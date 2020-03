A szaruhártya-gyulladás kezelése

Általánosságban elmondható, hogy a már felismert, diagnosztizált szaruhártya-gyulladás mindenképpen szemészeti osztályon kezelendő megbetegedés, kezelése szemész szakorvos feladata.

Általában az első lépés, hogy a kontaktlencséről és a kötőhártya felszínéről – ritkább esetekben a szaruhártya felszínéről is – kenetet veszünk, melyet tenyésztésre küldünk. Ezt követően a kimutatott kórokozóra érzékeny készítményeket alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a kezelést annak függvényében kell kezelni, hogy a gyulladást baktérium, vírus, gomba, esetleg más kórokozó idézte-e elő.

A kezelés teljes időtartama alatt tilos kontaktlencsét viselni! Kezelés után kizárólag olyan napi lencse viselése jöhet szóba, melynek magas az O 2 -áteresztő képessége.

Bakteriális szaruhártya-gyulladás kezelése

A tenyésztés és rezisztencia meghatározás eredménye előtt érdemes a kezelést széles spektrumú antibiotikumokkal megkezdeni. Szemcseppben adható az antibiotukumok közül a neomycin, tobramycin, gentamycin, a fluorokinolon tartalmúak közül a ciprofloxacin, ofloxacin és levofloxacin. Kezdetben óránként, majd naponta ötször alkalmazzák őket.

Ha a kórokozót meghatározták, célzott antibiotikus kezelésre lehet váltani. Lehetőség van subconjunctivalisan is beadni a különböző gyulladáscsökkentő készítményeket. A cornea felszínének hámosodását elősegítő kenőcsöket is alkalmazhatnak a kezelés bizonyos időszakaiban. Orális antibiotikumot abban az esetben alkalmaznak, ha endophthalmitis [i] , illetve panophthalmitis [i] kialakulásának veszélye áll fenn. Szükség esetén fájdalomcsillapító kezelés is lehetséges.

Vírus okozta keratitisek kezelése

A Herpes simplex által okozott keratitisek kezelésében vírusellenes szereket használnak. Napjaink legjobb készítménye az aciklovir (szemcsepp és szemkenőcs formában is), amely lokális és szisztémás kezelésre egyaránt alkalmas.

Az első fertőzés felületes folyamataiban kortikoszteroid lokális adása tilos, de a fertőzés kiújulása esetén aciklovirral kombinálva adható. A mély folyamatok esetében virostatikumot és szteroidot együtt is alkalmazhatnak. A szem környéki részek fertőzése esetén szisztémás aciklovir is szóba jön.

A Herpes zoster által okozott keratitis kezelése nehéz, hónapokig eltarthat. Kezdetben orális antivirális kezelés szükséges (acyclovir), melyet kombinálhatnak kortikoszteroidok adásával. A bőrgyógyászati folyamatokat aciklovir készítménnyel kezelik. Erythromycin alkalmazható az esetleges kötőhártya-gyulladás esetén, valamint tartósítószer nélküli műkönny. Fontos a pupilla tágítása is.

Gombák által okozott keratitis kezelése

Minden keratitist úgy kezelnek, mintha bakteriális volna, mindaddig, míg be nem bizonyosodik, hogy más a kórokozó. A gombák kimutatása után kezdik el a specifikus kezelést. Lokálisan, szemcsepp vagy szemkenőcs formájában Natamycint alkalmaznak óránként nappal, kétóránként éjjel.

Candida fertőzés esetén Amphotericin B cseppel kezdik a kezelést. Általánosan adott gombaellenes gyógyszerek (Miconazol, Ketoconazol, Fluconazol) alkalmazása is szóba jöhet. Szteroid tartalmú készítményeket nem alkalmaznak.

Amőba által okozott keratitis kezelése

Ellentmondásos és néha hatástalan, ennek ellenére azonnal meg kell kezdeni a diagnózis felállítása után és a gyulladás megszűnése után legalább egy évig kell folytatni. Szemcseppekben antibiotikumot (neomycin), Brolent és chlorhexidint adunk. Kezdetben egy héten keresztül kétóránként, majd naponta ötször.

Egyre gyakrabban alkalmaznak terápiás kontaktlencséket is, melyet kizárólag szemész szakorvos helyezhet fel. Ezen lencsék jól tolerálhatóak, fájdalomcsillapító, mechanikai fedést biztosítanak, valamint elősegíti a szaruhártya hámosodását. A szaruhártya gyulladás kezelése kórházi ellátást igényel, ilyen esetekben mihamarabb szemész szakorvost kell felkeresni.

A keratitis után általában kisebb-nagyobb hegek maradnak a szaruhártyában, amelyek a látást ronthatják. A csökkent látásélesség következtében tompalátás alakulhat ki, melyet mihamarabb szaruhártya átültetéssel szükséges orvosolni. Ezzel a kezeléssel azonban meg kell várni, míg a gyulladás teljesen befejeződik, azért, hogy ne lökődjön ki a transzplantátum.

Amennyiben a korábbi kezelések hatástalanok és/vagy súlyos esettel (perforáció veszélye) állunk szemben a látás szempontjából, jobb eredmény várható a szaruhártya átültetés után. Ebben az esetben a szaruhártya helyére ép szaruhártyát ültetnek. A műtét sikere, a beültetett korong gyógyulása függ a műtéti technikától, a szem többi szövetének épségétől és az immunreakciótól.

A szaruhártya-gyulladás típusai, illetve szaruhártya-kenetvétel és -átültetés:



















Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Cserháti Zoltán, szemész rezidens