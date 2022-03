Ezekre figyeljen, ha allergiásként indul futóversenyen

Az edzettség mellett az aktuális pollenhelyzet és időjárás is hatással lehet a teljesítményére. Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus néhány pontban összefoglalta, mire figyeljünk a verseny előtt.

Allergiásként, sőt asztmásként sem kell lemondani a rendszeres sportolásról, de oda kell figyelni, hogy jól beállított kezeléssel kezdjünk el mozogni. A jól beállított kezelés azt jelenti, hogy tünetmentesek vagyunk, éjjel nem zavar az orrdugulás, nyugodtan alszunk. Nappal sem tör ránk köhögési vagy tüsszögő roham, nem kínoz a szem- vagy orrviszketés, az allergiás tünetek tehát az életminőségünket nem befolyásolják.

Megfelelő kezelés mellett még pollenszezonban is mozoghatunk a szabadban, igaz, hogy magas pollenkoncentráció mellett, szeles, meleg napokon inkább az edzőtermi edzést javasolt. Ám mivel azt, hogy a futóverseny idején hogyan alakul az időjárás, befolyásolni nem tudjuk, így jobb, ha extrém helyzetekre is felkészülünk.

Figyelje az aktuális pollenhelyzetet!

Allergiásként a versenyen nyújtott teljesítményünkre az aktuális napi pollenhelyzet is hatással lehet. Ebben az időszakban a főváros környékén az éger, a nyár, a szil, a kőris, a mogyoró és a tiszafafélék is tünetet okozhatnak. Aki a napokban indul versenyen, és allergiás valamelyik növényre, megfelelően beállított gyógykezelés nélkül könnyen kaphat tüsszögő vagy asztmás rohamot, ami miatt akár félre kell állnia, de az orrfolyás, orr- és szemviszketés is zavaró, miközben az ember az egyenletes mozgásra próbál koncentrálni.

Az időjárást is vegye számításba!

A pollenkoncentráció meleg, szeles napokon magasabb. Ha a verseny napján, vagy az azt megelőző napon esik, az eső „elmossa a polleneket”, az allergének koncentrációja ilyenkor rendszerint még alacsonyabb, így kedvezőbb az allergiások számára. Nem mindenkinek, hiszen az eső előtt, közben és után is jelentősen megemelkedhet a levegő páratartalma, ez sokaknál okoz nehézlégzést. A párás időjárás mellett megemelkedhet a gombaspórák koncentrációja is a levegőben, ami az arra érzékenyeknél allergiás tünetet okozhat. Ezeket nyilván mindenki kitapasztalja a felkészülés során, így a verseny napjára pontosan tudni fogja, hogy milyen időjárási körülmények mellett, milyen gyógyszereket kell a verseny előtt használnia, hogy a tünetei ne jelentkezzenek.

A verseny időpontja is sokat számít

A pollenkoncentráció nemcsak az időjárástól függ, egyes napszakokban is eltér. Városi környezetben, szeles napokon akár több féle pollen is tetőzhet délben. Kora reggel vagy este mindig alacsonyabb a levegőben szálló pollenmennyiség. A felkészülés során ehhez igazodhatunk, ám ha a verseny időpontja pont egy ilyen kényes időpontra esik, akkor erősebb tünetekre számíthatunk, így mindenképp érdemes allergológussal egyeztetni arról, hogy milyen hatékony készítményeket tud javasolni ilyen esetre.

Mit vigyen magával a versenyre?

Ha már az edzés során is használt pollenszűrő maszkot, a versenyen is segíthet csökkenteni a tüneteket.

A napszemüveg, a szem körül zárt védőszemüveg szintén hasznos eszköz a szembe jutó pollenek ellen.

A hosszabb távon indulunk, az arcunkat, orrunkat jó, ha időnként áttöröljük nedves kendővel, hogy az izzadtságra tapadt pollenektől megszabaduljunk.

Verseny előtt használjuk a bevált gyógyszereinket, a kezelőorvossal egyeztetett, időjárás és aktuális pollenhelyzet függvényében megadott módon.

Verseny után alapos arcmosás, tengervizes orrspray használata is javasolt.



Dr. Augusztinovicz Mónika, fül-orr-gégész, allergológus