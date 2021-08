COVID-álmok - álmok a COVID-19-járvány kapcsán

Az álom a tudattalan működése, legtöbbször mindennapos küzdelmek megoldási kísérletei, többnyire elfojtott vágyak, félelmek, személyes belső konfliktusaink jelennek meg bennük. Nem meglepő tehát, hogy a COVID-19-járvány az álmainkra is hatással van.

Hazánkban Kőszeg Sára klinikai szakpszichológus Facebook-csoportjában kezdett a koronavírusos betegektől származó álmok gyűjtésébe. A terapeutát idézve maga is átesett a fertőzésen és azt figyelte meg, hogy az álmai megváltoztak. Olyan pácienseinél is tapasztalta ugyanezt, akik COVID-osok voltak, mivel a betegség –főleg a súlyos formája – nagyon alapszintű szorongásokat hozott elő. Az érdekelte, hogy objektíven, bizonyíthatóan megváltoznak-e az álmaink a betegség hatására, és ha igen, akkor milyenek, mit mondhatunk el róluk. Mivel a traumatikus események egyébként is fokozzák az álomtevékenységet, ilyenkor élénkebbek, gazdagabbak az álmok, mert ez a feldolgozás egyik eszköze. Így valószínűsíthető, hogy ez lehet a magyarázat a COVID kapcsán tapasztalt fokozott álomtevékenységre is.

Tapasztalatai alapján a COVID-álmokban közös, hogy sok a vízzel, fulladással kapcsolatos álom, de emellett méginkább az intenzív szorongásos tartalom a jellemző, ami a halálfélelem köré csoportosul. Ebből látható, hogy a pandémia kollektív szinten is megjelenik az álomtartalomban, mely az emberi tudat egyik legfőbb feldolgozó rendszere.

Nemcsak hazánkban kerültek a COVID-álmok jellegzetességei a figyelem középpontjába. Egy új tanulmány is készül 600 ember különös, koronavírus-járvány idején született álmáról, számolt be a nationalgeographic.com.

Az álmokat kutató szakemberek úgy vélik, hogy a karantén, az elszigeteltség mind a napi rutinunktól, mind a megszokott környezetünktől, vezethetett a közelmúlt álmainak megváltozásához. A jelenleg is folyó kutatások előzetes eredményei alapján ezeket az álmokat a stressz, az elszigeteltség, s az alvási szokások megváltozása színezi, és a negatív érzelmek fokozott jelenléte különbözteti meg a hétköznapi álmoktól, gyakorivá váltak a rémálmok is. Ezek kontrollálására egyes amerikai kutatók többek közt a tudatos álmodás módszerének elsajátítását javasolják.

Érdemes megfigyelnünk és lejegyeznünk álmainkat, mivel segítségükkel – akár egy terápiás folyamat közben is – közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, belső valónkhoz, és a belső feszültségeink megoldásának kulcsához.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Forrás: