Létezik egy rejtélyes betegség, amiről inkább azt kellene mondani, hogy retrospektíven felismert állapot. A talk and die szindróma jelentése: beszél és meghal.

A szindróma lényege, hogy banális fejsérülés következtében a sérülést szenvedett személy állapota átmeneti tünetmentes periódus után hirtelen és sokszor nagyon gyorsan súlyos állapotba kerül.

A szindróma régóta ismert az egészségügy köreiben, ezért tartanak megfigyelés alatt minden fejsérülést elszenvedett személyt átlagosan 24 óráig. A jelenség oka, hogy a fejsérülést kiváltó ok olyan elváltozásokat okoz a koponyán belül, amely kezdetben nem ad tüneteket, viszont később gyors állapotromlást, súlyos tüneteket produkál, nem egyszer halálos kimenetellel végződik.

Változatos tünetek, súlyos következmények

Például a sérült fejfájásra kezd panaszkodni, romlik a látása, beszéde, mozgása, gondolkodása megváltozik, tudata elhományosul, kómába esik.

A tünetek igen változatosak lehetnek és a lefolyásuk sem egyforma: jelentkezhetnek hamarabb, később, enyhébb vagy súlyosabb formában, illetve az állapotromlás lehet gyors vagy lassú. A nyúltvelői képletek sérülése következtében leállhat a légzés, keringés, és a sérült agyhalál állapotába kerül.

A talk and die szindróma kiváltója lehet a fejsérülés következtében kialakuló epidurális vagy subdurális vérzés (vérzés a koponya és az agyállomány közötti térben).

Epidurális vérzéskor a vérzés a koponya és az agyat borító agyburkok, subdurális vérzés esetén a vér az agyburkok és az agyállomány között halmozódik fel. Agyi vagy agyalapi artéria megrepedése is állhat a háttérben.

A verőerek megrepedése végzetes lehet

A verőerek megrepedése ilyen esetben előzetes, fel nem ismert kórállapotok talaján alakul ki. Ha az artéria fala valamilyen ok miatt vékonyabb, egy esetleges sérülés következtében könnyebben átszakad, ezzel agyvérzést okozva. Az artárián található kiöblösödés (aneurysma) is megrepedhet.

Az ún. arteriovenosus malformációk lényege, hogy a verő- és gyűjtőerek szerkezete, a köztük lévő kapillárishálózattal együtt egy szakaszon kevésbé jól strukturált, sérülés következtében könnyebben károsodik, szakad.

Vérzékenységre hajlamosító állapotok is vezethetnek talk and die szindrómához: fejsérülés következtében egy esetleges károsodás, mely normális véralvadással a szervezet által könnyen korrigálható, vezethet súlyos további károsodásokhoz. Tehát a talk and die szindróma gyakran már meglévő, előzőleg nem felismert kórállapotok talaján következik be.

Az agyi sérülések utáni orvosi megfigyelés életmentő lehet

A megelőzés a fejsérülés utáni szoros orvosi, intézetben történő megfigyelést jelenti.

A koponyáról és az agyról készülő képalkotó eljárások kivédhetik a súlyos tünetek kialakulását, hiszen ezen felvételeken legtöbb esetben azonosítható a későbbi tünetekért felelőssé tehető elváltozás.

Ám ilyen vizsgálatok korai tünetek hiányában rutinszerűen nem történnek. Viszont ha a sérült orvosi ellenőrzés alatt áll, a legelső figyelmeztető jelek fellépése esetén azonnali kezelést kaphat, hogy az állapotromlás és az esetleges katasztrofális kimenetel megelőzhető legyen.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos