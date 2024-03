Narancsbőr - Biztos tippek a sima bőrért

A narancsbőr (cellulit) a nők 80 százalékát érinti. A comb és a fenék feszes bőréért sokan drága csodaszerekre költenek, vagy akár sebészeti beavatkozásra is vállalkoznak. Pedig a kefemasszázs is ezt a célt szolgálja és nem is kerül sokba, ráadásul veszélytelen. Tartós eredmény csak súlykontrollal és sporttal együtt érhető el.

A feszes bőrért folytatott küzdelemben sok nő igen nagy összegeket hajlandó költeni. Ebben sokan nagy üzletet látnak, és alaposan ki is használják a lehetőséget. Az üzletek számos olyan krémet, készüléket, speciális teát és és egyéb készítményeket kínálnak, melyek gyors eredményeket ígérnek. Ezek állítólag kimossák a szervezetből a salakanyagokat és a savakat. A rossz hír csak az, hogy a legtöbb csodaszer egyszerűen hatástalan. Vannak azonban olyan módszerek, melyek segítségével csekély költségráfordítással minden nő tehet valamit a problémás zónák ellen, és egyidejűleg valami jót saját testéért.

A cellulit elsősorban a nőket érinti és ennek természetes oka van

A narancsbőr majdnem kizárólag a nőket érinti, s ennek oka a nők bőrének speciális felépítésében, és női hormonokra adott reakciójában rejlik. A nők bőre rugalmasabb és nem olyan durva, mint a férfiaké, irharétegükben ugyanis több zsírsejt található. A kollagénrostok, melyek a rugalmasságért felelősek, egymással párhuzamosan helyezkednek el a nőknél, míg a férfiaknál egymással hálószerűen egybeszőve. A nők zsírsejtjei ezáltal átnyomulnak a kollagénrostokon, és a felszínen láthatóak lesznek. Az érintett testfelületeken így alakul ki a dudoros szerkezet.

Hirdetés

Bár a nők bőre hajlamos a narancsbőr kialakulására, számos előnyös tulajdonsággal is bír

A narancsbőr kidudorodásai tulajdonképp nem mások, mint óriási zsírsejtek, melyek már nem tudnak a kötőszövetből az irharéteghez kötődni. Az ösztrogén felelős azért, hogy a többletzsír a nők combján és fenekén halmozódjon fel. Ez a hormon gondoskodik még a már említett kollagénrostok rugalmas szerkezetéről is. Emiatt a lipocyták más néven zsírsejtek sokkal nagyobbak, mint férfiaknál.

Ha a cellulit egyszer már kialakult, anyagcsere-problémák is társulnak hozzá, és a helyzet egyre csak romlik: a felduzzadt zsírsejtek akadályozzák a nyirok- és vérkeringést, miáltal a víz a környező szövetbe préselődik. Ennek eredményeként a bőr a környező részeken még inkább megdagad.

A nőknek azonban nincs okuk azt érezni, hogy mostoha bánásmód jutott nekik osztályrészül. A női bőr sajátsága ugyanis az is, hogy sokkal finomabb, és olyan különösen megterhelő változásokat is könnyen kibír, mint amilyennel a terhesség is jár, és így a felszaporodott irharétegben lévő zsír sokkal könnyebben kitapintható, mint a férfiaknál. A cellulit tehát pusztán az érem másik oldala.

A narancsbőr rizikófaktorai

A narancsbőr kialakulásának fő feltétele a gyenge kötőszöveti szerkezet, mely genetikailag meghatározott.

Vannak azonban további befolyásoló tényezők, melyre a nők nem mindig figyelnek oda. Közülük a túlsúly áll az első helyen. Minél több zsírt tárolnak a zsírsejtek, annál látványosabban jelentkezik a narancsbőr. Gyakran a hibás táplálkozás, a túl sok szénhidrát- és zsírfogyasztás húzódik a probléma hátterében.

A mozgáshiány az izomzat csökkenéséhez vezet, aminek a helyét zsírszövet tölti ki. Ezzel egy időben a vérellátás is romlik.

A dohányzás két módon járul hozzá a cellulit kialakulásához: Egyfelől a nikotin szűkíti a bőr ereit, miáltal az adott terület vérellátása romlik, másrészt közvetlenül károsítja a kötőszövet kollagénszerkezetét.

A visszértágulat – mely jelen esetben a kötőszöveti gyengeség következtében alakul ki – korlátozza a vérellátást és az anyagcserét. Az erek (el)nyomása következtében a víz felgyülemlik, és ez duzzanatok kialakulásához vezet a bőrben.

Szakemberek vitatják, hogy a különböző hormonok, amilyenek a fogamzásgátlók is, kihatnak-e a cellulit kialakulására. Ez eddig nem bizonyított.

A cellulit három lépcsőben fejlődik ki

Először is a cellulit felismerhetővé válik, oly módon, hogy a bőrt két kézzel összenyomva a tipikus narancsszerű szerkezet láthatóvá válik az érintett területeken. Második stádiumban már oldalról és ellazított izmokkal is felismerhető. Végül a harmadik stádiumban a narancsbőrt már nem lehet nem észrevenni.

Mit tehetünk a narancsbőr ellen?

Létezik rá megoldás, de türelem és kitartás kell hozzá!

