A korai magömlés kezelése: gyógyszer vagy fizioterápia?

A gyógyszeres kezelések gyors és hatékony megoldást nyújthatnak, ugyanakkor alkalmazásukat gyakran mellékhatások is kísérhetik. Ezzel szemben a fizioterápiás módszerek biztonságosabb alternatívát jelenthetnek, mivel kisebb a nemkívánatos reakciók kockázata.

A korai magömlés definíciója szerint a hüvelyi behatolást követő magömlés egy percen belül bekövetkezik. A kezelés célja ennek az időnek – az úgynevezett intravaginális ejakulációs latenciaidőnek – a meghosszabbítása.

Egy szakirodalmi áttekintés és meta-analízis azt vizsgálta, hogy a fizioterápiás kezelések mennyire hatékonyak a gyógyszeres terápiához képest a korai magömlés kezelésében. A kutatók az elmúlt tíz év klinikai vizsgálatait tekintették át több tudományos adatbázisban. Olyan tanulmányokat vontak be az elemzésbe, amelyek korai magömlésben szenvedő férfiaknál közvetlenül hasonlították össze a fizioterápiát a gyógyszeres kezeléssel. Összesen hat vizsgálat felelt meg a beválasztási feltételeknek, amelyekben 416 férfi vett részt.

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A gyógyszeres kezelés és a fizioterápia összehasonlítása

Az eredmények szerint a gyógyszeres kezelés (dapoxetine) szignifikánsan hatékonyabban növelte az intravaginális ejakulációs latenciaidőt (azaz az aktus közben ejakuláció nélkül eltelt időt), mint önmagában a fizioterápia.

A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a fizioterápia biztonságos és kedvező hatású beavatkozásnak tekinthető, azaz hatásos terápiás módszer, ha az eredmények el is maradnak a gyógyszeres terápia eredményeitől. Ez különösen fontos lehet azok számára, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem szeretnék alkalmazni a gyógyszeres kezelést.

A vizsgálatok összessége alapján a legkedvezőbb eredményeket nem önmagában a gyógyszeres kezelés vagy önmagában a fizioterápia, hanem a kettő kombinációja mutatta: az együttes alkalmazás eredményezte a legnagyobb javulást az ejakulációig eltelt idő meghosszabbításában.

A fizioterápiás módszerek közé tartozik a férfiak Kegel-tornája a medencefenéki izomzat erősítésére, az elektromos izomstimuláció (amikor enyhe elektromos jelekkel késztetik összehúzódásra a medencefenék izmait), továbbá a légző és relaxációs gyakorlatok.

A korai magömlésről

A korai magömlés becslések szerint a 18-60 közötti férfiak legalább 20 százalékát érintik. Kialakulásának okai sokrétűek lehetnek, ennek megfelelően többféle kezelési eljárás bizonyulhat hatásosnak, az említett gyógyszeres és fizioterápiás módszereken túl a pszichoterápia, szexuálterápia is eredményes lehet. Orvosi kezelést a szexuális aktus (hüvelyi behatolás) kezdetétől számított 1 percen belüli ejakuláció igényel, de a késleltetés lehetőségeiről érdemes azoknak is tájékozódniuk, akik nem szorulnak orvosi terápiára, de párkapcsolatuk érdekében szeretnék tovább növelni a magömlésig eltelt időt.

Tovább A korai magömlés okai, és technikák, amik segíthetnek

(DRportal - The Journal of Sexual Medicine, 2026)