Tölcsérmellkas, tyúkmellkas - Mellkasdeformitások

A mellkasdeformitás gyakran nem csupán esztétikai problémát jelent, mivel az eltérések a tüdőt és a szívet is érinthetik. A mindennapi életben kétféle deformitással találkozunk gyakran: ezek a tölcsérmellkas, illetve a tyúkmellkas.

Mellkasdeformitás A tüdőket és a szívet körkörösen védő csontokat (azaz a háti gerincszakaszt, a bordákat és a szegycsontot) csontos mellkasnak nevezzük. A gerinc betegségeivel külön fejezet foglalkozik az orvostudományban, de a szegycsont és bordák rendellenességeit együttesen mellkasdeformitás névvel illetik.

A tölcsérmellkas (más néven susztermell) oka általában ismeretlen, egyes esetekben családi halmozódást figyeltek meg. Előfordulási gyakorisága egy százalék. Nevét alakja miatt kapta. Lényege, hogy az elől elhelyezkedő szegycsont középső, illetve alsó része és a hozzá csatlakozó bordaporcok, besüppednek a mellüreg felé, ezáltal a mellkas alakja felülről lefelé, mint egy tölcsér szűkül lefelé.

A szegycsont és a bordák benyomódása lehet kisebb fokú, de lehet olyan határozott is, hogy a szegycsont és a gerinc majdnem összeérnek. Lehet szimmetrikus, illetve aszimmetrikus, amikor is a szegycsont és a hozzá kapcsolódó bordák két oldalt azonos mértékben süppednek be, illetve amikor ez a bemélyedés mértéke a két oldalon eltérő vagy egyik oldalon látható, másik oldalon nem. Ezek a gyerekek általában kifejezetten vékonyak, vállaik előreesnek, törzsük előre dől és általában a gerinc háti szakaszán nagyobb mértékű görbület látható.

Milyen problémát okozhat a tölcsérmellkas?

A benyomódó mellkasfal a mögötte elhelyezkedő szerveket (a tüdőket, szívet) balra helyezi át, így ezek a szervek nem mindig tudják úgy teljesíteni feladatukat, mint normális esetben. A legtöbb gyereknél ez az eltérés nem okoz semmiféle problémát, ám mindenképpen érdemes a szakorvos véleményét is kikérnünk.

Ezeknél a gyerekeknél általában gyakoribbak a felső- és alsó légúti fertőzések, azaz a hörgőgyulladás, tüdőgyulladás, már kis csecsemőkorban is betegesebbek, terhelésre fáradékonyabbak, nehézlégzésük, illetve szapora légzésük jelentkezik, sok közöttük az asztmás.

Nem egyszer szívzörejt lehet hallani náluk.

Súlyosabb esetben, ha a szív, illetve a hozzá kapcsolódó nagyerek össze vannak nyomva akár szívelégtelenség is előfordulhat. A mellkasdeformitás csecsemőkorban általában enyhébb, az idő előrehaladtával rendszerint nem súlyosbodik. Lányoknál azonban serdülőkorban, az emlő növekedése miatt jobban szembeötlő lehet.

A kórkép diagnózisát a fizikális és a háromdimenziós CT-vizsgálat alapján mondja ki a szakorvos.

Szükséges lehet a légzésfunkció mérésére is, hogy a mellkasdeformitás mennyire befolyásolja a gyermek légzéskapacitását. EKG-vizsgálaton a szívtengely elfordulását, illetve esetenként extrasystolékat, extra szívütéseket lehet észlelni.

A tölcsérmellkas kezelése

A kezelés célja a mellkas-, hát- és hasizomzat megerősítése. Ez rendszeres gyógytorna, úszás segítségével elérhető. Sokszor ezekkel a gyakorlatokkal nem a meglévő deformitás korrekciója lehetséges, hanem a folyamat további romlása akadályozható meg.

A legsúlyosabb esetekben - főleg a szívet érintő elváltozások esetében, illetve ha gyakori légúti fertőzések fordulnak elő - szükséges a műtéti beavatkozás, a gyakorlatban azonban rendszerint esztétikai okokból, a lelki sérülések elkerülése érdekében döntenek a műtét mellett. Akár előbbi, akár utóbbi is az ok, mindkét esetben még 18 éves kor előtt a legjobb elvégezni a beavatkozást.

A műtét során a mellkasra erősített lemez - életkortól függően - 1-2 évig marad a kis gyerekben, majd a csontok megfelelő helyre kerülése után eltávolítják azt. A mai korszerű műtéti technika következtében rendszerint semmilyen feltűnő heg nem marad.

A tyúkmellkas

A tyúkmellkas kialakulásának oka ismeretlen, de lehet genetikai oka, illetve az angolkór nevezetű betegség miatt is létrejöhet. Előfordulási gyakorisága 1-2 százalék körüli.

Itt a tölcsérmellkassal ellentétben a szegycsont és a bordák előrefelé türemkednek ki. Ez általában a szív és tüdők helyzetében nem hoz létre változást, legtöbbször egyedül kozmetikai problémát okoz.

Ebben az esetben a gyermeknek a mellkas, hát izomzatát erősítő, a légzőizmokat jól megmozgató gyógytornát, illetve úszást javasolunk. Ha a folyamat nagyon erőteljes, fűző viselése is segítséget nyújthat. Kozmetikai célból végzett műtét itt sem javasolt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekgyógyász