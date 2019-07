Kontaktlencse - A gombás fertőzés tönkreteheti a szemet

A lágy kontaktlencsék különösen hajlamosak arra, hogy mindenféle kórokozó megtelepedjen rajtuk és alattuk, beleértve a baktériumokat, vírusokat és gombákat is. Ez esetben mihamarabb forduljon szakemberhez, mivel a szaruhártya károsodása gyorsan bekövetkezhet.

Amennyiben szeme kivörösödött, ég, szúr, szigorúan tilos kontaktlencsét viselni! Azonnal forduljon szemész orvoshoz, hogy elkerülhesse a súlyos szaruhártya-gyulladás kialakulását! Amennyiben a szaruhártya-gyulladás hátterében gombafertőzés áll, akkor a szem viszonylag erős fájdalma, a látóélesség csökkenése, valamint erős fényérzékenység léphet fel. A kontaktlencse-viselők fokozottan veszélyeztetettek! Gyakran előfordul az is, hogy a panaszok előtt egy növény szúrta meg a szemet, ez esetben gyakrabban áll gombás fertőzés a háttérben.

Ez a cikk is érdekelheti! A szaruhártya-gyulladás tünetei és diagnosztikája

Minden szaruhártya-gyulladást először úgy kezelnek, mintha bakteriális volna. A kezelés mihamarabbi elindítása mellett azonban elengedhetetlenül fontos a kórokozó tenyésztése is, hiszen a kórokozó kimutatása után, annak ismeretében kezdhetik csak el a specifikus kezelést. Fontos megemlíteni, hogy vannak olyan súlyos esetek, amikor a szaruhártyán fekély alakul ki, mely nem reagál a lokális és szisztémás kezelésre sem, így szaruhártya-átültetés, esetleg a fertőzött szem műtéti eltávolítása és műszemmel való pótlása is szóba jön. Sajnos, sikeres kezelést követően is maradhatnak hegek, így ez esetben is szóba jön szaruhártya-transzplantáció.

Ez a cikk is érdekelheti! A szaruhártya-gyulladás kezelése

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

A gyógyszerek sokszor nem hatásosak a gombafertőzés ellen

„Sok más gombafertőzéstől eltérően a szem gombafertőzése gyakran fiatal és egyébként egészséges embereket érint” - magyarázza Prof. Dr. Oliver Kurzai gombaszakértő. A szem ilyen típusú fertőzésének kezelése nehézkes, mivel sok gombafaj már rezisztenssé vált a rendelkezésre álló gyógyszerekkel szemben.

A Würzburgi Egyetemen Kurzai professzor vezetésével 22 gombafertőzés-gyanús szaruhártya-gyulladásos esetet analizáltak. Bár az alanyok kis száma miatt a tanulmány nem reprezentatív, az így is világosan látszik, milyen súlyos problémáról van szó.

A szakemberek a fertőzés okozójaként a Fusarium nemzetségbe tartozó különböző penészgombafajokat azonosítottak 15 esetben. Kilenc betegnél szaruhártya-átültetésre, háromnál pedig a szemgolyó műtéti eltávolítására volt szükség. A fennmaradó 7 betegnél baktérium vagy egyéb kórokozó okozta fertőzést mutattak ki. „A legjelentősebb rizikófaktor a lágy kontaktlencsék viselése” – figyelmeztet Kurzai. Mivel ezek viselés közben nem mozdulnak el a szaruhártya felületén, a könnyfilm nem tudja időről időre átöblíteni őket, azonban az igazán nagy problémát az jelenti, ha valaki nem tartja be a higiéniai szabályokat.

Nagyon fontos a higiéniai szabályok betartása!

A kontaktlencse viselésével és ápolásával kapcsolatos higiéniai szabályok betartása elengedhetetlenül fontos!

A kontaktlencsékhez nyúlni mindig csak tiszta kézzel szabad! Mosson kezet szappannal és vízzel a kontaktlencsék szemből való kivétele és szembe való behelyezése előtt!

A kontaktlencséket szembe helyezés előtt és kivétel után alaposan tisztítsa meg, ehhez használja a speciális kontaktlencse-tisztító folyadékot!

A kontaktlencséket mindig a speciálisan arra szolgáló tárolófolyadékban tartsa és a kontaktlencsék tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló oldattal tisztítsa!

A tárolófolyadék kupakját zárja vissza használat után!

A tároló- és tisztítófolyadékot ne tárolja napsugárzásnak kitett, meleg helyen!

Lejárt szavatosságú folyadékokat ne használjon!

A lencsetároló tokba helyezett lencséket lepje el a tárolófolyadék! A lencsetároló tok fedelét mindig zárja le! A már használt tárolófolyadékot öntse ki a lencsetároló tokból, és a tisztítófolyadékkal tisztítsa meg a tokot is! Amikor újra beleteszi a kontaktlencséket, töltse fel friss tárolófolyadékkal!

Amikor új pár kontaktlencsét kezd használni, a lencsetároló tokot is cserélje le!

A kontaktlencséket nem érheti csapvíz!

Ne viselje tovább a kontaktlencséket a megengedettnél!

Bármilyen, szemet érintő panasz esetén azonnal vegye ki a kontaktlencséket és forduljon szemész szakorvoshoz!

Járjon rendszeresen, félévente szemészeti kontrollvizsgálatra!

Olvasson tovább! Hogyan tartsuk tisztán a kontaktlencséket?

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Cserháti Zoltán, szemész