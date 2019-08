Fájdalmas vérömleny külső behatás nélkül? - Az Achenbach-szindróma

Az Achenbach-szindróma (a kéz paroxizmális haematomája) egy ritka kórkép, mely során a kéz vagy akár a láb ujjain külső behatás nélkül, fájdalmas vérömlenyek (haematomák (hematómák)) jelennek meg. Mindkét nemet érinti, de gyakrabban a nőket, előfordulási gyakorisága 50 év felett növekszik.

Mi lehet az oka a vérömlenyek megjelenésének?

Az ujjak hematómája kifejezett külső behatás nélkül is kialakul, amelynek hátterében lévő ok ismeretlen (talán érfal eltérés lehet a kiváltó okok egyike). Feltételezik a vérerek sérülékenységét, enyhe traumát, akár időjárás-változást is. Mielőtt kialakul a fájdalmas vérömleny, az ujjak elszíneződhetnek, elfehéredhetnek. A leggyakrabban érintettek a középső és mutató ujjak.

Hajlamosító tényezők

Nem ismert, hogy mi állhat a betegség hátterében, de hajlamosító tényező a női nem, illetve az érintett kéz vagy láb megelőző sérülése is. Előfordul társulása emésztőrendszeri betegségekkel, migrénnel.

Hirdetés

Hogyan jelentkeznek a panaszok?

Rohamokban, időszakosan jelennek meg a hematómák, spontán szűnnek, pár nap vagy egy hét alatt, de mindig újra kialakulnak. A kéz ujjainak tenyéri felszínén, a láb ujjainak talpi felszínén találhatók, de összességében az érintett ujj duzzanatával és akár heves fájdalommal is járhatnak.

Milyen eltéréseket talál az orvosi vizsgálat Achenbach-szindróma esetén?

Fizikális vizsgálattal az ujjak fájdalmas vérömlenye észlelhető, esetleg az érintett ujj mozgásában korlátozott, de más tünet vagy panasz nincs.

Laboratóriumi módszerekkel nem mutatható ki vérzékenységre vagy vérlemezkeszámbeli, illetve funkcióra utaló eltérés.

Áramlásos ultrahangvizsgálattal nem észlelhető a keringésben eltérés. Ha érfeltöltéses – angiográfiás – vizsgálatot végeznek, az esetek kis részében mutatható csak ki az érfalak eltérése.

Mit tehet ha vérömleny keletkezik?

Legfontosabb az érintett terület kímélete, fizikai munka vagy mozgás során megerőltetés kerülése.

Jéggel történő borogatás, szükség esetén fájdalomcsillapítás.

Tünetileg a vérömleny felszívódását segítő krémek, gélek helyileg alkalmazhatóak, illetve a kiserek falának erősítésére aszkorbinsav-származék szedése próbálható meg.

Az érintett, duzzadt végtagot óvni kell a sérülésektől az elfertőződés veszélye miatt.

Megelőzhető-e a betegség?

Magát a betegséget (tekintettel arra, hogy a kiváltó ok nem ismert) megelőzni nem lehet. Törekedni kell a kialakult hematóma és az érintett ujj sérülésének, elfertőződésének megakadályozására.

Olvasson tovább! A vérömleny kezelése

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus