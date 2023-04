Hogyan tároljuk helyesen gyógyszereinket?

A gyógyszer minőségét a lejárati idejéig a megfelelő tárolási körülmények (hőmérséklet, páratartalom) betartása mellett tudja csak a gyártó garantálni.

Ezért fontos, hogy a gyógyszerforgalmazás úgynevezett zárt láncban történik: gyógyszergyártó–nagykereskedő–patika, mert végig biztosítani kell a megfelelő körülményeket, melyeket a gyógyszerek törzskönyvezésekor (ami alapján forgalomba hozható lesz az adott gyógyszer) rögzítenek. Ennek biztosítására a gyógyszertárak például úgynevezett hőmérséklet-ellenőrzési naplót vezetnek, naponta ellenőrzik a patikában lévő különböző gyógyszertárolási helyek hőmérsékletét.

A gyógyszer helyes tárolásának feltételei megtalálhatók a készítmény külső csomagolásán és a betegtájékoztatóban is. A lejárati időt még a belső csomagoláson is megtalálhatjuk, mindig a feltüntetett hónap utolsó napjáig alkalmazható a gyógyszer.

Az otthoni gyógyszertárolás alapszabályai

Amikor megvásároljuk a gyógyszereket, annak „felelőssége”, hogy a gyógyszer minősége ténylegesen megfeleljen a lejárati ideig, már ránk hárul. A gyógyszerek tárolásának alapszabálya, hogy eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen, gyermekektől és háziállatoktól elzárva kell tárolni! De nézzük részletesebben!

Figyeljünk a hőmérsékletre!

A legtöbb gyógyszer úgynevezett szobahőmérsékleten, 15-25 oC között, de legfeljebb 30 oC-on tartandó. Ebbe a csoportba azok a gyógyszerek tartoznak, amelyek nem igényelnek különleges tárolási körülményeket. Ide soroljuk például a tablettákat, kapszulákat, de a kúpokat, szemcseppeket sem szabad magától értetődően hűtőszekrénybe helyezni, hanem a betegtájékoztatóban leírtak, gyógyszerészünk által elmondottak szerint kell tárolnunk. Ide tartozhatnak még oldatok, szirupok is, ezeknél viszont figyelni kell arra, hogy felbontás után meddig tarthatóak el, ezért a felbontás idejét érdemes az üvegre feljegyezni. Szirupokat, melyeket felbontatlanul szobahőmérsékleten kell tárolni, felbontás után sokszor kell hűtőbe tenni. Ha a hatóanyag por formájában van forgalomban, és nekünk kell belőle a betegtájékoztató szerint pl. szuszpenziót készíteni, azt már lehet, hogy 2-8 oC között kell tárolni (pl. antibiotikumtartalmú szuszpenziók).

És itt már át is tértünk egy másik csoportra, a hűtőszekrényben (2-8 oC között) tartandó készítményekre. Ezekre már nagyobb figyelmet kell fordítani, mert egyrészt nem fagyhatnak ki. Kifagyás akkor fordulhat elő, ha nem elkülönítettem egy zárt tárolóban tartjuk a készítményt a hűtőben, mert ekkor odafagyhat a hűtő hátsó oldalához. Érdemes a hűtószekrényben egy hőmérőt is tartani, hogy ellenőrizzük a megfelelő hőfokot, mert véletlenül is elállítódhat a hűtőszekrény hőfokszabályozó gombja, vagy áramkimaradás miatt felmelegedhet a hűtő. A hűtő ajtajában azért nem szabad ezeket a készítményeket (leginkább cukorbetegek inzulinjai, védőoltások) tartani, mert ott sokszor magasabb a hőmérséklet, mint 8 oC fok, ott inkább a hűvös helyen tartandó készítményeket – amiből viszonylag kevés van – lehet tartani.

Meleg időben ezeket a készítményeket érdemes hűtőtáskában elhozni a gyógyszertárból. Inzulinos betegek mindig csak a már használni kezdett készítményt vigyék magukkal a napközbeni beadáshoz. A használatban lévő injekciós tollat és patront vagy előretöltött injekciós tollat 28 napig szobahőmérsékleten (legfeljebb 30 °C-on) lehet tárolni. Ekkor már ne tegyük vissza a hűtőszekrénybe, és figyeljünk arra, hogy hova tesszük, amikor magunkkal visszük. Fontos, hogy ne érje direkt hőhatás vagy közvetlen napsugárzás.

Figyeljünk a páratartalomra is!

A megfelelő páratartalom 40%-os a gyógyszerek eltartásánál. Így egyértelmű, hogy nem a fürdőben van a helyük.

Védjük a fénytől gyógyszereinket!

A fénytől való védelem leginkább a napfénytől való védelmet jelenti, és leginkább nyáron fontos, hogy a gyógyszereket ne tartsuk ablak mellett, ne tegyük ki direkt fénynek. Még egy amúgy szobahőmérsékleten tartandó kúp is tönkre mehet a napsugárzás miatti melegben, ha a kocsi ablakába tesszük kiváltás után.

A gyógyszereket úgy tároljuk, hogy gyermekeink, házikedvenceink ne férhessenek hozzá!

Azt hiszem, nem is kell magyarázni, hogy milyen következménye lehet, ha a gyermekünk vagy házikedvencünk hozzájut a gyógyszertároló dobozhoz, és „megkóstolja” valamelyik gyógyszert. Érdemes a tároló helyet úgy kiválasztani, hogy kisgyemekünk és házikedvencünk bármilyen leleményes és mozgékony, ne juthasson hozzá!

Már a gyógyszer kiváltásakor is legyünk körültekintőek!

Már a gyógyszerek kiváltásakor érdemes megfontolni, hogy pl. hideg időben vagy nyári kánikulában a gyógyszereinket akkor váltsuk ki, ha rögtön haza is tudjuk vinni, ahol biztosított a megfelelő eltartási körülmény. Pl. ha egy inhalátoros készítmény tartálya, amelyben túlnyomás van, hideg, akkor a gyógyszer hatása is csökkenhet.

Ne használja a készítményt, ha arra utaló jelet észlel, hogy megváltozott a minősége!

Ha bármilyen változást tapasztalunk az alkalmazott készítményeknél: színben, állagban, küllemben, vagy elfolyósodik, az oldat zavaros lesz, vagy üledékes az eddigiektől eltérően, ne használjuk a készítményt, mert valószínűleg a minősége megváltozott, aminek következménye a hatás elmaradása vagy nem kívánt hatás lehet.

Maradék gyógyszerek tárolására vonatkozó szabályok

Nem mindegyik készítményt használjuk el teljesen egy adott betegség alatt. Ennek kapcsán érdemes odafigyelni néhány szempontra:

A felbontott orrspray-t, ha marad benne, fúvókáját lemosva, kórokozóktól mentesen, kupakját visszatéve tároljuk.

Szemcseppeket azonban, elsősorban a gyógyszeres hatóanyag-tartalmúakat, ha meggyógyultunk, a patikában kihelyezett lejárt gyógyszereknek való dobozba kell helyezni, akkor is ha maradt még benne.

Tubusos kenőcsök esetén érdemes eltétel előtt kinyomni belőle egy kis részt, és letisztítani a tubust és a kupakot is.

"Megmaradt" gyógyszereink közül csak a nem receptköteleseket tároljuk, illetve a receptkötelesek közül csak azokat, amelyekről tudjuk, hogy krónikus panaszaink miatt még alkalmaznunk kell majd (utóbbira példa az allergiaellenes receptköteles orrspay-k).

Receptköteles gyógyszert alkalmazni csak orvosi tanácsra lehet! Ne kezeljük az otthon tárolt gyógyszereinkkel ismerőseinket! Ezt hagyjuk azokra, akiknek ez a szakterülete: orvosokra, gyógyszerészekre.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész