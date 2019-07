Biztonságos a napszemüvege?

Egyre többen veszik elő napszemüvegüket, hogy így védekezzenek az erős napsugárzással szemben. De vajon tisztában vagyunk azzal, milyen a megfelelő napszemüveg és mire érdemes figyelni a vásárlás során? A fogyasztóvédelmi hatóság az idei évben is ellenőrzés alá vonja ezt a termékkört.

A jó napszemüveg lencséje maximális védelmet biztosít a napsugárzás káros hatásai ellen, csökkenti a szembe jutó fény erősségét, egyenletesen szűri a különböző színeket, nem torzít, és sérülésmentes.

Napjainkban egyre többen ismerik fel a káros ultraibolya sugárzás elleni védekezés szükségességét. A szem káros UV sugárzás elleni védelmének egyik legfontosabb eszköze a napszemüveg. A napsugárzás széles spektrumából a látható fény mellett ultraibolya és infravörös fénysugarak is érkeznek. A földet körülvevő atmoszféra a káros sugarak jelentős részét elnyeli. Az ózonpajzs az UV-A-t nem, az UV-B-t részben, és az UV-C sugárzást teljes egészében kiszűri. A látható fény megfelelő szűrése azért fontos, mert a túl erős, illetve gyenge fény nehezíti a látást.

Az UV-A és UV-B sugarak nemcsak bőrproblémákat okozhatnak, hanem számos szembetegséget is. A szakemberek szerint az UV sugárzás káros hatásai összeadódnak, rövidtávon kötő- és szaruhártya-gyulladást, hosszabb távon pedig rosszindulatú elváltozásokat és hályogot is okozhatnak. Ezért is fontos, hogy nyáron napszemüveggel védekezzünk a káros sugarak ellen, és különösen fontos hogy a napszemüveg, amit hordunk megfelelő védelmet nyújtson.

Mennyit számít a szín?

Az eltérő fogyasztói igényeknek megfelelően különböző színű, sötéttelítettségű lencsék kerülnek forgalomba. Néhány példa:

Barna: erős napsütés esetén ideális, ez a szín nyugtatja a szemet, növeli a kontraszt- és mélységlátást (pl. hegymászás, síelés, horgászás)

Szürke: legkevésbé torzítja a színeket, a természetes árnyalat elősegíti a tökéletes látást.

Zöld: jól használható gyengébb fényviszonyok között is.

Sárga: fokozza a kép élességét, jól használható ködben, hóesésben, viszont nem ajánlott erős fényben.

Néhány információt minden napszemüveg esetén meg kell adni. A tájékoztatót a napszemüveg keretén vagy levehető címkén, vagy a csomagoláson kell feltüntetni. Ezek a következők:

Gyártó vagy forgalmazó neve és címe,

„CE” jelölés,

Filter kategória (0-4-ig): ahol a 0-s kategória: tiszta vagy enyhén színezett lencse; az 1-es kategória: enyhén színezett lencse, részben felhős időben ajánlott; a 2-es kategória: közepesen színezett lencse, átlagos napsütésben ajánlott; a 3-as kategória: sötét lencse, erős napfényben ajánlott; a 4-es kategória: nagyon sötét lencse, kivételesen erős napfénynél ajánlott.

A 4-es kategória esetében, illetve abban az esetben, ha a napszemüveg nem felel meg a vonatkozó szabvány országúti vezetéshez használható napszemüvegekre vonatkozó előírásának, akkor kötelező a következő figyelmeztető felirat: „Nem alkalmas vezetéshez és országúti használathoz”. Ezt a figyelmeztetést vagy szöveggel, vagy jóváhagyott szimbólum használatával – melynek mérete nem lehet kisebb 5 mm-nél – kell jelezni.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma a tavalyi évben 20-féle napszemüveget vizsgált, elsősorban a látható fény- és az UV-áteresztés hatékonyságát ellenőrizték a szakemberek. A tavalyi vizsgálat eredményei>>

A látható fény szűrése azért is fontos, mert a túl erős, vagy a túl gyenge fény nehezíti a látást. Erős fény hatására csökken a szem úgynevezett kontrasztérzékenysége, ugyanakkor a látható fény bizonyos mennyiségére szükség van a megfelelő látáshoz, a túl gyenge fény balesetveszélyes lehet.

Mire figyeljünk oda a napszemüveg kiválasztásakor?

Napszemüveg vásárlásakor a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:

A napszemüveg legyen ellátva „CE” jelöléssel.

Éles szélek, kiálló pontok, amelyek túlzott irritációt vagy sérülést okozhatnak, ne legyenek a napszemüvegen.

A napszemüveg lencséjén nem lehet olyan sérülés, anyaghiba (pl.: karcolás, matt pötty, légbuborék, stb.) ami ronthatja a látást.

A napszemüveg a lehető legkisebb mértékben korlátozza a látóteret és a látást.

Azokat a napszemüvegeket, amelyek láthatófény-áteresztése 8% alatt van, nem szabad vezetéshez használni, mert balesetveszélyes lehet. (Ezt a címkén fel kell tüntetni és 4. kategóriás termékként kell forgalomba hozni.)

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei évben is ellenőrzi a különböző napszemüvegeket, a vizsgálat eredményeit hamarosan publikáljuk.

(Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság)