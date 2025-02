Elvált szülők gyermekeinél felnőttkorukban nagyobb a stroke kockázata

Nagyobb a stroke kockázata azoknál a felnőtteknél, akiknek gyermekkorában a szüleik elváltak, derült ki egy nemrég napvilágot látott tanulmányból.

A stroke-ot a betegek egy része sajnos nem éli túl; akik viszont igen, azok hosszú távú károsodásokat szenvedhetnek. Ezek lehetnek a kognitív funkciók romlása, mozgáskorlátozottság vagy az önállóság elvesztése. A stroke vagy más néven szélütés mindemellett jelentős terhet ró a gazdaságra is.

A szülők válása is rizikófaktor

A stroke ismert rizikófaktorai az egyén társadalmi-gazdasági helyzete, egészségtelen szokások, illetve az olyan kedvezőtlen gyermekkori tapasztalatok, mint például a bántalmazás és elhanyagolás. Az előbb soroltakhoz hasonló traumának számíthat átélni a szülők válását. Ennek egészségkárosító hatását már több ízben tanulmányozták, azonban a szülői válás stroke-kal való összefüggése még felfedezetlen terület volt – egészen mostanáig.

Nemrégiben ugyanis egy amerikai kutatócsoport arra kereste a választ, van-e összefüggés a gyermekkorban átélt szülői válás és a felnőttkori stroke között. Az adatok a BRFSS (Viselkedési Kockázati Tényezők Felügyeleti Rendszere) adataiból származnak. A BRFSS egy több mint négy évtizede elindított telefonos felmérésrendszer, amely az amerikai lakosság egészségi állapotára vonatkozó adatokat elemez, többek között az alkoholfogyasztási és dohányzási szokásokra, testmozgásra, étkezésre, krónikus betegségekre, szűrővizsgálatokon való részvételre vonatkozóan. Jelen tanulmányból kizárták azon személyek adatait, akik gyermekkori bántalmazást szenvedtek el (fizikai vagy szexuális zaklatás, családon belüli erőszak, szülői kábítószer-használat és bebörtönzés).

A megmaradó több mint 13 ezer, 65 éven felüli személy adatai közül az orvos által diagnosztizált stroke volt a fő kritérium; a beszámolókat elemezték továbbá a társadalmi-gazdasági helyzet, egészség-magatartás és egyéb krónikus betegségek szempontjaiból is.

Milyen megállapításokra jutottak a kutatók?

Azoknál a válaszadóknál, akiknél a szülők elváltak, szignifikánsan magasabb volt a stroke előfordulási gyakorisága (11,2%), szemben azokkal, akik gyermekkorában a szülők nem váltak el (7,5%). Stroke-kal való szoros összefüggést mutatott továbbá az idősebb életkor, a férfi nem, a vidéki lakhely, az alacsonyabb jövedelem.

Befolyásolta továbbá a stroke előfordulásának gyakoriságát a családi állapot: az elvált, illetve különélő személyeknél 10,7%, az özvegyeknél 8,8%, egyedülálló, korábban házasságot nem kötöttek között 7,9%, míg házasoknál 6,7% volt ez az arány.

A dohányzás hatása is megmutatkozott: a kutatás idején dohányzóknál magasabb volt a stroke előfordulása (11,2%), mint a korábbi dohányosoknál (8,5%) és a soha nem dohányzóknál (7,1%)

A fizikailag inaktív válaszadók körében szignifikánsan magasabb volt a stroke előfordulási gyakorisága (10,9%), mint az aktívan mozgó személyek körében (6,7%).

A kutatók krónikus betegségekkel is találtak összefüggést. A depresszióval diagnosztizált személyek (11,2%), illetve a cukorbetegek körében (11,9%) magasabb volt a stroke előfordulása, mint azok között, akik nem szenvedtek ezekben a betegségekben.

A szülők válása önálló rizikófaktora a stroke-nak

Az elemzés rávilágított, hogy a szülői válás szignifikáns összefüggést mutat a stroke-kal – a demográfiai, társadalmi-gazdasági és egyéb tényezők figyelembevétele mellett is.

További megállapítások

További jelentős megállapítás, hogy az idősebb válaszadók körében egyértelműen magasabb a stroke előfordulásának gyakorisága. A 65–69 évesekhez viszonyítva a 75–79 éveseknél 1,74-szer nagyobb volt, a 80 év felettieknél már 2,11-szer volt nagyobb a stroke esélye. A férfiaknál 1,47-szer nagyobb eséllyel alakult ki stroke, mint a nők körében.

Nemcsak a válás, hanem az oda vezető körülmények is ártalmasak

Jelen vizsgálat és a korábbiak is megerősítették, hogy más egyéb tényezők mellett a gyermekkori hosszan tartó stressz is felelős lehet a rosszabb egészségi állapotért. A válás gyakori velejárója a családon belüli veszekedéseknek, feszültségeknek, a gyermekeknek nem ritkán iskolát kell váltaniuk, vagy több helyen kell élniük. Mindezek általában véve is befolyásolhatják a stroke későbbi életkori kockázatát. A téma a jövőben további kutatások tárgyát képzi.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