Először is tartsa szem előtt, hogy a jelenséggel nincs egyedül, a nők nagyon nagy többsége érintett. Bizonyos szintig természetes folyamatról van szó, nem lehet tehát szépséghibaként tekinteni rá, ám – mint említettük – egy ponton túl már egészségügyi kockázatokkal jár, és ez az, amiért kell vele foglalkozni és tenni ellene.

A legfontosabb pont a rizikófaktorok elkerülése.

Le a zsírpárnákkal, és mozgásra fel! A súlyfelesleg leadása az egyetlen effektív módszer a felhalmozott zsírsejtek csökkentésére. És ha a comb és fenék izomzatát sporttal erősítjük, minden egész másképpen fest majd! Az anyagcsere újra beindul a problémás területeken. A szénhidrátok és zsírok elégnek, és nem tárolódnak tovább. A zsírsejtek nyugalmi állapotban semmi energiát nem használnak fel, szemben az izomsejtekkel.

A radikális diétát azonban kerülni kell! A túlságosan gyors súlyleadás többnyire a hírhedt jojó effektusba torkollik, vagyis éhezés után a kilók nagyon gyorsan újra gyarapodni kezdenek. A bőr ugyanis rossz néven veszi a folytonos hízást és fogyást, és még több cellulittel bosszulja meg. A helyes út tehát a mértéktartó, hosszú távú kalóriacsökkentés, mely a kívánt cél eléréséhez vezet.

Tehát minden olyan ésszerű tevékenység javasolt, mely élénkítőleg hat a bőr vérellátására.

A legalább 3 perces váltózuhany, mindig hidegből melegbe való átmenettel, illetve a rendszeres masszázs masszázskesztyűvel vagy masszázskefével feszesebbé teszi a szöveteket. Ahogy a diétában és a sportban, itt is fontos a rendszeresség.

Az alábbiak nagy valószínűséggel nem hoznak eredményt

Az, aki az említett hosszú utat túlságosan fárasztónak találja, inkább megkerülné, és csak a krémek és különféle gépek gyártóinak ígéreteire hallgat, jobb ha tudja, hogy a szakértők mind megegyeznek abban, hogy ezek a szerek nem hatnak. Ezt az állítást az áruteszt alapítvány 4/99-es számában igazolja. Négy drága narancsbőr elleni készítmény, illetve két speciális masszázskészülék nyolcheti alkalmazás után semmilyen látható eredményt nem ért el. Ezek megbuktak a vizsgán.

A bőrgyógyászok kétlik, hogy a különböző anyagok, mint a borostyán, szilícium, páfrányfenyő vagy a gyümölcssavak egyáltalán eljutnak-e abba a rétegbe, nevezetesen az irharétegbe, melyben hatásukat ki kellene fejteniük.

A krémek, zselék, kenőcsök sem jutnak néhány milliméternél mélyebbre. Hasonló igaz az algát- és tengeri anyagokat tartalmazó pakolásokra és fürdőkre is. Ezek külsőleg ápolják ugyan a bőrt, de a narancsbőrrel szemben semmilyen hatást nem fejtenek ki.

A belsőleg alkalmazható cellulit elleni keverékek, porok, teák és tabletták szintén hatástalanok. A salaktalanítás, savtalanítás, a kötőszövet-tisztítás pedig minden tudományos alapot nélkülöző eljárások.

Sebészeti beavatkozások

Ha a sok megerőltető próbálkozás ellenére semmi nem vezet a kívánt eredményhez, a feszes bőr visszanyerésére esetleg szóba jöhet a sebészeti beavatkozás is. Ettől azonban senki ne várjon csodát!

Zsírleszívás

Leggyakrabban a zsírleszívás (liposzukció) különböző fajtáit alkalmazzák. Ezáltal a csípőben tárolt tartalékzsír jelentős része eltűnik. Noha az eljárás az alakot láthatóan karcsúbbá teszi, a narancsbőr kis árkai és kidudorodásai továbbra is megmaradnak. Ráadásul, ha nagyon nagy zsírmennyiséget távolítottak el, még az ernyedtté vált bőr feszesítésére is szükség lesz (lifting).

Cellulolipolízis

Egy kevésbé megterhelő eljárás a cellulolipolízis. Az eljárás során a bőrbe szúrt két tű közt elektromos feszültség jön létre, mely az irharétegben lévő zsírt alkotóira bontja. A módszer a nők 70-80%-ánál bizonyul hatékonynak, amennyiben a kezelést három hónapig, heti rendszerességgel folytatják. Csak speciálisan képzett orvosok végezhetik ezt az eljárást.

Egyéb módszerek

Néhány terápia az anyagcsere fokozására és a nyirokkeringés serkentésére irányul. Alkalmazásuk azonban csak akkor sikeres, ha képzett masszőr vagy fizioterapeuta végzi. Az ugyanerre a célra kitalált otthon használható elektromos készülékek egytől egyig hasznavehetetlenek.

Az olyan alternatív terápiák, amilyen az aromaterápiás testtekercselés (body wrapping), reflexzóna-terápia, hőterápia stb. hatékonyságát cellulit esetében még nem bizonyították – a szakértők azonban kétlik, hogy ez valaha is bekövetkezik.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos