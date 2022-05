Kényszerbetegség, vagy inkább kényszeres személyiségzavar? Mi a különbség?

Kiváló teljesítményt nyújt, lelkiismeretes, jól teljesít a munkahelyén Nehezen hallja meg az építő kritikát Keresi az irányítást, és a rend mintáit, kapcsolatait is irányítani szeretné Olyan módon vágyik a perfekcionizmusra, hogy ez az erős késztetés megzavarja a feladatok tényleges elvégzését Hajlamos lehet arra, hogy képtelen eldobni a régi vagy értéktelen tárgyakat, vagy éppen fordítva; ami szerinte fölösleges tárgy az otthonában, azt kidobja, akkor is, ha esetleg nem az övé. Érzelmeivel visszafogottan vagy korlátozva viselkedik A szabályok betartása rugalmatlan, merev Előszeretettel készít feladatsorokat és listákat Másokkal való együttérzés és/vagy intim kapcsolatok fenntartásának nehézségei Rendkívüli elhivatottság a munkájuk iránt Nehezen adja oda tárgyait másoknak Tökéletességre van szüksége a legapróbb részletekben is Problémái lehetnek az önazonossággal és/vagy az önirányítással Problémákat tapasztalhat az irányítás feladása és a feladatok delegálása (másokra bízása) terén