Intő jel lehet a zsibbadás

A kézfej zsibbadása a kéztőalagút szindróma betegségre is utalhat. A kialakulása és a tünetek jelentkezése valamelyik ér vagy idegszál leszorításában fedezhető fel. A számítógépes munka végzése mind gyakoribb, így a hasonló betegségben szenvedők száma is nő. Tünete lehet az ujjak hidegérzete, a fájdalom kisugárzása a vállba, a karba, az izmok gyengülése, továbbá a hüvelyk-, a mutató-, a középső ujj erőteljes zsibbadása jellemző. Ha a kisujj vagy a gyűrűsujj zsibbadása az erőteljesebb, az alagút szindrómák közül az egyik alkarcsont – a singcsont – alagút szindrómája állhat a háttérben. Ezekben az esetekben el kell kerülni a csukló feszítésével együtt járó kéztartást. A pihentetés és a B1-vitamin csökkentheti a zsibbadásérzetet. Erősebb, kínzó fájdalom esetén és zsibbadáskor az orvos által felírt gyulladáscsökkentő gyógyszert kell szedni. Érdemes tudni, hogy amennyiben a felső végtag karfonatában érezhető a zsibbadás, akkor az vélhetően rossz mozdulat, a kar hosszas, felfelé tartott kényszertartása, vagy a vállakat ért sérülés, korábbi operáció utóhatása is lehet. Elhanyagolni nem szabad, ha ez az érzés gyakorta visszatér, muszáj orvoshoz fordulni, hogy kizárhassa a tüdőcsúcs daganatát. Vannak, akik arra panaszkodnak, mintha „hangyás” zokni vagy kesztyű lenne rajtuk, illetve csipkedő bizsergést éreznek a végtagjaikon, ebben az esetben jó okkal feltételezi a kezelőorvos, hogy ideggyulladás, bármilyen idegbántalom áll a furcsa érzés hátterében. Ritkán hallunk arról, hogy a kismedence-gyulladás vagy a túlzott elhízás a combokban válthat ki zsibbadásérzést, ami az anyagcsere- és felszívódási problémák esetében is jelentkezhet, akárcsak a B 1 - és a B 12 -, B 3 -vitamin hiánya során. Kemikáliák, bizonyos gyógyszerek és a kemoterápiás kezelés is kiválthatják ezt a kellemtelen érzést. Az idegrendszert is érintő vírusos fertőzések – övsömör –, valamint a bakteriális kórságok, mint a Lyme-kór, szintén előidézhetnek kellemetlen, zavaró, életminőséget romboló zsibbadást. Vérkeringési zavarok esetében, érszűkület kialakulásakor, perifériás artériás betegség során, de a súlyos alkoholizmussal is együtt járhat a zsibbadás érzése. A kezelőorvost minderről tájékoztatni kell a gyorsabb, hatékonyabb diagnózis, gyógykezelés és gyógyulás érdekében! A zsibbadással együtt járó egyéb betegségek lehetnek: pajzsmirigy-alulműködés

egyes daganatos betegségek

szklerózis multiplex (SM): autoimmun eredetű betegség, ami megtámadja a gerincben és az agyban lévő idegrostok myelinhüvelyét

Parkinson-kór

stroke gyanúja esetén, amikor az agyban egy ér elzáródik, erős, hirtelen kezdődő tarkótáji fájdalom, a beteg fél oldalán gyengeség, bénultság mutatkozik, feltűnő a féloldalas mosoly vagy a mosoly képtelensége az ajkak lefittyenése miatt, a karok gyengesége, a beszéd elmosódása, az arc, a száj zsibbadása, egyensúly-, járási zavar. Ezek közül egy vagy több tünet fennállásakor, azonnal mentőt kell hívni!

bizonyos gyógyszerek mellékhatása, is lehet: különösen a központi idegrendszerre ható tabletták okozhatnak szédelgést, zsibbadást, bizsergést a nyelvben, a szájban, a homlok elülső részében

cukorbetegség esetén, mely során a magas vércukorszint kárt tesz az erekben és az idegrostok anyagcseréjére is károsan hat

az arcon, nyelven jelentkező, visszatérő zsibbadással sürgőséggel orvoshoz kell fordulni

az arc egyik felének zsibbadása, bénulása allergiás reakció, fogászati beavatkozások, az arcot ért erősebb trauma vagy daganat miatt is kialakulhat, mely szintén orvosi vizsgálatot igényel

számos autoimmun betegség kísérője lehet a zsibbadás érzése

görcsös fejfájás, migrén esetén is féloldali zsibbadás következhet be