Új szervvel élők UltraBalatonja - Szervátültetettek futása a hosszabb életért

A világon egyedülálló módon, 40 szervátültetett és 2 dializált futóból álló csapat rajtol holnap (május 11-én) reggel 7-kor Balatonfüredről, közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ) a különleges sporteseményre való felkészülés hírét a webbeteg.hu-val.

A Magyar Rekord kísérlet során egyben az új életre felkészítő programjukhoz is támogatást, adományokat kívánnak gyűjteni, mivel ez a szövetségi projektjük, támogatás hiányában, 5 évnyi sikeres munka után leállt.

Az UltraBalaton futás 221 km-es távját a 42 (szívátültetett, tüdőtranszplantált, vese- és májátültetett, művesekezelt és kombinált szervátültetett) versenyző azzal a céllal vállalta, hogy megmutassák, bizonyítsák a társadalom többi tagja számára, hogy ők is teljes életet él(het)nek. Az indulók között van, aki 21 km-es távot célzott meg, és van, aki váltóban 2 km-t próbál teljesíteni. A leghosszabb távot egy kombinált tüdő- és májtranszplantált fiatal férfi vállalta. A csapat legfiatalabb tagja egy 14 éves veseátültetett.

„Próbált Ön már új életet kezdeni? Szó szerint értve? Amikor már nincs alternatíva, mert elfogy a levegő vagy nem ver a szív?”– kérdezik az érintettek képviselői, nem is képletesen szólva, és hozzáteszik a lényegi üzenetüket: A szervátültetés életet ment, de az új élethez új életforma kell, amit pedig meg kell tanulni!

Az újfajta életnek a megtanulására készíti fel sorstársait a Magyar Szervátültetettek Szövetsége ingyenes Képzett Beteg Programja – adományokból, támogatásokból (ha kapnak). Nemcsak képzést folytatnak, hanem térítésmentes sportolási lehetőséget is igyekeznek biztosítani a rászorulóknak. Azonban a korábban elérhető 3-napos ingyenes program 5 év, 18 képzés és 700 résztvevő edukálása után leállt, mert elmaradt az anyagi segítség.

„Futóink erre a programra gyűjtenek most – a Balaton körüli futással láthatóvá téve magukat a többségi társadalom előtt – mialatt azt is meg akarják mutatni: új szervvel is lehet teljes életet élni” – tájékoztat Berente Judit, a Szövetség elnöke. „Minden ember életében kiemelt jelentőséggel bír a rendszeres sportolás, az egészséges táplálkozás. A szervátültetettek vagy a művese kezelésen részt vevők esetén azonban az átlagosnál is fontosabb, hogy mind a testmozgásra, mind a táplálkozásra nagyon figyeljenek. Orvosi kutatások, vizsgálatok szerint a rendszeres sportolás segítségével a beültetett szerv túlélését csaknem harmadával (30%-kal) meg lehet növelni”– hangsúlyozza az elnök. Az alábbi fontos szempontot is a figyelmünkbe ajánlva: „Mindazok a gyógyszerek, amelyeket a teljes további élet folyamán azért kell szedni, hogy a beültetett szerv ne lökődjön ki, számtalan mellékhatással jár(hat)nak, s ezek kellemetlen hatását a rendszeres mozgás segítségével igen hatékonyan lehet csökkenteni. Mi úgy szoktuk mondani, a láb mindig kéznél van!”

A szervátültetettek nagy része meg is hallja ezt az üzenetet – sokan nem is csak a szabadidős sportokban mérettetik meg magukat. Mindehhez igen komoly motivációt jelent számukra, hogy kétévente Világjátékon, a köztes években Európa Bajnokságon vehetnek részt. Idén Newcastle ad otthont a XXII. Szervátültetettek Világjátékának, itt a magyar sportolók 11 sportágban (röplabda, asztalitenisz, tenisz, tollaslabda, úszás, atlétika, bowling, kerékpár, triatlon, darts és petanque) állnak majd rajthoz.

Forrás:Fazekas Erzsébet, újságíró