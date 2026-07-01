A kiégés és első jelei, következményei

szerző: Sinkó Eszter, tudományos munkatárs - Mentis Pszichológiai Központ
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A kiégés (burnout) nem egyik napról a másikra alakul ki. A kutatások szerint egy lassú, fokozatos folyamat, amelynek már korai szakaszban is vannak felismerhető jelei. Ha ezeket időben észrevesszük, sokkal nagyobb eséllyel előzhetjük meg a komolyabb következményeket.

Mi is az a kiégés?

Sokszor csak annyit érzünk: „fáradt vagyok”. De mi van akkor, ha ez a fáradtság nem múlik el pihenés után sem?

A kiégés egy tartós stressz hatására kialakuló állapot, amely három fő területen jelenik meg:

  • érzelmi kimerültség – állandó fáradtság, energiahiány
  • cinizmus, eltávolodás – közöny, érdektelenség
  • csökkent hatékonyság érzése – „nem vagyok elég jó” érzés

A tudományos vizsgálatok szerint ezek a tünetek gyakran egymásra épülnek, és idővel erősítik egymást.

Hogyan alakul ki a kiégés?

A kiégés nem egy „be- vagy kikapcsolt” állapot, hanem egy folyamat. A legtöbb kutatás szerint ennek első lépése a tartós kimerültség, amit az érzelmi eltávolodás követ (pl. cinizmus formájában), végül teljesítményromlás tapasztalható. Fontos, hogy a folyamat általában kimerüléssel kezdődik, ez a legerősebb és legkorábbi jel.

Honnan tudhatjuk, hogy kiégésről van szó?

A kiégés első jelei sokszor alattomosak: könnyen összetéveszthetők egy stresszesebb időszakkal vagy egyszerű fáradtsággal. A különbség az, hogy ezek a tünetek tartóssá válnak, és egyre több területre hatnak ki.

Fizikai jelek

  • Állandó fáradtság, amely pihenésre sem múlik el, mintha a szervezet nem tudna regenerálódni.
  • Nehéz elalvás, gyakori felébredés vagy felszínes alvás. Kutatások szerint a kiégés és az alvásproblémák egymást erősíthetik.
  • Olyan testi panaszokban is megnyilvánulhat a kiégés, mint a fejfájás, izomfeszülés, gyomorproblémák, mivel a szervezet folyamatos „készenléti állapotban” marad.

Érzelmi jelek

  • Ingerlékenység, türelmetlenség: Olyan helyzetek is feszültséget váltanak ki, amelyek korábban nem okoztak gondot.
  • Motiváció csökkenése: Egyre nehezebb elkezdeni vagy befejezni a feladatokat, még azokat is, amelyek korábban fontosak voltak.
  • Érdektelenség, közöny (cinizmus): A munkához vagy akár más emberekhez való érzelmi viszony megváltozik: kialakulhat egyfajta „lelki távolság”.

Kognitív jelek

  • Koncentrációs nehézségek: Nehezebb figyelni, gyakrabban elkalandozik a gondolat, nő a hibázás esélye.
  • Döntési problémák: Egyszerű döntések is megterhelővé válhatnak, bizonytalanság jelenik meg.
  • Feledékenység: Apróbb dolgok kiesnek, romlik a rövid távú memória.

A kutatások szerint a kiégés már korai szakaszban hat az agyi működésre is: kimutatható memória- és végrehajtó funkciózavarokkal járhat.

Munkahelyi és életminőségbeli hatások

Teljesítmény csökkenése: A kiégés hatására romlik a koncentráció és a mentális teherbírás, ezért ugyanazok a feladatok több időt és energiát igényelnek, miközben nő a hibázás esélye.

Kiábrándulás: Idővel csökken a munka iránti elköteleződés, és az érintett elveszítheti annak értelmét, amit csinál, ami közönyhöz és motivációvesztéshez vezet.

Akár pályaelhagyás: Tartós fennállás esetén a kiégés növeli a munkahely elhagyásának szándékát, sőt akár teljes karrierváltáshoz is vezethet.

A kiégés egyik legnehezebb része, hogy önmagát erősíti. A több stressz nagyobb kimerültséget okoz, ami rosszabb teljesítményhez vezet, ez pedig még több stresszt okoz. A szakemberek ezt kétirányú folyamatként írják le: a stressz és a kiégés egymást erősítik.

Mi állhat a háttérben?

A kiégés kialakulásában több tényező játszhat szerepet:

  • túlzott munkaterhelés
  • kontroll hiánya
  • elismerés hiánya
  • értékkonfliktusok

Ezek tartós fennállása jelentősen növeli a kiégés kockázatát.

Mit tehetünk a kiégés ellen?

Figyeljünk a korai jelekre!

A kiégés megelőzésének kulcsa az időben történő felismerés: ha tartós fáradtságot vagy motivációcsökkenést tapasztalunk, érdemes már ekkor változtatni a terhelésen és a napi rutinon.

Tudatos stresszkezelés

A kutatások szerint az olyan stresszkezelési módszerek, mint a relaxáció, a mindfulness vagy a kognitív megküzdési technikák segíthetnek csökkenteni a kiégés tüneteit és javítani a mentális ellenállóképességet.

Határok kijelölése

Fontos megtanulni nemet mondani, és egyensúlyt teremteni a munka és a magánélet között, mert a tartós túlterhelés a kiégés egyik legfőbb kiváltó oka.

Támogatás keresése

A családi, baráti vagy szakmai támogatás bizonyítottan csökkenti a kiégés kockázatát, és segít kilépni a negatív spirálból.

A kiégés nem a gyengeség jele, hanem a tartós stresszre adott természetes reakció. Nem azt mutatja, hogy valaki „nem elég erős”, hanem azt, hogy túl sokáig túl nagy terhelésnek volt kitéve. Éppen ezért kulcsfontosságú a korai felismerés: minél hamarabb észrevesszük a figyelmeztető jeleket, annál nagyobb eséllyel tudjuk megállítani vagy visszafordítani a folyamatot.

Fontos, hogy a kiégés nem egyik napról a másikra alakul ki, és nem is egyik napról a másikra oldódik meg. Apró, tudatos változtatásokkal azonban lépésről lépésre visszaállítható.

Tipp Burnout teszt

Mentis Pszichológiai Központ logóSzerző: Sinkó Eszter, viselkedéselemző, tudományos munkatárs
Forrás: Mentis Pszichológiai Központ
Pszichológiai szolgáltatások Budapesten és Online
Weboldal: mentis.hu

Felhasznált források:

Frissítve: 2026.07.01. 04:03, Megjelent: 2026.07.01. 04:03
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Kiégés téma, Stressz téma

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