Keresse fel orvosát rendszeresen, ha Ön cukorbeteg, vagy az immunrendszere károsodott, illetve azonnal forduljon orvoshoz, ha valamilyen szokatlan panaszt észlel végtagjaiban! Korai kezelés esetén van a legnagyobb esély a további idegkárosodás megelőzésére!

Perifériás neuropátia - A téma cikkei 2/1 A perifériás neuropátia és tünetei

2/2 A perifériás neuropátia kezelési lehetőségei

A perifériás neuropátia nem egyetlen betegség, hanem sokkal inkább egy állapot, aminek számos oka lehet. A diagnózis felállításához orvosa valószínűleg ki fogja kérdezni a panaszairól, a korábbi és jelenlegi betegségeiről. Megnézi az ínreflexeket, az izomerőt, az izomtónust, az érzőképességet, a tartását és mozgásának rendezettségét (koordináció).

Orvosa vérvizsgálatokat (a rutinvizsgálatokon kívül a B 12 -vitamin-szint meghatározását is), vizeletvizsgálatot, pajzsmirigy funkciós vizsgálatot is javasolhat, ezen túl elektromiográfiára ((EMG) ennek során az izmok által kibocsátott elektromos jeleket elemzik) és ún. kiváltott potenciál vizsgálatra (meghatározzák, hogy milyen gyorsan tudják az idegek az elektromos jeleket elvezetni) is szükség lehet.

Orvosa idegbiopsziát is javasolhat, amelynek során az ideg egy kis részét eltávolítják és megvizsgálják, van-e benne valamilyen eltérés. Még az idegbiopszia sem mutatja azonban mindig ki, mi áll az idegkárosodás hátterében.

A háttérben álló betegség kezelése

A kezelés célja, hogy a háttérben álló okot megszüntessék, a károsodást helyreállítsák és a tüneteket enyhítsék. Ha orvosa nem tudta kideríteni, mi áll a neuropátia hátterében, akkor számos gyógyszer kipróbálásával próbálhat a tüneteken enyhíteni.

Egy krónikus betegség kezelése nem biztos, hogy megszünteti a neuropátiát, de kulcsszerepet játszhat a kezelésben.

Cukorbetegség. Ha Önnek cukorbetegsége van, orvosával együtt megkísérelhetik a vércukorszint normál tartományban tartását. A normál vércukorszint jótékony hatású az idegeket nézve, bár a tünetek eleinte romolhatnak, mielőtt elkezdenének javulni.

Vitaminhiány. Ha a neuropátia hátterében vitaminhiány áll, akkor nagy valószínűséggel a tünetek a hiány megszüntetése után gyorsan javulnak. Orvosa B12 injekció adását javasolhatja néhány napon keresztül, majd havonta egyszer. Ha kiderül, hogy vészes vérszegénységben szenved, akkor rendszeres injekciókra lesz szüksége élete végéig.

Autoimmun betegségek. Ha neuropátiáját egy gyulladásos vagy autoimmun folyamat okozza, a kezelés célja az immunrendszer megfékezése lesz.

Az ideg nyomódása. Azokban az esetekben, amikor a neuropátia az idegre gyakorolt nyomás eredményeként alakul ki, a kezelés célja a nyomás megszüntetése. Ehhez előfordulhat, hogy ergonómiás székre, asztalra, klaviatúrára lesz szükséges otthon vagy a munkahelyén, változtatnia kell azon, hogy hogyan fogja meg a készülékeket, továbbá bizonyos tevékenységeket, sportokat abba kell hagynia. Elképzelhető, hogy műtéti kezelésre lesz szükség.

Alkohol, toxikus anyagok vagy gyógyszerek. Az alkohol, egyes toxikus anyagok illetve gyógyszerek alkalmazásával kialakulhat neuropátia, éppen ezért kritikus fontosságú, hogy hagyja abba a gyógyszer szedését és az alkoholfogyasztást, továbbá próbálja meg kiiktatni a környezetéből a toxint.

Hirdetés

Gyógyszeres kezelés

A neuropátiás fájdalom enyhítésére az alábbi gyógyszerek szolgálnak:

Lehetséges mellékhatások Vannak gyógyszerek a fájdalmas tünetek kezelésére, azonban ezeknek komoly mellékhatásai lehetnek, különösen hosszú időn keresztül szedve őket. Ha rendszeresen szed fájdalomcsillapítókat, ide értve a vény nélkül kapható gyógyszereket is, beszélje meg ezek előnyeit, illetve hátrányait orvosával!

Fájdalomcsillapítók. A nem-szteroid gyulladáscsökkentők (pl. acetaminofen, aszpirin, ibuprofen) általában enyhítenek az enyhe tüneteken. Ha azonban hosszú időn keresztül nagy dózisban szed nem-szteroid gyulladásgátlókat, akkor mellékhatásként émelygés, hasfájás, vérzés, sőt fekély is kialakulhat.

Antiepilepsziás gyógyszerek. Egyes gyógyszerek (pl. gabapentin, carbamazepine, phenytoin) alkalmasak a szaggató fájdalom kezelésére is. A mellékhatások közé tartozhat az álmosság és a szédülés.

