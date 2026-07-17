Terheléses hőguta - A hőártalmak veszélye és megelőzése sportolóknál

A nyári melegben végzett és nem kellően felkészült intenzív testmozgás súlyos, akár életveszélyes állapothoz is vezethet. A terheléses hőguta egészséges, fiatal sportolóknál is kialakulhat, és azonnali ellátást igényel. Miért alakul ki és hogyan előzhető meg?

Miért alakulhat ki hőguta sportolóknál?

Fizikai terhelés során az izmok működése jelentős mennyiségű hőt termel. Normál körülmények között a szervezet ezt izzadással és a bőr fokozott vérellátásával képes leadni, így fenntartani a test hőháztartásának egyensúlyát. Bizonyos esetekben - különösen meleg időjárás esetén - ez az élettani folyamat azonban könnyen zavart szenvedhet.

A nyári kánikula idején önmagában is fokozott a hőguta kialakulásának kockázata, azonban sportolás közben a fokozott hőtermelés és a csökkent hőleadás együtt veszélyes következményekkel járhat. Ha a szervezet már nem képes elegendő hőt leadni, a testmaghőmérséklet veszélyesen megemelkedhet. A terheléses hőguta az egész szervezetet érinti, károsíthatja az agyat, a szívet, a veséket, a májat és más szerveket is, ami kezelés nélkül akár halálos kimenetelű is lehet.

A terheléses hőgutához vezető tényezők:

magas külső hőmérséklet és a magas páratartalom rontja az izzadás hűtő hatását;

az erős napsugárzás közvetlenül növeli a test hőmérsékletét;

hosszabb vagy nagy intenzitású edzés esetén a hőtermelés különösen magas szintet érhet el;

nem megfelelő folyadékbevitel;

a meleghez való elégtelen alkalmazkodás (hőadaptáció), különösen a nyári szezon elején;

továbbá a kockázatot növelheti a lázas állapot, alváshiány, egyes gyógyszerek is.

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A hőguta és felismerése

A hőguta a hőbetegségek legsúlyosabb formája. Jellemzője:

a 40 °C feletti maghőmérséklet - a testmaghőmérséklet mérése rektálisan történjen, mert a bőr vagy a homlok hőmérséklete nem tükrözi megbízhatóan a szervezet belső hőmérsékletét

az idegrendszer működési zavara, például zavartság, furcsa viselkedés, bizonytalan járás, eszméletvesztés vagy görcsroham.

Korai figyelmeztető tünetei:

szédülés

zavartság

gyengeség

koordinációs zavar

Valós veszély a terheléses hőguta

Hőguta elvileg bárkit érinthet különösen magas hőmérsékletű időjárás, napon tartózkodás, magas páratartalom esetén. Ha azonban a fizikai terhelés intenzív, vagy több kockázati tényező egyszerre van jelen, már mérsékelten meleg időben is kialakulhat.

A terheléses hőguta nemcsak intenzív edzést végző élsportolóknál fordulhat elő. Előfordulása különösen magas tömegsportokban és hobbisportolóknál is, elsősorban az állóképességi sportágakban. Fokozott veszélynek vannak kitéve:

hosszútávfutók és triatlonisták;

labdarúgók és más csapatsportok versenyzői;

katonák és tűzoltók;

szabadban dolgozó fizikai munkát végzők;

azok, akik hosszabb kihagyás után hirtelen kezdenek intenzív edzésbe.

Tömegsport-rendezvényeken egy felmérés szerint a terheléses hőguta 100 000 indulóra vetítve 16–155 esetben fordul elő. Ez szám ugyan ritka előfordulásra utal, de így is százszor gyakoribb ezeken az eseményeken, mint a hirtelen szívhalál. Egy korábbi felmérés szerint a hőguta miatt kórházba szállított betegek közel háromnegyede volt extrém sportot végző 15-19 éves fiú.

Azonnali ellátás szükséges

Megfelelő megelőző intézkedésekkel és gyors helyszíni hűtéssel a legtöbb súlyos eset megelőzhető, illetve maradandó következmények nélkül gyógyítható. Az ACSM (American College of Sports Medicine) szakértői szerint a terheléses hőguta ellátásában ugyanaz az alapelv érvényesül, mint a stroke vagy a szívinfarktus esetében: minden perc számít.

A kezelés legfontosabb lépései:

a fizikai terhelés azonnali megszakítása;

a test gyors, teljes hűtése - a leghatékonyabb első ellátási módszer a gyors teljes test hűtés – különösen hideg vizes merítés alkalmazásával;

ezt követően a beteg mielőbbi kórházba juttatása.

A túlélés és a maradandó szervkárosodás kockázata nagymértékben attól függ, milyen gyorsan sikerül csökkenteni a test maghőmérsékletét.

Hogyan előzhető meg a terheléses hőguta?

A legtöbb terheléses hőguta megelőzhető megfelelő felkészüléssel.

A legfontosabb megelőző lépés a fokozatos hőadaptáció, vagyis hogy a szervezetnek legyen ideje alkalmazkodni a meleg körülményekhez. Az intenzív nyári edzések előtt 7–14 napos felkészülési időszak szükséges. Ennek során javul a szervezet hőszabályozása és csökken a hőguta kockázata.

A hőadaptáció mellett fontos, hogy edzés vagy versenyek közben figyeljünk a következőkre:

megfelelő folyadék- és elektrolitpótlás

a sportolás hűvösebb napszakokra időzítése

előre megtervezett és szükség esetén elérhető hűtési módszerek: például jégkása vagy hideg italok, hideg vizes hűtés.

Nagyon fontos a hőguta tüneteinek felismerése és komolyan vétele. Az első figyelmeztető tünetek esetén meg kell szakítani a versenyt vagy az edzést, és árnyékos helyen megkezdeni a test hűtését.

A hőguta nem elkerülhetetlen velejárója a nyári sportolásnak: megfelelő felkészüléssel, a kockázatok ismeretével és gyors beavatkozással a súlyos esetek döntő többsége megelőzhető vagy sikeresen kezelhető.

WEBBeteg - Források: Medical encounters at mass community-based endurance sports events; ACSM Expert Consensus Statement on Exertional Heat Illness (PubMed); MTI