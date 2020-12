Milyen jelekből határozható meg a bőr típusa?

Bőrünk számos változáson megy keresztül az évek folyamán. A kezdetben többnyire normál bőrtípus a serdülő évek hormonális hatásai miatt gyakran zsírosabbá válik, idősebb korban pedig sokan küzdenek az egyre szárazabb bőr okozta kellemetlenségekkel. Az optimális bőrápoláshoz fontos, hogy ismerjük saját bőrtípusunkat, és ha szükséges, az épp aktuális állapotnak megfelelően változtassuk a használt kozmetikumokat.

Alapvetően ötféle bőrtípust különböztetünk meg, de sokaknál ezek variációi is megfigyelhetőek az arc különböző részein – magyarázza Peterman Krisztina, gyógykozmetikus.

Az életkor mellett a bőr az évszakokkal is változik, télen szárazabb, nyáron zsírosabb lehet. Emellett bizonyos betegségek is befolyásolhatják a bőr állapotát, ezért minden olyan változást érdemes komolyan venni, ami korábban nem volt jellemző. Bőrszárazságot okozhat például pajzsmirigybetegség, a zsíros bőr hátterében pedig hormonális problémák is meghúzódhatnak.

Az egyes bőrtípusok meghatározásánál olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a bőr rugalmassága. A rugalmatlan bőr vízhiányos, ezt általában az érintettek is tapasztalják. Talán nem annyira húzódik, esetleg viszket, mint a száraz bőr, de a komfortérzete nem megfelelő. A bőr olaj, vagy lipidtartalma is fontos szempont, mert ez adja a bőr lágyságát. Emellett az érzékenység mértéke is lényeges tényező: hajlamos-e kipirulásra, allergiára, amelyet gyakran az éppen használt kozmetikumok váltanak ki.

Hirdetés

Az 5 bőrtípus

Normál bőr

A normál bőr nem túl száraz és nem is túl zsíros, kevés tökéletlenséget látunk az arcon. Nem jellemző rá az érzékenység, a pórusok alig láthatóak, az arcbőr sugárzó.

Kombinált bőr

Az arc egyes részein száraz, vagy normál bőrtípus, a T-zónában – az orr, homlok, állak vonalában – zsíros a bőr. Tág pórusok, mitesszerek és fénylő bőr jellemzi.

Száraz bőr

A pórusok szinte láthatatlanok, a bőr durva, érdes tapintású. Gyakran vörös foltok jelennek meg, ahol a szárazság még intenzívebb. A bőr kevésbé rugalmas, korai ráncosodásra hajlamos. A bőrszárazság más testrészeken is megjelenhet, különösen télen gyakori a kézfej, a lábak és a kar intenzív száradása.

Zsíros bőr

Tág pórusok, az arcbőr megvastagodott, gyakran fénylő. Mitesszerek, pattanások és egyéb bőrhibák kialakulására hajlamos.

Érzékeny bőr

A legtöbb esetben különböző bőrápoló készítmények használata váltja ki a tüneteket, ezért fontos megtalálni, hogy melyik termék, vagy összetevő okozza a panaszokat és azt a továbbiakban elkerülni. Ellenkező esetben szűnni nem akaró bőrpír, égő érzés, viszketés, fokozódó bőrszárazság jelentkezik.

A bőrtípust örökölhetjük, de a bőrápolást tanuljuk

Ha meghatároztuk, hogy milyen típusú a bőrünk, akkor tudjuk összeállítani a személyre szabott bőrápolási rutint, amelynek segítségével a maximumot hozhatjuk ki a bőrünkből. A bőrtípust sok esetben genetikai tényezők határozzák meg, az ellen nem tehetünk, ha a felmenőinktől túl száraz, érzékeny, vagy zsíros bőrt örököltünk. Amit azonban megtehetünk, hogy odafigyeléssel a legjobbat hozzuk ki az adott helyzetből – javasolja Peterman Krisztina. Egyáltalán nem törvényszerű, hogy a zsíros bőr ápolatlan hatást keltsen a fénylő csillogásával, de a száraz bőrűeknél is sokat tehetünk a ráncok idő előtti megelőzéséért kozmetikai kezelésekkel és a megfelelő készítmények napi használatával.

Olvasson tovább! Amit könnyen megtehetünk szépségünk megőrzéséért

(Dermatica - Peterman Krisztina, gyógykozmetikus)