Lidocain tapasz. A tapaszban az érzéstelenítő lidocain van. Olyan helyre kell felrakni, ahol a fájdalom a legintenzívebben jelentkezik. Maximum egy nap három tapaszt lehet használni. Ennek a kezelésnek szinte nincs semmiféle mellékhatása, kivéve, hogy egyes betegeknél a tapasz helyén kiütés alakul ki.

Kutatások A perifériás neuropátia kezelésével kapcsolatosan jelenleg is folynak a kutatások. Próbálnak olyan idegnövekedési faktort kifejleszteni, melynek hatására az idegek gyorsabban jönnek helyre. Sajnos jelenleg nincs még olyan módszer, amellyel az idegkárosodás biztosan visszafordítható, de a szervezet valamilyen mértékben képes helyreállítani az idegeket, ha a károsító tényezőket eltávolítják.

Klasszikus (triciklikus) antidepresszánsok. A triciklikus antidepresszánsok (pl. amitriptyline, nortriptyline, despiramine, imipramine) a mérsékelt vagy súlyos tüneteket azáltal enyhítik, hogy áthangolják az agy fájdalomérző területét. A gyakori mellékhatások közé tartozik a gyógyszerek szedése mellett kialakuló álmosság, fáradtság, szájszáradás, émelygés, székrekedés és hízás. A mellékhatások csökkentésére orvosa csökkentheti a készítmény dózisát, majd miután megszokta, fokozatosan újra emelni fogja azt. Ha Önnek álmatlansága van, az antidepresszáns álmosító hatása még hasznos is. Ha kevesebb mellékhatást szeretne (és meg tudja fizetni a magasabb költséget), ún. szelektív szerotonin visszavétel (reuptake) gátlók jöhetnek szóba (pl. a paroxetine, fluoxetine).

Egyéb gyógyszerek. A kábító fájdalomcsillapítók (pl. kodein, oxcodon) hatékonyan csökkentik a fájdalmat, azonban számos nem kívánt hatással járnak együtt, ide értve a hozzászokást, ami miatt a kábító fájdalomcsillapítók nem elsőként választandó szerek. A mexiletine eredetileg szívritmus zavarra kifejlesztett gyógyszer volt, de segíthet az égő fájdalom kezelésében.

Terápiás módszerek

Néhány gyógyszermentes terápia és technika segíthet a fájdalomcsillapításban. Az orvosok gyakran alkalmazzák ezeket a gyógyszerekkel együtt, de hatékonyak lehetnek önmagukban is.

Transzkután elektromos idegstimuláció (TENS). Orvosa ezt akkor javasolhatja, ha szeretné meggátolni a fájdalomérzet eljutását az agyba. A TENS vékony elektródák segítségével elektromos jeleket juttat az idegpályákra. Noha ez biztonságos, fájdalommentes eljárás, nem mindenkinél és nem minden típusú fájdalomra hatékony.

Biofeedback. A kezelés ezen formájában egy speciális készülék segítségével megtanítják Önt bizonyos szervezeti reakciók szabályozására, melynek eredménye a fájdalomcsökkenés lesz. Ezt követően meg fogja tanulni mindezt magától is szabályozni. A biofeedback technikát gyakran kórházi körülmények között lehet elsajátítani.

Akupunktúra. A krónikus fájdalom kezelésére az akupunktúra hatékony lehet, ám nem valószínű, hogy azonnali hatást produkál.

Hipnózis. Számos felnőtt hipnotizálható, azonban ahhoz, hogy a hipnózis hatékony legyen, Önnek is hajlandóságot kell erre mutatnia. A hipnózis alatt olyan utasításokat fog hallani, amelyek segítségével csökkenhet a fájdalomérzete.

Relaxációs technikák. A fájdalmat okozó izomfeszülés enyhítésére tervezett relaxációs technikák közé tartozik például a mély lélegzetvétel, a vizualizáció. Ilyenkor el kell önmagát képzelnie, ahogy lebeg, vagy valamilyen trópusi szigeten van. Jó módszer a jóga és a meditáció is. Ezek csoportos foglalkozás keretében is végezhetők, de kazetták, illetve könyvek is segíthetnek.

Hogyan előzhető meg a perifériás neuropátia? A perifériás neuropátia a leghatékonyabban úgy előzhető meg, ha minden okként szóba jöhető betegségét gondosan kezeli.

Attól függetlenül, hogy van-e a háttérben valamilyen megbetegedés, táplálkozzon egészségesen, azaz egyen sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát és sovány húst! A legjobb B 12 -vitamin-forrás a hús, a hal, a tojás, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek és a különböző dúsított gabonapelyhek.

-vitamin-forrás a hús, a hal, a tojás, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek és a különböző dúsított gabonapelyhek. Amennyire csak lehetséges, kerülje az ismétlődő mozgásokat (főleg, ha azok kimondottan kellemetlenek), a kényelmetlen ülőhelyzetet, a túlzott mennyiségű alkoholt és más toxikus anyagokat!

Kérdezze meg orvosát, hogy milyen rendszeres testmozgás lenne az Önnek legmegfelelőbb! A rendszeres mozgás csökkentheti a neuropátiás fájdalmat és csökkentheti a vércukorszintet.

Masszírozza vagy masszíroztassa meg azokat a testrészeit, amelyeket fokozott igénybevételnek tesz ki! A masszázs javítja a keringést és a fájdalmakat is enyhítheti.

A dohányzást is érdemes abbahagynia.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus