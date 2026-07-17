A gyógyintézet elhagyása – Hogyan távozhat jogszerűen egy gyermek a kórházból?

Bár a gyógyintézet elhagyása alapvető betegjog, kiskorúak esetében a szabályok eltérnek a felnőttekre vonatkozó rendelkezésektől. Bemutatjuk, milyen feltételekkel bocsátható haza egy gyermek, mikor dönthet így a szülő saját kezdeményezésére, milyen esetekben korlátozható a távozás a gyermek egészségének védelme érdekében, és mit kell tennie az intézménynek, ha a beteg gyerek bejelentés nélkül távozik.

A kezelőorvos által történő hazabocsátás

Alapesetben a kórházban kezelt gyermek otthonába bocsátása akkor történik meg, ha a kezelőorvos, osztályvezető főorvos a kezelést befejezettnek minősíti, és a gyermek egészségügyi állapota alapján alkalmas a hazabocsátásra.

A kezelőorvos által történő hazabocsátás során az intézmény – lehetőség szerint a tervezett elbocsátás előtt legalább 24 órával – értesíti a gyermek törvényes képviselőjét a felvételkor megadott elérhetőségeken. A kiskorú úgy távozhat, ha a törvényes képviselő valóban megérkezett és aláírásával nyilatkozott a gyermek átvételéről. Amíg a szülő meg nem érkezik, az intézménynek gondoskodnia kell a gyermek felügyeletéről.

A saját felelősségre történő távozás

Főszabály szerint az egészségügyi intézmény elhagyásának joga a betegjogok közé tartozik, szorosan kapcsolódva az ellátás visszautasításának jogához. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú beteg ugyanakkor csak törvényes képviselője (szülő, gyám) egyetértésével távozhat az intézményből, a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia a döntésről és ezért felelősséggel is tartozik.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiskorú, nem cselekvőképes személy önállóan nem távozhat az intézményből, ugyanis nem képes felelősségteljes döntést hozni a távozásról és annak következményeiről, valamint egészségügyi állapotának megítéléséről. Bár a saját felelősségre történő távozás lehetőségét a jog ismeri, ezt a nyilatkozatot csak a törvényes képviselő teheti meg. Abban az esetben, ha nem áll fenn kizáró orvosi vagy jogi indok (mások egészségét, testi épségét veszélyeztető helyzet, lásd a következő fejezetet) és a törvényes képviselő el kívánja vinni a gyermeket az intézményből, és erről írásban nyilatkozik, akkor a kórháznak ezt tudomásul kell vennie és rögzítenie az orvosi dokumentációban.

Az egészségügyi törvény értelmében a 16. évét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú megnevezheti azt a cselekvőképes nagykorú személyt, aki képviseli őt az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben. Így tehát az a személy, akivel a kiskorú jogszerűen távozik, vagy aki dönthet a saját felelősségre történő távozásról, más is lehet, mint a törvényes képviselő (szülő, gyám) például idősebb testvér, nagyszülő, egyéb rokon.

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Pszichiátriai ellátások során, ha a kiskorú gyógyintézeti felvételére nem sürgősségi vagy kötelező ellátás miatt, hanem önálló kérelem eredményeként került sor, a gyógykezelésbe vételét kérő személy kérelmére az intézetből a gyermeket kötelezően el kell bocsátani, ha időközben nem állnak fenn a kötelező vagy sürgősségi pszichiátriai ellátás feltételei.

Mikor korlátozható a törvényes képviselő saját felelősségére történő távozás?

A saját felelősségre történő távozás minden beteg esetében megtagadható akkor, ha azzal mások egészségét, testi épségét veszélyeztetik. Erre leginkább járványügyi szempontból, fertőző betegek esetében, egészségügyi vészhelyzetben kerülhet sor.

Kiskorúak esetén ugyanakkor további szempontokat is figyelembe kell venni. Amennyiben a kórház elhagyása egyben a gyermek gyógykezelésének visszautasítását is jelentené, a törvényes képviselő jogai korlátozottabbak, mintha önmagáról hozna döntést.

Amennyiben az orvos megítélése szerint a kórház elhagyása és egyben az ellátás elmaradása súlyosan vagy tartósan veszélyeztetné a gyermek egészségi állapotát, akár életét, az intézmény megtagadhatja a saját felelősségre történő távozást. Felnőtt (cselekvőképes nagykorú személy) beteg akár ilyen esetben is elhagyhatja a kórházat, gyermekek esetében azonban a szülő vagy gyám döntésével szemben az elsődleges az, hogy a gyermek egészséghez fűződő joga szakmai indokok alapján védelmet nyerjen.

Amennyiben a szülő úgy érzi, hogy sérülnek jogai, a betegjogi képviselőhöz fordulhat. Tudni kell ugyanakkor, hogy a gyermek súlyos betegsége, életveszélyes állapota esetén az orvosnak nemcsak joga, hanem kötelessége is folytatni a gyermek gyógykezelését.

Mit kell tenni előzetes bejelentés nélküli távozás esetén?

Előfordulhat olyan eset, hogy a távozás nem rendezett módon történik, az orvosi hazabocsátás vagy a törvényes képviselő nyilatkozata alapján. Az egészségügyi intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy saját biztonságuk érdekében a gyermekek ne távozhassanak önként, felügyelet nélkül az intézményből. Ha akár a gyermek egészségi állapota, akár életkora alapján veszélyt jelentene rá nézve a távozás, az intézmény dolgozóinak mindent meg kell tenniük azért, hogy biztonságban legyen a gyermek.

Külön törvényi felhatalmazás nélkül ugyanakkor az intézmény dolgozói fizikai kényszerítést és a személyi szabadság korlátozását nem alkalmazhatják a bejelentés nélkül távozó kiskorúval szemben. Ha például a beteg kiskorúnál nem áll fenn súlyos, életveszélyes állapot, akkor bár be nem jelentett távozása nem jogszerű, az intézmény annyit tehet, hogy haladéktalanul értesíti a törvényes képviselőt, illetve rögzíti az esetet a betegdokumentációban. Ez minden esetben, cselekvőképtelen és 16 évnél idősebb, korlátozottan cselekvőképes gyermek esetén is kötelezettsége az intézménynek.

Pszichiátriai ellátások során a törvényben szigorúan szabályozott esetekben a beteg érdekében a személyi szabadságot korlátozó intézkedések is történhetnek.

A házirend is hasznos

A szülőknek érdemes átolvasniuk az adott intézmény házirendjét is, ezek kitérhetnek olyan egyedi kérdésekre is, amikről jogszabályok nem rendelkeznek (ugyanakkor természetesen összhangban vannak a jogszabályok rendelkezéseivel).

Gyakori kérdés például, hogy az intézmény udvarán, tehát az intézményhez tartozó, ám szabad területeken milyen feltételek mellett tartózkodhatnak a beteg gyerekek. A legtöbb kórház erről úgy rendelkezik, hogy a gyermek felügyelet nélkül nem hagyhatja el az osztályt, szülői felügyelettel pedig akkor hagyható el az épület, ha a nővért értesítik, és nincs orvosi ellenjavallata annak, hogy a gyermek a szabadban sétáljon.

Jogszabály: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről