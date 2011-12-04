Üszögterhesség (mola terhesség)

Az üszögterhesség – más néven mola terhesség – a méhlepény jóindulatú tumorrá fejlődése. Akkor következik be, mikor a megtermékenyített petesejt egy extra adag apai kromoszómát tartalmaz, s így a normális esetben méhlepénnyé váló sejtek szőlőfürtszerű ciszták halmazává alakulnak.

A mola terhesség súlyos szövődményekkel járhat, és korai kezelést igényel!

Az üszögterhesség típusai

A teljes üszögterhesség során nincs embrió vagy normál placentaszövet, míg a részleges üszögterhesség során van egy rendellenes embrió, és néhány normál placentaszövet is. Az embrió ugyan elkezd fejlődni, ám mivel genetikailag rendellenes, elhal.

Az üszögterhesség tünetei, jelei, felismerése

Az üszögterhesség először a normális terhesség tüneteit mutatja, ám vannak a rendellenességre figyelmeztető jelek, melyek a következők:

sötétbarna vagy élénkvörös, egyre erősödő hüvelyi vérzés az első trimeszterben

súlyos hányinger és hányás

a terhességi korhoz képest gyors méhnövekedés

preeklampszia – terhességi mérgezés, mely miatt magas a vérnyomás és a vizelet fehérjeszintje

szőlőszerű ciszták a hüvelyben vagy a petefészkekben

fokozott pajzsmirigyműködés – tünetei a gyors szívdobogás, nyugtalanság, idegesség, súlyvesztés, laza széklet, kézremegés, melegre való intolerancia, nyirkos bőr, hőemelkedés

kismedencei nyomás vagy fájdalom, alhasi görcsök

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Az üszögterhesség oka

Az üszögterhesség pontos kiváltó oka ismeretlen, lényeges ismertetője a kórosan megtermékenyített petesejt. Az emberi sejtek normálisan 23 pár kromoszómát tartalmaznak. Minden pár kromoszóma egyik fele az apától származik, ám a teljes mola terhesség esetén a megtermékenyített petesejt minden kromoszómája az apától származik. Röviddel a megtermékenyítés után az anyai kromoszómák megsemmisülnek, és az apai kromoszómák duplikálódnak.

A részleges mola terhességnél az anyai kromoszómák nem tűnnek el, de az apától származóak megduplázódnak. Ennek eredményeképpen az embrió 69 kromoszómával rendelkezik a 46 helyett. Ez abban az esetben lehetséges, ha az apa kromoszómái megduplázódnak, vagy két spermium termékenyíti meg ugyanazt a petesejtet.

Rizikófaktorok

Az üszögterhesség ritka, körülbelül 1 eset jut 1000 terhességre. Legfőbb kockázati tényezői a következők:

Anyai életkor – Az üszögterhesség gyakoribb a 20 év alatti és a 40 év feletti anyák esetében

Korábbi üszögterhesség – Egy korábbi üszögterhesség esetén nagyobb egy újabb kockázata.

Korábbi ikerterhesség vagy vetélés

Etnikai hovatartozás – A mola terhesség gyakoribb a délkelet-ázsiai nők körében

Szövődmények

Az üszögterhesség eltávolítása után előfordulhat, hogy az esetlegesen visszamaradt moláris szövetdarab tovább növekszik. Ez az úgynevezett perzisztens terhességi trofoblaszt betegség (GTD), mely az üszögterhességen átesett nők 20%-át érinti.

A GTD egyik jele a megnövekedett HCG-szint a mola terhesség eltávolítása után. Egyes esetekben az invazív mola mélyen behatol a méhfal középső rétegébe, mely jele a hüvelyi vérzés. A GTD szinte mindig sikeresen kezelhető, leggyakrabban kemoterápiával, súlyos esetben pedig a méh eltávolításával (hiszterektómia).

Ritkán a GTD rákos formája, az úgynevezett koriokarcinóma fejlődik ki, mely más szervekre is átterjedhet. A koriokarcinóma sikeresen kezelhető rák elleni készítményekkel.

Az orvosnál

Annak érdekében, hogy az orvosi vizsgálaton a lehető legtöbb információt megkapja a betegségről, összeírtunk néhány segítő tippet:

Mielőtt elmegy az orvoshoz

írja le a tüneteit, beleértve, hogyan kezdődött, és idővel hogyan változott az állapota.

Fontos az utolsó menstruáció időpontja is.

Írja össze, milyen gyógyszereket, vitaminokat, étrend-kiegészítőket szed.

Jegyezze le, milyen kezelt betegségei vannak.

Írja össze azokat a kérdéseket, melyeket fel szeretne tenni az orvosnak az állapotával kapcsolatosan.

Vizsgálatok, diagnózis

Ha az orvos üszögterhességre gyanakszik, vérvizsgálatot fog kérni a HCG-szint mérésére, emellett valószínűleg ultrahangvizsgálatra is sor kerül.

A teljes üszögterhesség már 8-9 hetes korban kimutatható, jelei az embrió vagy magzat hiánya, a magzatvíz hiánya, vastag, cisztás méhlepény, mely szinte kitölti a méhet, petefészekciszták.



Részleges üszögterhesség során az ultrahang vastag, cisztás placentát, alacsony magzatvízszintet, illetve fejlődésben visszamaradt magzatot jelezhet.



Ha az orvos üszögterhességet gyanít, egyéb egészségügyi problémákra (preeklampszia, hipertireózis, vérszegénység) utaló tesztet is kér.

Kezelés

Az üszögterhesség nem hordható ki, mint egy normális terhesség, a komplikációk elkerülése érdekében a moláris szövetet mielőbb el kell távolítani. Ha a szövetek túlzottan kiterjedtek, és nincs vágy egy újabb, jövőbeli terhességre, a méhet eltávolítják.

A méhkaparás után hetente ellenőrzik a vér HCG-szintjét, aminek teljes kiürülése akár 3 hónapot is igénybe vehet. Amennyiben a HCG-szint továbbra is magas, további kezelésekre van szükség. A HCG-szint ellenőrzését általában a mola terhesség megszakítása után még 6-12 hónapon át folytatják, hogy biztosak legyenek abban, nem maradt bent kóros szövetdarab. Mivel egy újabb terhesség megnehezítené a HCG-szint ellenőrzését, az orvos általában azt javasolja, hogy egy évet várjanak a következő terhességgel.

Egy újabb terhesség során a kockázatok elkerülése érdekében fontos a mielőbbi ultrahangvizsgálat és állapotellenőrzés!

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: Mayo Clinic

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus