növekedő hemangióma egy szerv működését akadályozhatja – ez látászavarhoz, légzési nehezítettséghez, csontdeformitáshoz, stb. vezethet. A nagyméretű érdaganat, a benne átfolyó vér mennyisége miatt megnehezítheti a szív munkáját is. Mivel az angiómát alkotó erek nem szabályos módon alakultak ki, ezért a funkciójuk sem tökéletes. A zegzugos érgomolyagban sérülhetnek a benne keringő vér alakos elemei, emiatt vérszegénység is létrejöhet jelentős méretű érdaganat esetén. Amennyiben a felszínhez közel helyezkedik el a hemangióma, akkor egy esetleges kifekélyesedés következtében vérzés is kialakulhat. A súlyosabb komplikációkat sebészeti módszerekkel lehet megoldani.

Honnan tudhatom, hogy (belső szervi) hemangiómám van?

A májban elhelyezkedő hemangiómák gyakran hasi ultrahangvizsgálat során, mellékleletként kerülnek felfedezésre. Fontos a képlet elkülönítése más kóros elváltozásoktól, de szerencsére, az ultrahang vizsgálat során jellegzetes képet ad, ezért általában nem jelent gondot a diagnózis felállítása. Néhány mm-től 10-20 centiméternyire is terjedhet a méretük, érdemes időnként ellenőrizni a változást.

Ritkán a belekben (főként a vékonybélben) is található hemangióma, amely állhat gyomor-bélrendszeri vérzés hátterében. Kapszulás endoszkópia segíthet a vékonybélben elhelyezkedő hemangiómák felderítésében, ha más bélszakaszon nem igazolódik vérzést okozó eltérés.

Vannak több szervrendszert érintő hemangiómák is, melyek ritkán előforduló, öröklődő betegségekhez társulnak, az alapbetegség kórlefolyása változó súlyosságú lehet.

Megelőzhető-e a hemangióma kialakulása?

A hemangióma kialakulása jelen tudásunk szerint nem megelőzhető, ezért a ritka komplikációk elkerülése a cél, amelyben a specialisták lehetnek a páciensek segítségére.

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász