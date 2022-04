Női fertőzések diagnosztikája gyorstesztekkel

A terhességi gyorstesztek és a COVID-tesztek használata ma már mindennapossá vált, és sok nő ismerkedik új, női gyorstesztekkel is, amelyek azonnali, pontos eredményt adnak kisebb költségek mellett. (x)

Egy női fertőzés szakorvosi diagnózisa hetekbe, de minimum napokba és súlyos tízezrekbe kerül. Be kell jelentkezni nőgyógyászhoz, laborvizsgálatot kell csináltatni, megvárni az eredményét, közben átélni a bizonytalanság érzését. Fertőzésgyanú esetén napjainkban azonban már gyorstesztek is rendelkezésre állnak annak kiderítésére, hogy mi okozza a panaszokat.

Mikor érdemes Chlamydia-gyorstesztet alkalmazni?

A leggyakoribb nemi úton terjedő fertőző betegség a Chlamydia trachomatis. A Semmelweis Egyetem adatai alapján 89 millió esetet regisztrálnak évente a világon. A Chlamydia egy baktérium okozta fertőzés. A fertőzött nők háromnegyede tünetmentes, ezért igen gyors a terjedése, a partnerek tudtukon és akaratukon kívül fertőzik meg egymást. Minden aktív nemi életet élő felnőttet érinthet, akik egy korábbi kapcsolatukból örökölhetik a fertőzést. Azok között még gyorsabban terjed, akik gyakrabban váltanak szexuális partnert, a fiatalok így különösen veszélyeztetettek. Bár nemi betegségként tekintünk rá, de vannak különböző típusai, amelyeket szexuális érintkezés nélkül, például egy uszodában is elkaphatunk. Ez például akut (uszodai) kötőhártya- illetve húgycső és nyálkahártya gyulladással járhat.

A Chlamydia és más női gyorstesztek gyártására szakosodott osztrák CARE Diagnostica GmbH hazai képviselője, az A-Lab Pharma operatív igazgatója, Rubin Szilvia szerint, ha a fertőzést nem kezelik, a kórokozók akár évekig fennmaradhatnak a petevezetékben és a belső nemi szervekben, krónikus fertőzést okozva, ami azért nagyon veszélyes, mert kezeletlenül meddőséget és méhen kívüli terhességet is okozhat. A szülés közben a szülőcsatornán áthaladó magzat is megfertőződhet, ami szemgyulladást, tüdőgyulladást vagy akár vakságot is okozhat a csecsemő számára.

Az alábbi tünetek esetén feltételezhetjük, hogy a Chlamydia áll a háttérben: gyakori vizelési inger, fájdalmas vizelés, alhasi fájdalom, közösüléskor fellépő fájdalom vagy sárgás, nyákos váladék. Ekkor érdemes otthonunk kényelmében önvizsgálatot tartani a viola® Chlamydia immunológiai gyorsteszt segítségével. A tesztet könnyű elvégezni egy tampon segítségével, majd az ebből kinyert oldatból két cseppet kell a tesztkazettába cseppenteni, és 15 percet várni.

A teszt pozitív eredményéről tanácsos értesíteni a partnert is, hogy ő is minél hamarabb felkeressen egy orvost a fertőződés ellenőrzésére.

Húgyúti fertőzés: otthonunkban is kimutatható

A húgyúti fertőzés egy gyulladással járó megbetegedés, melyet baktériumok, vírusok, paraziták gombák okozzák, leggyakrabban az E. coli baktérium a felelős. A szakirodalom szerint a magyar lakosság négyötöde életében legalább egyszer átesik rajta. Leginkább a nőket érintik, mivel a rövid húgycső kedvez a baktériumok húgyúti megtelepedésének, könnyebben és gyorsabban jutnak fel a kórokozók.

Húgyúti fertőzés lehet alsó (húgycső, húgyhólyag) illetve felső (vesevezeték és vesék), a tünetek is ennek megfelelően változhatnak. Ráadásul egyéb kockázati tényező is szerepet játszik a húgyúti gyulladás kialakulásában, pl. az immunrendszer gyengülése, változó kor, krónikus betegségek, várandósság, stb.

A kétféle fertőzés megkülönböztető tünetei A Chlamydia tünetei A húgyúti fertőzés tünetei méhnyak gyulladása miatti alhasi fájdalom alhasi fájdalom hüvelyi folyás, viszketés gyakori vizelési inger friss piros vérzés égető érzés vizeléskor erős menstruációs vérzés zavaros vizeletszín kismedence gyulladása kellemetlen szagú vizelet végbél gyulladása véres vizelet here- és alhasi fájdalmak (férfiaknál) fájdalom prosztata- és a mellékhere-gyulladás (férfiaknál) teltségérzet

Tünetek esetén a myCARE® Húgyúti fertőzés gyorsteszttel könnyen lehet bizonyosságot szerezni. A teszt a vizeletben normális esetben nem kimutatható fehérje, fehérvésejt és nitrit jelenlétét mutatja ki. Ha a vizeletbe mártott teszten bármelyik csík egy percen belül elszíneződik, akkor a teszt pozitív, és mindenképp érdemes orvossal egyeztetni.

A betegség általában könnyű lefolyású, az orvos által felírt antibiotikummal kezelhető.

A hüvely kényes pH egyensúlya

A hüvely savas pH-ja kiemelkedően fontos védelmet jelent a kórokozók elleni védelemben. A megfelelő kémhatás a kórokozók számára negatív feltételeket teremt, nem képesek ilyen közegben megfelelően szaporodni, így még ha be is jutnak, a 3,8-4,4 közötti pH érték megakadályozza, hogy megtelepedjenek és elszaporodjanak. Mindezt a hüvelyben élő Laktobacilusoknak köszönhető, amelyek előállítják ezt a közeget.

Ha valamilyen probléma miatt (pl. antibiotikumos kezelés, túlzásba vitt intimhigiénia) a hüvelyflóra egyensúlya felborul, akkor a hüvely savassága csökken, ez pedig lehetőséget teremt a kórokozók (különböző gombák és baktériumok) elszaporodásának. A legyakoribb tünetei a viszketés, égő érzés, szárazság, fokozott hüvelyfolyás, szagos hüvelyváladék. Várandós nőknél ráadásul nemcsak kellemetlen, de veszélyes tüneteket is okozhat: koraszülést, korai burokrepedést, a magzatvíz elfertőződését és a magzat bakteriális fertőzését.

Szerencsére a felborult egyensúlyt könnyű ellenőrizni. A patikákban is beszerezhető viola® Hüvelyi pH teszt az aktuális pH értéket sávosan megmutató gyorsteszt. Segítségével egyszerűen választ kapunk arra, hogy a kémhatás a megfelelő zónában van-e. Ha minden rendben, akkor megnyugodhatunk, ha eltolódott a kóros tartományba, akkor pedig konzultáljunk az orvosunkkal az egészséges flóra visszaállításáról.

Minél korábbi stádiumban kezdődik a kezelés, annál gyorsabb és biztosabb a gyógyulás.

