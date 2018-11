A reuma szívbetegségre is hajlamosít?

Az ősszel és télen felerősödő reumás panaszokat nemcsak a fájdalom miatt nem szabad félvállról venni, de a kutatások szerint a fokozott szívbetegség-kockázat miatt sem. Dr. Pál Mónika, reumatológus az okokat és a megoldási lehetőségeket vette számba.

Speciális szűrés

A rheumatoid arthritisben (RA) szenvedő betegeknek kétszer nagyobb esélyük van a szívbetegségekre, mint másoknak – állapították még a Mayo Klinika kutatói. A szakemberek azt is kifejtették, hogy szokásos szív- és érrendszeri szűrési metódusokkal sok esetben nem mutathatók ki az RA betegek fokozott rizikója, ezért számukra speciálisabb szűréseket lenne érdemes kidolgozni.

Ezt az új szűrőrendszert, a Transatlantic Cardiovascular Risk Calculator for Rheumatoid Arthritis, vagyis ATACC-RA-t nemrégiben mutatták be nemzetközi szinten. Eredményei pontosságát pedig 314 RA-beteg szűrésével bizonyították: míg a korábbi, ún. SCORE kockázatbecslő csomaggal 314 betegből csak 168 személy bizonyult magas kockázatúnak, addig az ATACC-RA metódussal már 201 páciensnek hívták fel a figyelmét a megnövekedett szívbetegség rizikóra.

Az okok sem egyértelműek

-Alapvetően fontos lenne, hogy az RA-betegek tisztában legyenek a fokozott kockázattal és a reumatológus mellett rendszeresen látogassák a kardiológust is. Ezen felül az alapprobléma, vagyis ebben az esetben a reumatikus betegségek szakszerű kezelése is elengedhetetlen – hangsúlyozza dr. Pál Mónika, az Oxygen Fájdalomcentrum reumatológusa. - Ráadásul mivel a kiváltó ok is sokféle lehet, a kezelés is összetett. Igen gyakori ok a gyulladás, amely érintheti többek közt az ízületet, izmot, ínt, csonthártyát, és nagyon sokszor az ízületek kopása okozza a fájdalmat. A fertőzések és az utánuk kialakuló betegségek, illetve anyagcsere-betegségek (például köszvény) is állhatnak a háttérben. Gyakran az autoimmun folyamatok vezetnek a reumás panaszokhoz.

Ha megszületik a pontos diagnózis, a következő lépés az okok kezelése és ezzel párhuzamosan a fájdalom csökkentése, amely jelentős életminőség javulást eredményezhet. Tudni kell, hogy azok a mozgásszervi betegségek, amelyek nem igényelnek elsődlegesen orvosi ellátást, eredményesen enyhíthetők mozgással. Az ízületi gyulladások megelőzése érdekében mozogjunk többet, valamint figyeljünk testsúlyunkra, ugyanis az elhízás is okozhat ízületi gyulladást, fájdalmakat.

(Oxygen Fájdalomcentrum - Dr. Pál Mónika, reumatológus)