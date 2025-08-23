A prosztatatályog tünetei, okai és kezelése

A prosztatatályog ritkán előforduló betegség, melynek felismerése nem mindig egyszerű. Milyen tünetek esetén gondoljunk rá? Hogyan kezelhető?

A prosztata vagy dülmirigy a férfiak szervezetében helyileg a húgyhólyag alatt helyezkedik el, többek közt az ondó termelésében vesz részt.

A prosztatatályog okai

Elsősorban bakteriális prosztatagyulladás a kiinduló eltérés. Súlyos esetben ennek szövődményeként alakulhat ki a tályog.

A prosztata fertőzései ritkán fordulnak elő, általában a húgyutak területéről kerül kórokozó a prosztatába, ritkán a vérben keringő baktériumok telepednek meg.

Szinte mindig gondolni kell hajlamosító tényezőre. Fiatal, egészséges férfiakban ritkán jelentkezik.

Nem megfelelő higiénia is állhat a hátterében.

Lehet társuló probléma is, például az immunrendszer működését rontó eltérés, szénhidrátháztartás-zavar, cukorbetegség, visszatérő húgyúti fertőzések, súlyos immunkárosodást okozó szisztémás vírusfertőzés, májzsugor, daganatos betegség, krónikus betegségek mellett.

A húgyvezetékben elhelyezkedő invazív eszközök, pl. katéter is hajlamosíthat rá.

Milyen tüneteket okoz a prosztatatályog?

általános tünetek: rossz közérzet, elesettség, gyengeség

vizelési inger, véres, gennyes, fájdalmas vizelés

fájdalom az alhasban

láz, hőemelkedés, hidegrázás

hányinger, hányás

Hogyan derül ki a prosztatatályog?

A prosztata végbélen keresztüli tapintásos vizsgálata (rektális digitális vizsgálat) felveti a gyanút.

A vérkép utalhat fertőzésre.

Vizeletvizsgálat szintén baktérium jelenlétét erősíti meg.

Képalkotó (ultrahang, esetleg CT, MR) lokalizálja az eltérést.

A prosztatatályog kezelése

Kezelése függ attól, hogy van-e kiváltó eltérés, társbetegség, hol van és mekkora a tályog, milyen a beteg állapota.

Lehetőség szerint célzott antibiotikum szükséges a kórokozó ismeretében. Tenyésztés segíthet a célzott antibiotikum megválasztásában. Ha nem ismerjük a konkrét kórokozót, akkor akár több gyógyszer is adható egyszerre kombinált, szélesspektrumú antibiotikumokat választva.

Szükség lehet sebészi beavatkozásra is: a tályog megnyitására.

Prognózis

Minél hamarabb kerül felismerésre a prosztatatályog, annál könnyebben orvosolható, háttérbetegség, illetve hajlamosító tényező esetén lehet rosszabb a prognózis.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus