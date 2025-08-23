A prosztatatályog tünetei, okai és kezelése
A prosztatatályog ritkán előforduló betegség, melynek felismerése nem mindig egyszerű. Milyen tünetek esetén gondoljunk rá? Hogyan kezelhető?
A prosztata vagy dülmirigy a férfiak szervezetében helyileg a húgyhólyag alatt helyezkedik el, többek közt az ondó termelésében vesz részt.
A prosztatatályog okai
Elsősorban bakteriális prosztatagyulladás a kiinduló eltérés. Súlyos esetben ennek szövődményeként alakulhat ki a tályog.
A prosztata fertőzései ritkán fordulnak elő, általában a húgyutak területéről kerül kórokozó a prosztatába, ritkán a vérben keringő baktériumok telepednek meg.
Szinte mindig gondolni kell hajlamosító tényezőre. Fiatal, egészséges férfiakban ritkán jelentkezik.
Nem megfelelő higiénia is állhat a hátterében.
Lehet társuló probléma is, például az immunrendszer működését rontó eltérés, szénhidrátháztartás-zavar, cukorbetegség, visszatérő húgyúti fertőzések, súlyos immunkárosodást okozó szisztémás vírusfertőzés, májzsugor, daganatos betegség, krónikus betegségek mellett.
A húgyvezetékben elhelyezkedő invazív eszközök, pl. katéter is hajlamosíthat rá.
Milyen tüneteket okoz a prosztatatályog?
- általános tünetek: rossz közérzet, elesettség, gyengeség
- vizelési inger, véres, gennyes, fájdalmas vizelés
- fájdalom az alhasban
- láz, hőemelkedés, hidegrázás
- hányinger, hányás
Hogyan derül ki a prosztatatályog?
- A prosztata végbélen keresztüli tapintásos vizsgálata (rektális digitális vizsgálat) felveti a gyanút.
- A vérkép utalhat fertőzésre.
- Vizeletvizsgálat szintén baktérium jelenlétét erősíti meg.
- Képalkotó (ultrahang, esetleg CT, MR) lokalizálja az eltérést.
A prosztatatályog kezelése
Kezelése függ attól, hogy van-e kiváltó eltérés, társbetegség, hol van és mekkora a tályog, milyen a beteg állapota.
Lehetőség szerint célzott antibiotikum szükséges a kórokozó ismeretében. Tenyésztés segíthet a célzott antibiotikum megválasztásában. Ha nem ismerjük a konkrét kórokozót, akkor akár több gyógyszer is adható egyszerre kombinált, szélesspektrumú antibiotikumokat választva.
Szükség lehet sebészi beavatkozásra is: a tályog megnyitására.
Prognózis
Minél hamarabb kerül felismerésre a prosztatatályog, annál könnyebben orvosolható, háttérbetegség, illetve hajlamosító tényező esetén lehet rosszabb a prognózis.
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus